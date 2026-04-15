Ciro Ramírez explicó por qué participó en la plenaria del Senado, pese a condena dictada por la Corte Suprema

El senador del Centro Democrático confirmó que apeló el fallo de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema y enfatizó en que mientras no exista una sentencia en firme insistirá en su derecho de acudir al legislativo - crédito @CIROARAMIREZ/X

El senador Ciro Ramírez, condenado a 23 años y ocho meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, defendió públicamente su inocencia tras acudir a la plenaria del Senado convocada el martes 14 de abril. Afirmó que la sentencia en su contra omitió pruebas clave y anunció la radicación de un recurso de apelación, al argumentar que espera la absolución en segunda instancia debido a los errores y omisiones del fallo.

El fallo en mención, que recae sobre uno de los casos de corrupción política más relevantes de los últimos años, el de las Marionetas 2.0, impuso al congresista una multa de $22.340 millones, tras el análisis hecho por la Sala Especial de Primera Instancia, que lo consideró coautor de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos con el Estado.

Pese a que con evidencias se habría determinado que lideró una organización criminal que desvió fondos estatales mediante convenios amañados, el senador, que permanece en libertad mientras se resuelve la apelación, participó de manera presencial en una sesión del Legislativo. De hecho, este suceso provocó la reacción del senador y candidato presidencial Iván Cepeda, que cuestionó la legalidad de este suceso.

El Centro Democrático había asegurado que el senador Ciro Ramírez cuenta con las instancias legales para ejercer su derecho a la defensa, en relación con su caso - crédito @SenadoGovCo/X - Centro Democrático

“Hemos radicado el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Somos muy optimistas y con mucha esperanza que en segunda instancia se revoque esta sentencia condenatoria. Tengo que decir que la misma omitió más de 34 pruebas. No se dio cuenta cuando el testigo dijo que yo no había hecho la gestión de un convenio y que me beneficié sacando votos de eso", refirió en primer término el congresista.

Según el senador boyacense, que integra la bancada del Centro Democrático, el alto tribunal no tuvo en cuenta lo que considera son pruebas determinantes. “Porque si las hubieran mirado, les hubiera tocado absolver. Desafortunadamente, no se tuvo en cuenta, además de la tergiversación de más de 20 pruebas, falsedad en el raciocinio y legalidad de ella", agregó Ramírez, a la salida del órgano legislativo.

En ese sentido, el parlamentario de oposición expresó su posición. “Ratifico mi inocencia y que esto pueda ser absuelto en segunda instancia”, dijo Ramírez, que además de este extenso pronunciamiento en video, también se refirió a los señalamientos de Cepeda con una publicación adicional en su perfil de X, en el que acusó a su colega de querer romper el orden constitucional, al desconocer la presunción de inocencia.

Con este mensaje en redes sociales, el senador Ciro Ramírez respondió al candidato presidencial Iván Cepeda, que cuestionó su presencia en la plenaria del Senado - crédito @CIROARAMIREZ/X

“Senador Iván Cepeda, ya sabemos que usted quiere acabar con la Constitución, pero en esta, para su conocimiento, existe la presunción de inocencia, el mismo que tienen todos los ministros y funcionarios acusados de corrupción en el Gobierno que usted ha dicho que quisiera continuar su legado”, expresó Ramírez, haciendo mención del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).

¿Por qué fue condenado Ciro Ramírez por la Corte Suprema?

El proceso penal contra el congresista forma parte del mencionado caso de Marionetas 2.0, que fue una fase posterior al entramado corrupto que lideró el fallecido senador Mario Castaño. Según la sentencia, Ramírez aprovechó su influencia para direccionar 13 contratos de obra pública entre 2018 y 2022, equivalentes a aproximadamente 90.000 millones de pesos, al canalizar recursos a través de la empresa Proyecto Quindío.

Los recursos, de acuerdo con la investigación, provenían principalmente del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), en ese entonces (2021 y 2022) dirigido por el exrepresentante a la Cámara Pierre García Jacquier. Las pruebas más contundentes para los jueces provinieron de Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta, que explicó el mecanismo de reparto de coimas, en un 10% sobre el valor de los contratos.

Pablo César Herrera Correa, que fue gerente de la firma Proyecta Quindío, atestiguó en contra del senador Ciro Ramírez en el caso 'Marionetas 2.0 - crédito Crónica del Quindío

La corte detalló cómo, según el acervo probatorio, se manipulaban los concursos para beneficiar a contratistas aliados a la organización política de Ramírez. La condena tenía prevista la aplicación de la figura constitucional de la “silla vacía”, lo que implicaba, antes de la apelación, la pérdida inmediata de la curul del Centro Democrático en el Senado por tratarse de delitos relacionados con corrupción.

Sin embargo, Ciro Ramírez interpuso recurso de apelación ante la Corte Suprema y esta será definida por la Sala de Casación Penal, que deberá confirmar o modificar el fallo en una instancia definitiva. Mientras tanto, la opinión pública y los movimientos políticos se mantienen atentos a la revisión judicial del organismo de justicia, a la par de que el protagonista del expediente insistirá en mantener su presencia en la arena política.