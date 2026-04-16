Luisa Castro respondió a quienes la acusan de haberle sido infiel a Westcol con un DJ brasileño: “Las personas pueden ser malas”

Luisa habló de las imágenes difundidas en redes sociales que la vinculan con una supuesta infidelidad a Westcol durante un viaje a Brasil - crédito @luisacastrooo/ Instagram

La creadora de contenido Luisa Castro se encuentra en el centro de una controversia tras la difusión de unas imágenes que la vinculan con una supuesta infidelidad a su pareja, el streamer Westcol.

El episodio surgió luego de que, el miércoles 15 de abril de 2026, circularan en redes sociales varias fotos que, según usuarios, “comprobarían” que Castro habría sido infiel durante un viaje a Brasil en enero.

Las fotografías, que muestran a una mujer besando a un empresario en la playa, no permiten identificar con claridad los rostros, pero rápidamente las especulaciones apuntaron hacia la influencer.

La polémica creció al señalar que el supuesto incidente se habría producido durante un viaje en el que Castro compartió con otros creadores de contenido e influencers.

De acuerdo con comentarios en redes sociales, la joven habría sido vista en actitud cercana con un empresario extranjero, aunque hasta el momento no existe confirmación de la identidad de los involucrados ni pruebas concluyentes sobre la protagonista de las imágenes.

Luisa Castro enfrenta especulaciones de infidelidad hacia Westcol tras la difusión de imágenes de un viaje a Brasil - crédito @luisacastrooo/IG

Ante la viralización del tema y la cantidad de mensajes recibidos, Luisa Castro decidió romper el silencio y responder de manera indirecta a través de sus historias de Instagram. En una publicación, la creadora de contenido compartió una fotografía acompañada de un mensaje: “No creas en todo lo que ves; a veces las personas pueden ser malas y solo quieren destruir. Solo uno conoce la realidad y si tú sabes cómo es todo, ni rabia te da, solo es un poco triste hasta dónde pueden llegar las personas por dañar a alguien o algo”. La frase fue interpretada por sus seguidores como una referencia directa a la controversia que circula en redes.

Para reforzar su postura, Luisa Castro compartió nuevas imágenes de su actual viaje a China, en las cuales aparece acompañada de Westcol. Con esto, dio a entender que la relación sigue sólida y que ambos continúan juntos, a pesar de los rumores. Por su parte, Westcol no ha emitido declaraciones sobre el tema ni ha respondido públicamente a la polémica.

El empresario vinculado a la supuesta infidelidad únicamente publicó un video de la fiesta en cuestión, sin ofrecer detalles adicionales ni hacer referencia a los rumores. En este contexto, la identidad de la persona captada en las fotografías sigue sin confirmarse y el origen del beso que desató la controversia permanece como un misterio para los seguidores de la pareja.

Ante la controversia, Luisa Castro respondió en Instagram con un mensaje que muchos interpretaron como referencia a los rumores en redes sociales - crédito @luisacastrooo/ Instagram

Un video viral desata rumores de infidelidad de Luisa Castro a Westcol durante un viaje a Brasil

La polémica sobre la supuesta infidelidad de Luisa Castro a Westcol se originó por una serie de videos y fotos que comenzaron a circular en redes sociales, despertando todo tipo de comentarios y especulaciones entre los seguidores de la pareja. El material muestra a una mujer, identificada por usuarios como Luisa Castro, en actitud cercana con el empresario holandés Ruub durante un viaje a Brasil en enero de 2026. En el clip viral, la mujer aparece compartiendo en un yate y, posteriormente, besándose con Ruub en la orilla de la playa.

Luisa Castro aparece en el video y la foto con una blusa amarilla y pañoleta blanca y verde, el mismo look del momento en que, aparentemente, se besa con Ruub - crédito @leiderconrradoo/ X

El empresario, conocido en redes por su estilo de vida de lujo y mensajes motivacionales, fue señalado en diversas publicaciones como el “tercero” en la controversia. Las imágenes que alimentaron el rumor muestran a la mujer con una blusa amarilla y una pañoleta en la cabeza, el mismo atuendo que Castro lució en fotos compartidas por ella misma durante ese viaje.

La relación entre Westcol y Luisa Castro, oficializada a principios de 2026 tras meses de rumores y apariciones públicas juntos, ya era seguida de cerca por la audiencia digital desde 2025, cuando ambos coincidieron en los Latin Grammy y luego compartieron varios momentos íntimos en viajes y eventos.

La viralización del video y las fotos generó más de 500 mil interacciones en redes, con usuarios debatiendo si realmente se trataba de Luisa Castro o si las imágenes podrían haber sido manipuladas, incluso mediante inteligencia artificial. Algunos seguidores sugirieron que la autenticidad del material es dudosa, mientras que otros se apresuraron a juzgar a la creadora de contenido.

Ruub, empresario y creador de contenido holandés, es el hombre señalado en el video que ha generado debate sobre la relación de Luisa Castro y Westcol - crédito @ruub/ Instagram

El propio Ruub compartió un video desde la fiesta en Brasil, aunque en ningún momento confirma la identidad de la mujer que aparece con él. Al mismo tiempo, circularon imágenes de Luisa Castro en un hotel de Brasil junto a la influencer Carolina Picorios, lo que coincide con la fecha del evento señalado.