Figura de la selección Portugal, Bernardo Silva, anunció su salida del Manchester City: “Legado que siempre guardaré en mi corazón”

La Carabao Cup de marzo pasado, conquistada ante el Arsenal, fue el último título de Bernardo Silva en el Manchester City.-crédito imágenes en acción Lee Smith/REUTERS

El 16 de abril de 2026 se puso fin al ciclo del volante portugués Bernardo Silva con el Manchester City de Inglaterra.

El exjugador del Mónaco de Francia, y ficha clave en la selección dirigida por Roberto Martínez, anunció a través de sus redes sociales la salida del cuadro Celeste, poniendo fin a un ciclo de 9 temporadas en el fútbol inglés.

El volante portugués anunció su salida del equipo Citizen-crédito @bernardocarvalhosilva/Instagram

La marcha de Bernardo Silva del Manchester City al finalizar la temporada marca el desenlace de una de las trayectorias más influyentes en la historia reciente del club inglés.

La salida del centrocampista portugués de 31 años, que asumió la capitanía tras la partida de Kevin de Bruyne, deja a la entidad ante el reto de reconstituir su liderazgo tras recoger seis títulos de la Premier League en solo ocho temporadas y encabezar a la plantilla en la conquista de quince trofeos mayores, incluidos el triplete de la temporada 2022-2023 y el reciente título de la Carabao Cup logrado el 22 de marzo de 2026 ante Arsenal en el estadio de Wembley.

El volante portugués anunció su salida del equipo Citizen-crédito @bernardocarvalhosilva/Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Silva publicó un emotivo mensaje para despedirse de los fanáticos del Manchseter City:

“Cuando llegué hace 9 años, estaba siguiendo el sueño de un niño pequeño: querer tener éxito en la vida, querer lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me dieron mucho más que eso, mucho más de lo que jamás imaginé. Lo que ganamos y logramos juntos es un legado que siempre guardaré en mi corazón. Los Centurions, el póker doméstico, el triplete, los cuatro seguidos y mucho más… No estuvo tan mal 😉”.

En otra parte de su despedida dirigió un mensaje a los fanáticos del Manchester City de Inglaterra:

“A los aficionados, su apoyo incondicional durante todos estos años es algo que nunca olvidaré. Mi principal objetivo como jugador siempre fue jugar con pasión para que ustedes se sintieran orgullosos y bien representados en el campo. Espero que lo hayan sentido en cada partido. Llegué como jugador del Man City, me voy como uno más de ustedes, un aficionado del Man City de por vida. Sigan apoyando a este joven equipo y estoy bastante seguro de que les traerán muchos nuevos recuerdos fantásticos en el futuro”.

Estadísticas de Bernardo Silva y los títulos que consiguió en el Manchester City

La alegría de Bernardo Silva tras levantar la Copa de la Liga de Inglaterra (Carabao Cup)-crédito Toby Melville/REUTERS

El balance del canterano del Benfica de Portugal con Manchester City dejó un total de 437 partidos en 8 temporadas (297 por la Premier League, 104 en la Champions League, 34 en la FA Cup, 23 en la Copa de la Liga de Inglaterra - Carabao Cup, 6 de la Community Shield) y un total de 19 títulos desde la temporada 2017-2018, hasta la actualidad.

A continuación, este es listado de títulos que consiguió Silva en su paso por el City

Copa de la Liga 2017- 2018

Premier League 2018-2019

Community Shield 2018

Copa de la Liga 2019

Premier League 2019-2020

FA Cup 2019-2020

Community Shield 2019

Copa de la Liga 2019-2020

Copa de la Liga 2020-2021

Premier League 2021-2022

Premier League 2022-2023

Premier League 2023-2024

FA Cup 2023-2024

Premier League 2024-2025

Community Shield 2024

Copa de la Liga 2026

UEFA Champions League 2022-2023

Supercopa de la UEFA 2023

Mundial de Clubes de la FIFA 2023

Así quedó el calendario de partidos de Colombia y sus rivales en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).