Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

La agresión perpetrada en una vía pública generó pánico entre los habitantes y provocó la movilización inmediata de autoridades, quienes trabajan para esclarecer los hechos y determinar si hay relación con recientes operativos contra estructuras criminales - crédito @delujo35 / X

Un ataque armado perpetrado el domingo 12 de abril en el barrio Villa Mery, en el municipio de Maicao, dejó cinco personas muertas y varios heridos.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 a. m., cuando un grupo de hombres armados que se movilizaba en una camioneta abrió fuego de manera indiscriminada contra un grupo de personas reunidas en la vía pública. Testigos relataron escenas de pánico y confusión, mientras los atacantes huían rápidamente tras perpetrar el crimen.

De acuerdo con información preliminar de la Policía de La Guajira, al menos cinco personas murieron en el lugar y otras resultaron heridas. Algunas víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras que la identificación oficial de los fallecidos aún está en proceso.

El comandante de la Policía en el departamento, coronel Salomón Bello, confirmó que en la escena se hallaron tres cuerpos sin vida y que al menos dos más habrían sido retirados por familiares bajo prácticas tradicionales de la etnia wayúu.

Las autoridades desplegaron unidades en la zona tras el atentado con fusiles, mientras la Alcaldía y entidades locales refuerzan acciones de seguridad y buscan esclarecer la identidad de los responsables y las víctimas - @CartelWatchNet / X

Las imágenes del ataque circularon en redes sociales, mostrando los cuerpos tendidos en la vía pública y generando conmoción entre los habitantes del sector. “Llegó un carro de esas copetrana y se bajan unos hombres con fusiles y dispararon de manera indiscriminada contra estas personas”, describió Alain Andrioli, secretario de Gobierno de Maicao, en declaraciones recogidas por Blu Radio. Cuatro de las víctimas murieron en el sitio y una más falleció en un centro médico.

Operativos policiales y contexto: golpe a la red de alias Naín

La masacre ocurre pocos días después de una operación militar en zona rural de Uribia, donde fueron abatidos nueve integrantes de una estructura armada señalada de ser cercana a alias Naín, considerado uno de los principales actores del narcotráfico en La Guajira.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, los cuerpos de los nueve hombres, entre ellos un menor de edad, ya fueron identificados y sometidos a estudios forenses con la aplicación del Protocolo de Minnesota, en el desarrollo del Plan de Operaciones Ayacucho Plus.

La acción de los agresores generó conmoción en la comunidad y desencadenó operativos policiales, en un contexto de tensión por antecedentes de violencia relacionados con la presencia de organizaciones criminales - crédito @CartelWatchNet / X

Las autoridades investigan si existe relación directa entre el reciente ataque en Maicao y las acciones adelantadas contra la red de “Naín”, también conocido como “Bendito Menor”. La reiteración de hechos violentos en el municipio incrementa la percepción de inseguridad y mantiene en alerta a la comunidad local.

“Se trata de un hecho lamentable. Al momento tenemos tres cuerpos en la escena, pero, según información preliminar, podrían ser cinco las víctimas totales”, señaló el coronel Bello a El Tiempo.

Unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se encuentran en la zona, adelantando labores de inspección, recolección de pruebas y consolidación de información sobre los responsables.

Reacciones institucionales y respuesta de la comunidad

La Alcaldía de Maicao, a través de un comunicado oficial, informó que activó los protocolos de articulación institucional con la Policía Nacional, la Fiscalía y otras entidades, para respaldar la investigación y el restablecimiento del orden en la zona.

La Alcaldía de Maicao activó protocolos institucionales y convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad para enfrentar la crisis - crédito Alcaldía de Maicao

El alcalde Miguel Felipe Aragón González expresó su rechazo a estos actos de violencia y convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad con la participación de autoridades competentes, con el objetivo de definir acciones concretas para reforzar la seguridad en el municipio.

Por su parte, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer los hechos y avanzar en la identificación de los responsables. La institución reiteró la disponibilidad de líneas confidenciales que garantizan la reserva para quienes decidan colaborar.

“Ya hay un equipo de Sipol y de inteligencia en el sitio investigando todo el hecho y hoy tendremos un consejo extraordinario de seguridad con el ministro de Defensa”, detalló Andrioli.

El contexto de orden público en Maicao se mantiene tenso. Este nuevo ataque constituye la segunda masacre registrada en el municipio en menos de cuatro meses. En la anterior, ocurrida en el barrio Altos de Parrantial, cinco personas resultaron muertas y otras dos heridas, hechos inicialmente atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Csns), aunque esta versión supuestamente fue desmentida por uno de los presuntos cabecillas.

Investigación en curso y situación de seguridad

Equipos de la Policía y el CTI trabajan en la zona recolectando pruebas e información sobre los responsables del múltiple homicidio - crédito @CartelWatchNet / X

Los primeros reportes indican que en el lugar del atentado quedaron esparcidos varios cartuchos de fusil, lo que evidencia el tipo de armamento utilizado y la intensidad del ataque. Las autoridades trabajan con equipos de criminalística en la recolección de evidencias y la identificación de patrones que permitan dar con los responsables.

Hasta el momento, la Policía de La Guajira no ha emitido un comunicado oficial sobre los móviles de este múltiple crimen ni sobre las identidades definitivas de las víctimas. El avance de la investigación se desarrolla en colaboración con diversas instituciones y bajo la vigilancia de la comunidad, que exige respuestas claras y acciones para contener la escalada de violencia en la región.

La Administración Municipal reiteró su compromiso de acompañar a las familias afectadas y de fortalecer el trabajo conjunto con las instituciones competentes, mientras la población de Maicao permanece a la expectativa de avances que permitan frenar este tipo de hechos y garantizar la seguridad ciudadana.