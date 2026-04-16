Colombia

Famoso streamer argentino causó furor por la reacción que tuvo con el gol de Luis Díaz ante el Real Madrid: “Saca la mondá con aguardiente”

La euforia por el tanto del futbolista colombiano llevó al creador de contenido a improvisar una narración con jerga local, ocasionando comentarios humorísticos por su inusual manejo de frases características de Colombia

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Davoo Xeneize 'estalla' por gol de Luis Díaz y desata risas por su intento de hablar colombiano - crédito Europa Press y @davoobj/IG
Davoo Xeneize 'estalla' por gol de Luis Díaz y desata risas por su intento de hablar colombiano - crédito Europa Press y @davoobj/IG

La noche europea dejó una de esas escenas que mezclan fútbol, emoción y redes sociales, pero el protagonista en la cancha fue Luis Díaz, que marcó un gol importante al minuto 89 para sellar el empate 3-3 del Bayern Múnich frente al Real Madrid, resultado que significó la clasificación a semifinales de la UEFA Champions League.

Sin embargo, mientras el estadio celebraba, en internet otra reacción se robaba todas las miradas. Se trató del reconocido streamer argentino Davoo Xeneize, quien protagonizó uno de los momentos virales de la jornada tras reaccionar en vivo al gol del colombiano.

Fiel a su estilo apasionado, el creador de contenido no solo celebró con euforia, sino que sorprendió al intentar narrar la jugada usando expresiones típicas de Colombia.

Lucho... Ah, no, pero qué pedazo de gol, mamita mía. Lucho Díaz saca la mondá con aguardiente y se la da de comer a Lunin (Andriy Lunin). Y hay gol de Lucho Díaz, muchachos. Hay gol de Lucho Díaz, muchachos. Hay gol de Lucho Díaz. Creo que Lucho Díaz le dio papaya al Bayern de Múnich. Después de que el árbitro le dé cantaleta a Camavinga, estaba cantado que el chuchibarbi de Lunin iba a terminar comiéndose ese gol. Y Lucho Díaz, que era solo, es un chichipato. No es un culicaón, es un chichipato que fue y la clavó al ángulo y que tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, es así”, expresó el streamer en medio de la emoción.

El streamer Davoo Xeneize reacciona en vivo al gol de Luis Díaz en la Champions y llama la atención por las expresiones colombiana que usó - crédito @davidclips__1/tiktok

El fragmento no tardó en viralizarse, no solo por la intensidad de la reacción, sino por la curiosa mezcla de jerga colombiana que utilizó.

Davoo, quien ha manifestado en varias ocasiones su admiración por figuras como James Rodríguez, Radamel Falcao García y Juan Fernando Quintero, intentó acercarse al lenguaje local, pero terminó generando confusión y carcajadas entre los usuarios de internet.

Uno de los puntos más comentados fue su uso de la expresión “dar papaya”, pues en el contexto colombiano, esta frase hace referencia a facilitar una situación para que alguien más se aproveche, generalmente por descuido. Sin embargo, el streamer la empleó de forma inversa, atribuyéndola al Bayern Múnich, cuando en realidad —según los internautas y fans— debía aplicarse al Real Madrid, que terminó cediendo el resultado.

Y algo similar ocurrió con la palabra “chichipato”, un término coloquial que en Colombia describe a una persona tacaña o poco generosa y en su relato, Davoo lo utilizó para referirse al propio Díaz, lo que generó aún más confusión entre quienes conocen el verdadero significado.

Davoo Xeneize
La narración de Davoo Xeneize se hace tendencia tras intento de emplear jerga colombiana - crédito @davoobj/IG

Lejos de generar rechazo, la reacción del argentino provocó una ola de comentarios cargados de humor y simpatía. Muchos usuarios destacaron su intención de conectar con la cultura colombiana, incluso si no logró usar correctamente las expresiones.

Usó todas nuestras expresiones mal pero entendimos”, “Lo dijo todo al revés pero le entendimos”, “Quién le enseña esas cosas a Davo, qué risa”, “Tiene nuestras expresiones pero le falta pulir el significado” y “Davo es colombiano ya”, fueron algunos de los mensajes que inundaron las redes.

El episodio no solo evidenció el impacto del gol de Luis Díaz a nivel internacional, también el alcance de los creadores de contenido en la conversación deportiva global y en cuestión de minutos, una jugada decisiva en Europa se transformó en tendencia en América Latina, impulsada tanto por el talento del jugador como por la espontaneidad de figuras digitales como Davoo.

Mientras el Bayern Múnich se prepara para enfrentar al París Saint-Germain (PSG) en semifinales, el nombre de Luis Díaz sigue resonando con fuerza. Y, de paso, dejó una postal inesperada: la de un streamer argentino intentando hablar “colombiano” en medio de la euforia futbolera, conquistando a miles con su autenticidad… aunque no haya acertado del todo en el diccionario.

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