Aida Victoria Merlano reveló un momento incómodo de su vida íntima con un ‘ex’ y lo relacionaron con Westcol: “No me llegaba el punto G”

Aida Victoria relata experiencia íntima y seguidores la vinculan con Westcol - crédito @aidavictoriam/Instagram

Aida Victoria Merlano, una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia, volvió a acaparar la atención tras compartir un episodio personal que generó conversación en redes sociales.

Durante su participación en el reality La Mansión VIP, la influencer habló abiertamente sobre distintos momentos de su vida, incluyendo detalles de sus relaciones sentimentales y experiencias íntimas.

En una charla con sus compañeros del programa, Aida Victoria abordó sin tapujos el tema de la sexualidad y la complejidad de las relaciones de pareja. La conversación tomó un giro particular cuando la influencer relató un episodio incómodo que vivió durante un encuentro íntimo con una de sus exparejas.

“Ese tipo era espectacular, de verdad, era un niño, pero de repente fue como, yo en el momento, apasionada, el tipo estaba dando y yo (hace gestos de disgusto), quedé desconcertada, no me llegaba al punto G”, confesó, generando reacciones y risas entre quienes la acompañaban en ese momento.

La creadora de contenido relató un momento de decepción en su vida íntima, comentario que sus seguidores relacionaron con su antigua relación con el streamer Westcol - crédito @raichixz/ X

Aida Victoria profundizó en la exigencia que siente respecto a sus experiencias íntimas, señalando que “es un poco complejo que pueda satisfacerla en ese sentido, pues es algo complejo que le lleguen al ‘punto G’”.

Aunque la creadora de contenido no mencionó directamente el nombre de la persona a la que hacía referencia, el comentario sobre la juventud de su exnovio llevó a muchos seguidores a especular que se trataba de Westcol, streamer con quien mantuvo una relación sentimental que fue ampliamente comentada en redes sociales. No obstante, también se ha sugerido que podría referirse a una pareja anterior, ya que Aida no dio más detalles sobre la identidad del involucrado.

La anécdota relatada por la influencer se viralizó rápidamente y fue tema de conversación en plataformas digitales, donde sus seguidores debatieron sobre la identidad de la expareja y el trasfondo de las declaraciones. “Jamás mencionó a Westcol”, “Y la mención de West nos la imaginamos o que”, “A pero si fuera al revés El vato hablando de ella lo funan las morras jaja doble moral”, “Desculeada no hay”, “Si fuera asi, no lo hubiera repetido muchas veces más”, dicen los comentarios.

- crédito @westcol - @aidavictoriam/Instagram

Mientras tanto, la participación de Aida Victoria en “La Mansión VIP” continúa generando atención, tanto por sus ocurrencias como por la sinceridad con la que aborda aspectos personales de su vida.

Aida Victoria Merlano sorprende en ‘La Mansión VIP’ al confesar una de sus fantasías sexuales

La llegada de Aida Victoria Merlano a La Mansión VIP no tardó en generar comentarios y expectativas tanto dentro como fuera del programa. La influencer barranquillera, reconocida por su sinceridad y su presencia constante en redes sociales, sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al revelar una de sus fantasías sexuales durante una conversación en la casa.

En medio de una charla distendida, Aida Victoria se sinceró sobre sus preferencias íntimas: “A mí no me excita ver, pero sí me gustaría que me vean... Yo ver nada, no, me daría como hasta cosa que estás ahí al lado. Pero si fuera como que alguien me dice: ‘Oye, yo te quiero ver con tu pareja’, yo le digo: ‘Mírame’, y si es un tipo guapo o una mujer guapa”. La confesión, inesperada para los presentes, generó sorpresa y abrió un debate entre los participantes sobre límites, deseos y experiencias personales.

La influencer explicó, además, que aunque la idea de ser observada en la intimidad le resulta atractiva, no se imagina en la situación opuesta: “Pero si me preguntan si yo vería a otros teniendo sexo, no podría aceptar, ya que esto sí me genera incomodidad”. Sus palabras evidenciaron el nivel de franqueza con el que suele abordar temas de sexualidad y relaciones, una característica que la ha posicionado como una de las voces más directas en el ámbito digital colombiano.

El formato de La Mansión VIP, que agrupa a creadores de contenido bajo un mismo techo y expone sus dinámicas de convivencia en tiempo real, sirvió de contexto para que estas conversaciones se desarrollaran con naturalidad.

La barranquillera llegó a mover el formato digital con sus estrategias y su desparpajo - crédito @aidavictoriam/IG

Desde su ingreso, la influencer optó por una estrategia reservada, observando cuidadosamente a los demás participantes y evitando declaraciones contundentes sobre sus movimientos en el programa.