Daniel Briceño explicó en video por qué Gustavo Petro es el culpable del aumento del impuesto predial: “Le está mintiendo a la gente”

Daniel Briceño responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por el alza del impuesto predial en Colombia - crédito @Danielbricen/X/Presidencia

El incremento del impuesto predial en cientos de municipios colombianos ha generado protestas y un debate nacional acerca de las responsabilidades políticas detrás de los aumentos.

El concejal de Bogotá y representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció en un video difundido en la red social X que la causa principal de los incrementos se encuentra en una disposición incluida en el Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el presidente Gustavo Petro, y no en las gestiones de los gobiernos locales, como ha sugerido el Ejecutivo.

“Vamos hablar del por qué el impuesto predial está subiendo tanto en muchas partes del país, y por qué el señor Gustavo Petro le está mintiendo a la gente diciendo que eso es culpa de los alcaldes, cuando en verdad es responsabilidad del señor Gustavo Petro”, empezó Briceño en el video.

Según explicó el congresista electo, la base del impuesto predial es el avalúo catastral, que se multiplica por una tarifa establecida por cada municipio.

El exconcejal recalcó que el artículo 39 del Plan Nacional de Desarrollo ordena al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) implementar una actualización masiva de los avalúos en todos los predios del país que no hubieran sido revisados en los últimos cinco años.

“El Igac adoptará metodologías y modelos de actualización masiva de valores catastrales rezagados que permitan por una sola vez realizar el ajuste automático de los avalúos catastrales”, leyó Briceño citando el texto normativo.

El exconcejal afirmó que esta medida priorizó 520 municipios para la actualización catastral, lo que, en sus palabras, “disparó el impuesto predial en miles de lotes, casas y fincas”, generando incrementos de entre 100% y 1.000% en algunos recibos. Aquí el único responsable del aumento predial es el gobierno Petro y el Igac, que es una entidad de Petro”, sostuvo.