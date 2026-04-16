Karina García sorprendió al revelar el monto “mínimo” de cuota alimentaria que, según ella, deben aportar los padres: “Hasta pal’ arriendo”

Karina reveló cuánto dinero pediría para la cuota alimentaria de un hijo - crédito cortesía RCN

La modelo y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, volvió a estar en el centro de la polémica luego de hablar de la millonada que pediría para la cuota alimentaria de un hijo.

García, reconocida en redes sociales por hablar sin filtro, se refirió al tema en medio de una charla con sus seguidores por la plataforma de TikTok, donde en una transmisión le preguntaron sobre el dinero que le pediría a un hombre por el cuidado y gastos de un hijo.

Aunque Karina es madre soltera, no se refirió a su caso, sino que puso un ejemplo general e inició cuestionando a los hombres que ofrecen una cantidad mínima para el cuidado de sus hijos. “Esos hombres que mandan cuota, dizque de 500 mil pesos mensuales, uy no, qué descaro”, dijo la paisa, antes de enumerar los gastos que podría tener un hijo o una hija.

Ante la pregunta de sus seguidores, Karina continuó: “¿Ustedes saben cuánto gasta su hijo al mes?, al mes, mínimo mándame 7 milloncitos, es lo mínimo. Vean: colegio, niñera, los algos (lonchera), apinitos, yogueres, galitas, transporte, el arriendo", explicó asegurando que lo decía como un consejo para las madres solteras. “Niñas, esto es para que ustedes se instruyan y tengan conocimiento de que los papás de sus hijos les tienen que dar cuota hasta pal’ arriendo”, añadió.