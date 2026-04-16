Deportes

Figura de la selección Portugal, Bernardo Silva, anunció su salida del Manchester City: “Legado que siempre guardaré en mi corazón”

El último gran logro del volante fue levantar la Copa de la Liga de Inglaterra ante Arsenal en la temporada 2025-2026

Guardar
La Carabao Cup de marzo pasado, conquistada ante el Arsenal, fue el último título de Bernardo Silva en el Manchester City.-crédito imágenes en acción Lee Smith/REUTERS
La Carabao Cup de marzo pasado, conquistada ante el Arsenal, fue el último título de Bernardo Silva en el Manchester City.-crédito imágenes en acción Lee Smith/REUTERS

El 16 de abril de 2026 se puso fin al ciclo del volante portugués Bernardo Silva con el Manchester City de Inglaterra.

El exjugador del Mónaco de Francia, y ficha clave en la selección dirigida por Roberto Martínez, anunció a través de sus redes sociales la salida del cuadro Celeste, poniendo fin a un ciclo de 9 temporadas en el fútbol inglés.

El volante portugués anunció su salida del equipo Citizen-crédito @bernardocarvalhosilva/Instagram
El volante portugués anunció su salida del equipo Citizen-crédito @bernardocarvalhosilva/Instagram

La marcha de Bernardo Silva del Manchester City al finalizar la temporada marca el desenlace de una de las trayectorias más influyentes en la historia reciente del club inglés.

La salida del centrocampista portugués de 31 años, que asumió la capitanía tras la partida de Kevin de Bruyne, deja a la entidad ante el reto de reconstituir su liderazgo tras recoger seis títulos de la Premier League en solo ocho temporadas y encabezar a la plantilla en la conquista de quince trofeos mayores, incluidos el triplete de la temporada 2022-2023 y el reciente título de la Carabao Cup logrado el 22 de marzo de 2026 ante Arsenal en el estadio de Wembley.

El volante portugués anunció su salida del equipo Citizen-crédito @bernardocarvalhosilva/Instagram
El volante portugués anunció su salida del equipo Citizen-crédito @bernardocarvalhosilva/Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Silva publicó un emotivo mensaje para despedirse de los fanáticos del Manchseter City:

“Cuando llegué hace 9 años, estaba siguiendo el sueño de un niño pequeño: querer tener éxito en la vida, querer lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me dieron mucho más que eso, mucho más de lo que jamás imaginé. Lo que ganamos y logramos juntos es un legado que siempre guardaré en mi corazón. Los Centurions, el póker doméstico, el triplete, los cuatro seguidos y mucho más… No estuvo tan mal 😉”.

En otra parte de su despedida dirigió un mensaje a los fanáticos del Manchester City de Inglaterra:

“A los aficionados, su apoyo incondicional durante todos estos años es algo que nunca olvidaré. Mi principal objetivo como jugador siempre fue jugar con pasión para que ustedes se sintieran orgullosos y bien representados en el campo. Espero que lo hayan sentido en cada partido. Llegué como jugador del Man City, me voy como uno más de ustedes, un aficionado del Man City de por vida. Sigan apoyando a este joven equipo y estoy bastante seguro de que les traerán muchos nuevos recuerdos fantásticos en el futuro”.

Estadísticas de Bernardo Silva y los títulos que consiguió en el Manchester City

La alegría de Bernardo Silva tras levantar la Copa de la Liga de Inglaterra (Carabao Cup)-crédito Toby Melville/REUTERS
La alegría de Bernardo Silva tras levantar la Copa de la Liga de Inglaterra (Carabao Cup)-crédito Toby Melville/REUTERS

El balance del canterano del Benfica de Portugal con Manchester City dejó un total de 437 partidos en 8 temporadas (297 por la Premier League, 104 en la Champions League, 34 en la FA Cup, 23 en la Copa de la Liga de Inglaterra - Carabao Cup, 6 de la Community Shield) y un total de 19 títulos desde la temporada 2017-2018, hasta la actualidad.

A continuación, este es listado de títulos que consiguió Silva en su paso por el City

  • Copa de la Liga 2017- 2018
  • Premier League 2018-2019
  • Community Shield 2018
  • Copa de la Liga 2019
  • Premier League 2019-2020
  • FA Cup 2019-2020
  • Community Shield 2019
  • Copa de la Liga 2019-2020
  • Copa de la Liga 2020-2021
  • Premier League 2021-2022
  • Premier League 2022-2023
  • Premier League 2023-2024
  • FA Cup 2023-2024
  • Premier League 2024-2025
  • Community Shield 2024
  • Copa de la Liga 2026
  • UEFA Champions League 2022-2023
  • Supercopa de la UEFA 2023
  • Mundial de Clubes de la FIFA 2023

Así quedó el calendario de partidos de Colombia y sus rivales en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

Temas Relacionados

Selección PortugalMundial 2026Selección ColombiaBernardo SilvaColombia-Deportes

Más Noticias

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

El cuadro antioqueño buscará dar el golpe en el estadio Maracaná ante el vigente campeón de América

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Luis Díaz multiplica sus posibllidades de ir tras el Balón de Oro: estos son sus números después del golazo contra el Real Madrid

El delantero colombiano volvió a brillar en un partido crucial, marcando y asistiendo para clasificar al Bayern de Múnich

Luis Díaz multiplica sus posibllidades de ir tras el Balón de Oro: estos son sus números después del golazo contra el Real Madrid

La selección Colombia confirmó su último amistoso de la fecha FIFA previo al Mundial 2026: jugará ante Jordania

La Tricolor dirigida por Néstor Lorenzo tendrá su última prueba de fuego de cara al debut ante Uzbekistán en Ciudad de México

La selección Colombia confirmó su último amistoso de la fecha FIFA previo al Mundial 2026: jugará ante Jordania

Luis Díaz habló sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en el Bayern Múnich vs. Real Madrid

El equipo dirigido por Vincent Kompany clasificó a las semifinales de la Champions League tras vencer en el global por 6-4 al “Merengue”

Luis Díaz habló sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en el Bayern Múnich vs. Real Madrid

Alerta en Millonarios por lesión de Rodrigo Contreras: un golpe en la cabeza obligó su cambio

El volante fue sustituido por el choque con un compañero y trasladado a una clínica cercana al estadio Nemesio Camacho El Campín para ser atendido y realizarle exámenes adicionales que descartaran lesiones de gravedad

Alerta en Millonarios por lesión de Rodrigo Contreras: un golpe en la cabeza obligó su cambio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Luisa Castro respondió a quienes la acusan de haberle sido infiel a Westcol con un DJ brasileño: “Las personas pueden ser malas”

Luisa Castro respondió a quienes la acusan de haberle sido infiel a Westcol con un DJ brasileño: “Las personas pueden ser malas”

Karina García sorprendió al revelar el monto “mínimo” de cuota alimentaria que, según ella, deben aportar los padres: “Hasta pal’ arriendo”

Karol G ya tendría fechas para su gira en Colombia: estos son los días en los que el ‘Tropicoqueta Tour’ llegaría al país

La nueva canción de Ryan Castro y Maluma ya tiene fecha de estreno: así suena la colaboración

Manuela Gómez reveló en qué se gastó el dinero que ganó en ‘La casa de los famosos’: “Lo quería desde hace un año”

Deportes

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Famoso streamer argentino causó furor por su reacción ante el gol de Luis Díaz ante el Real Madrid: “Saca la mondá con aguardiente”

Luis Díaz multiplica sus posibllidades de ir tras el Balón de Oro: estos son sus números después del golazo contra el Real Madrid

La selección Colombia confirmó su último amistoso de la fecha FIFA previo al Mundial 2026: jugará ante Jordania

Luis Díaz habló sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en el Bayern Múnich vs. Real Madrid