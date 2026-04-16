Colombia

Desmantelan caleta de armas y droga de Los Bosculver en la comuna 18 de Cali: las viviendas se conectaban internamente

Estas caletas albergaban un fusil Galil calibre 5.56, una escopeta calibre 12, al menos 150 cartuchos de diferentes calibres, junto a un volumen considerable de marihuana y derivados de cocaína destinados a la distribución en el entorno inmediato

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El inicio de la estrategia de seguridad busca proteger a residentes y turistas durante las festividades, con acciones enfocadas en la prevención de delitos, el control de la pólvora y la protección de la infancia - crédito Policía de Cali
Operativo en Cali en contra de actividades ilicitas dejo afectada a una organización criminal - crédito Policía de Cali

La Policía Metropolitana de Cali desmanteló un centro de acopio subterráneo en la comuna 18, donde pertenecientes a la red de microtráfico Los Bosculver habían instalado sofisticados depósitos bajo viviendas familiares.

Durante el operativo, ejecutado el 16 de abril de 2026, fueron incautadas armas de largo alcance, municiones y más de 26.000 dosis de estupefacientes, un hecho que según el brigadier general Hebert Benavidez, comandante de la institución, representa un golpe directo al control territorial y financiero ejercido por organizaciones criminales a través del microtráfico.

De acuerdo con la información suministrada por El País, la intervención policial apunta a debilitar la estructura logística y armada de los grupos que operan en la zona y a reducir delitos conexos, entre ellos el homicidio.

En el procedimiento, que involucró cuatro diligencias de allanamiento simultáneas en distintos inmuebles, la fuerza pública detectó la existencia de depósitos rurales excavados cuidadosamente debajo del piso de las casas.

Estas caletas albergaban un fusil Galil calibre 5.56, una escopeta calibre 12, al menos 150 cartuchos de diferentes calibres, junto a un volumen considerable de marihuana y derivados de cocaína destinados a la distribución en el entorno inmediato.

La Policía Metropolitana de Cali desmanteló un centro de acopio subterráneo en la Comuna 18, donde pertenecientes a la red de microtráfico Los Bosculver habían instalado sofisticados depósitos bajo viviendas familiares - crédito Telepacífico Noticias
La Policía Metropolitana de Cali desmanteló un centro de acopio subterráneo en la Comuna 18, donde pertenecientes a la red de microtráfico Los Bosculver habían instalado sofisticados depósitos bajo viviendas familiares - crédito Telepacífico Noticias

Las viviendas intervenidas evidenciaban un nivel inusual de preparación operativa. Según el medio de comunicación, los inmuebles estaban interconectados internamente, lo que permitía el desplazamiento de los integrantes de la red sin contacto con la vía pública.

Además, estos espacios incluían accesos directos a una zona boscosa adyacente, sirviendo como rutas de escape ante la presencia de autoridades.

La organización conocida como Los Bosculver utilizaba el armamento decomisado tanto para defender su cuota de mercado dentro del microtráfico local como para intimidar de manera sistemática a habitantes del barrio que intentaban exponer las actividades ilícitas.

La consolidación de estos depósitos, acondicionados bajo viviendas de apariencia convencional, constituía un eje logístico central para mantener el flujo de estupefacientes y garantizar la protección armada de las operaciones.

Incautan 500 kilos de cocaína en caleta subterránea y capturan a cuatro personas en Cali

Un operativo llevado a cabo por las autoridades en Cali terminó con la incautación de 500 kilos de cocaína perfectamente ocultos bajo tierra. La droga permanecía en una caleta subterránea, localizada en un taller de latonería, un método que, según información oficial, revela el alto nivel de sofisticación que manejan las redes del narcotráfico en la región.

La droga estaba lista para salir del país hacia mercados internacionales, según las autoridades. - crédito captura de video
La droga estaba lista para salir del país hacia mercados internacionales, según las autoridades. - crédito captura de video

El hallazgo de este cargamento representa, en palabras del Gobierno, un golpe considerable contra las economías ilegales asociadas a las organizaciones criminales que operan tanto dentro como fuera de Colombia. Las autoridades señalaron que el destino final de la droga era Centroamérica y Norteamérica, lo que evidencia el carácter transnacional de estas estructuras criminales.

La droga, equivalente a media tonelada de clorhidrato de cocaína, fue trasladada desde el departamento del Cauca hasta la capital del Valle del Cauca. Allí permanecía oculta, aguardando el momento para ser enviada a mercados internacionales mediante rutas clandestinas.

Durante la operación, los agentes lograron capturar a cuatro personas en flagrancia, quienes presuntamente formaban parte de la cadena logística del narcotráfico. Los detenidos enfrentarán cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conforme a los delitos establecidos en la legislación colombiana.

El procedimiento permitió la detención de los presuntos responsables, señalados de participar en la logística del envío de droga hacia el exterior. - crédito @PedroSanchezCol/X

El operativo subraya la persistencia de las redes criminales en modificar sus tácticas para burlar la vigilancia, utilizando talleres y espacios urbanos como puntos de acopio temporal. Según las autoridades, la droga ya estaba lista para salir del país, lo que resalta la presión constante de los mercados internacionales sobre la producción local.

El hecho pone nuevamente en el centro del debate la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden frente a las variantes que adopta el narcotráfico. La incautación se presenta como una muestra de la cooperación interinstitucional para frenar el avance de las economías ilegales, aunque también revela los retos pendientes frente a la magnitud de estas operaciones.

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