El presidente de Colombia asiste a Barcelona con el objetivo de coordinar acciones para enfrentar el auge de gobiernos autoritarios, reforzar la cooperación con otros líderes y promover la protección de los derechos humanos - crédito @infopresidencia/X

La Presidencia de Colombia confirmó que el presidente Gustavo Petro llegó a Barcelona, España, para participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia, un evento internacional que se realizará en esa ciudad entre el 16 y el 19 de abril de 2026.

El encuentro reúne a líderes como Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, en un contexto internacional marcado por conflictos armados y tensiones relacionadas con los derechos humanos.

De hecho, la Presidencia de Colombia confirmó que el presidente de Colombia tiene previsto reunirse de manera individual con cada uno de los mandatarios mencionados.

La Presidencia de Colombia confirmó que el presidente Gustavo Petro llegó a Barcelona, España, para participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia - crédito @infopresidencia/X

“El presidente llegó a Barcelona, España, para participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia, donde sostendrá encuentros con líderes internacionales y de América Latina para impulsar una agenda progresista común y fortalecer la democracia frente a los desafíos globales”, informó Presidencia.

El presidente Gustavo Petro llevará a cabo una agenda internacional complementaria que, según la Presidencia, incluye visitas a instituciones académicas y culturales.

El mandatario colombiano arribó aproximadamente a las 11:00 a. m., hora de Colombia. En las imágenes difundidas por la Presidencia se observa que fue recibido por funcionarios del Gobierno de España.

En las imágenes difundidas por la Presidencia se observa que el presidente Petro fue recibido por funcionarios del Gobierno español - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro estará en Barcelona, España, hasta el martes 21 de abril de 2026.

Temas a tratar

Durante su estancia, Gustavo Petro tratará asuntos vinculados a la protección de los derechos humanos, la cooperación internacional y la posición en contra del uso de la fuerza para resolver disputas.

Los jefes de Estado presentes debatirán sobre la situación en Gaza e Irán, el papel del multilateralismo frente a regímenes autoritarios y las alternativas para consolidar una agenda progresista en un escenario global cada vez más polarizado.

En Barcelona, el sector progresista buscará conformar un bloque internacional como respuesta al avance del autoritarismo y la desinformación, con el objetivo de proteger el sistema de derechos humanos.

Petro, junto a los demás líderes, expondrá su postura en defensa de los derechos humanos, haciendo referencia a conflictos armados como el de Medio Oriente y reafirmando su respaldo a Palestina.

Gustavo Petro, junto a los demás líderes, expondrá su postura en defensa de los derechos humanos - crédito @infopresidencia/X

Según la información disponible, la agenda de los mandatarios incluirá un rechazo al uso de la guerra como instrumento político, sumando el mensaje “No a la guerra” tras los recientes ataques a Irán.

También se pondrá el foco en la cooperación entre fuerzas socialdemócratas y socialistas para enfrentar la desinformación, considerada uno de los principales desafíos para la democracia.

¿Qué es la Cumbre en Defensa de la Democracia?

La Cumbre en Defensa de la Democracia es un foro internacional que reúne a líderes políticos, representantes de la sociedad civil y expertos de distintas regiones del mundo con el objetivo de analizar los desafíos actuales que enfrenta la democracia.

Este encuentro busca fortalecer la cooperación entre países y promover el intercambio de buenas prácticas para proteger los valores democráticos en contextos donde pueden verse amenazados.

Durante la Cumbre, los participantes abordan temas como la transparencia institucional, la protección de los derechos humanos, la integridad electoral y la lucha contra la desinformación. También se discuten amenazas recientes, como el avance de gobiernos autoritarios, la manipulación de procesos electorales y el debilitamiento de los sistemas de control y equilibrio de poderes. El evento sirve como espacio para coordinar acciones conjuntas y fomentar el apoyo mutuo entre naciones con sistemas democráticos.

Uno de los principales propósitos de la Cumbre es impulsar compromisos concretos orientados a fortalecer las instituciones democráticas. Esto incluye el desarrollo de políticas públicas para garantizar la participación ciudadana, el respeto a la libertad de expresión y la promoción de elecciones libres y justas. A través de paneles, talleres y debates, los asistentes comparten experiencias y propuestas innovadoras para enfrentar los retos que surgen en diferentes contextos políticos y sociales.