Prensa inglesa lanzó fuerte crítica a figura de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial de 2026: “Siguen sin encontrar una solución”

Los fichajes de Nick Woltemade y Yoane Wissa llegaron para reforzar la delantera, pero sus rendimientos han sido limitados por lesiones y ajustes tácticos-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

A menos de 60 días del comienzo del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, los cuerpos técnicos de las 48 selecciones comienzan a trabajar en lo que será la planificación de los tres partidos que tendrá cada equipo en el torneo.

En Colombia, ubicada en el grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y República Democrática del Congo, existe una preocupación pese a la reciente clasificación a su segunda cita mundialista, después de 52 años de ausencia, luego de clasificar como Zaire en Alemania 1974.

El portal deportivo más importante del mundo cuestionó el fichaje del atacante congoleño Yoanne Wissa-crédito BBC Reino Unido

El atacante del Newcastle Yoane Wissa se convirtió en una preocupación para el cuadro de las “Urracas”, que en medio de su irregular campaña en la Premier League 2025-2026 no encuentra solución para suplir la posición de delantero que dejó el sueco Alexander Isak, actual figura del Liverpool.

Después de la derrota del Newcastle en condición de visitante por 2-1 ante Crystal Palace, la BBC de Reino Unido describió el mal momento que vive el goleador congoleño en el fútbol inglés, en el análisis que realizaron el 16 de abril de 2026, a tal punto de que Wissa no tocó la pelota en el minuto que entró en el partido que se jugó en Londres:

“Mientras que Mateta cambió el rumbo del partido al entrar en juego, Wissa ni siquiera tocó el balón tras ser sustituido después del segundo gol de su amigo en el tiempo de descuento. Nick Woltemade, otro de los fichajes de verano, tuvo poco más tiempo para causar impacto cuando se le concedió una rara oportunidad de jugar en la delantera en el minuto 84″ dijeron.

Agregaron también dentro del mismo análisis el precio que costaron tanto el delantero alemán Nick Woltemade como Wissa, y que por el momento no le ha dado frutos al cuadro de las “Urracas”:

“Aunque Wissa y Woltemade costaron un total de 124 millones de libras el verano pasado, el entrenador Eddie Howe dejó claro que no seleccionó al equipo “en función de los precios de los traspasos”, sino como resultado de lo que vio en los entrenamientos", completaron.

La mala pretemporada de Yoanne Wissa con el Newcastle

Yoane Wissa no tiene la temporada ideal con el Newcastle-crédito imágenes en acción Lee Smith/REUTERS

El mismo informe de la BBC de Reino Unido recordó la mala campaña que ha tenido el exdelantero del Brentford de Londres desde la misma pretemporada cuando llegó lesionado tras jugar un partido con la República Democrática del Congo, pese a anotar en dos oportunidades cuando fue titular con el Newcastle:

“Se suponía que Wissa, un jugador contrastado en la Premier League, ayudaría a aliviar la carga, pero no tuvo precisamente la preparación ideal. El delantero no tuvo una pretemporada adecuada, tras presionar para abandonar el Brentford, y sufrió una lesión de rodilla jugando con la selección de República Democrática del Congo pocos días después de fichar por el Newcastle”, rememoraron.

Estadísticas de Yoanne Wissa en la temporada 2025-2026

El último gol que marcó Wissa con el cuadro de las "Urracas" fue en enero de 2026-crédito Scott Heppell/REUTERS

El atacante de 29 años en la temporada 2025-2026 ha jugado un total de 23 partidos en todas las competencias (Premier League, Champions League, FA Cup y Copa de la Liga de Inglaterra) en 810 minutos, y apenas acumula 3 goles y una asistencia.

Wissa se perdió en el comienzo de la temporada 2025-2026 la fase de liga de la Champions League, acumulando 5 partidos sin jugar, y estuvo ausente en el partido de los playoffs que los ingleses disputaron ante FK Qarabağ de Azerbaiyán, el 18 de febrero de 2026.

En la Premier League, debido a la lesión que se reseñó, estuvo por fuera en 14 partidos, y solo hasta el 30 de diciembre de 2025 tuvo minutos: fue en la victoria por 2-1 ante Burnley de Inglaterra en condición de visitante en el estadio Turf Moor.

A continuación, estos son los detalles de los goles que anotó Wissa con Newcastle hasta el momento:

17 de diciembre de 2025 - Copa de la Liga de Inglaterra: 72 minutos y gol en el Newcastle 2-1 Fulham

30 de diciembre de 2025 - Premier League: 80 minutos y gol en el Burnley 1-3 Newcastle

21 de enero de 2026 - Champions League: 72 minutos y gol en el Newcastle 3-0 PSV Eindhoven

Partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).