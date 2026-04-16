Blessd y Dímelo Jara fueron citados por la Fiscalía para responder por presunto caso de secuestro y agresión en Medellín

La Fiscalía cita a Blessd y a su representante a interrogatorio por presunto secuestro - crédito @dimelojara/IG

La justicia colombiana volvió a poner la lupa sobre el entorno del cantante urbano Blessd, luego de que la Fiscalía General de la Nación reactivara un proceso judicial que llevaba varios años sin avances.

En esta ocasión, tanto el artista como su representante, Santiago Jaramillo, más conocido como Dímelo Jara, fueron citados a interrogatorio en calidad de indiciados por un presunto caso de secuestro y maltrato ocurrido en Medellín.

Los hechos que hoy son materia de investigación habrían tenido lugar el 1 de junio de 2022, en medio de una controversia relacionada con derechos de autor y la presunta víctima es Andrés Felipe Sánchez, el cual aseguró haber sido retenido contra su voluntad en una oficina ubicada en el exclusivo sector de El Poblado, luego de negarse a firmar un contrato.

De acuerdo con la versión entregada por la defensa del denunciante, el episodio no solo habría incluido presiones para concretar acuerdos contractuales, también intimidaciones y agresiones físicas.

El caso judicial contra Blessd y Dímelo Jara se reabre y suma nuevos testimonios de presuntas víctimas - crédito @dimelojara/IG

El abogado Sebastián Gutiérrez detalló la gravedad de lo ocurrido al señalar: “Mi representado fue según voces del mismo, fue retenido en contra de su voluntad, como él lo manifiesta secuestrado. Le ingresaron a su celular también sin su respectiva autorización, constreñido y adicional a ello también fue amenazado con un arma de fuego”.

Un proceso contra Blessd y Dímelo Jara que estuvo estancado durante años

Aunque la denuncia fue instaurada formalmente en 2022, el expediente avanzó poco durante cerca de cuatro años. Sin embargo, tras una tutela favorable al denunciante, la Fiscalía decidió retomar el caso y ordenar nuevas diligencias, entre ellas el interrogatorio de los implicados, programado para el próximo 20 de abril.

Sobre este punto, el abogado Gutiérrez indicó: “Ellos en este momento, pues tienen un derecho que eventualmente es a aguardar silencio o a no autoincriminarse. No obstante, reposan en el expediente unos elementos bastante dicientes respecto del la conducta o conductas en las cuales incurrieron”.

Blessd y su mánager, Santiago Jaramillo, citados oficialmente a interrogatorio por caso de presunto secuestro en Medellín - crédito Colprensa y @blessd/IG

La defensa de Sánchez espera que esta diligencia marque un punto de inflexión en el proceso y permita avanzar hacia un eventual juicio. La intención, según han señalado, es demostrar la responsabilidad penal de los señalados.

Los testimonios que aumentan la polémica en la que está envuelto Blessd

El caso ha cobrado mayor relevancia en los últimos meses por la aparición de testimonios que coinciden con el relato del denunciante, especialmente el que corresponde a un exparticipante del programa Yo me llamo, conocido por su imitación de Ozuna, que aseguró haber vivido una situación similar en el entorno del artista paisa.

De acuerdo con su versión, tras una reunión en un estudio en Medellín, el ambiente se tornó hostil: “Nos metieron en una oficina… me quitaron el celular, me golpearon”, relató, añadiendo que también fue intimidado con un arma de fuego para firmar documentos. Aunque en ese momento Blessd no habría estado presente, el denunciante aseguró que posteriormente recibió una llamada en la que habría sido amenazado.

“Agradezca que no estoy allá, porque le destruiría la cara”, habría sido una de las frases que, según el testimonio, generó fuerte impacto y reacciones en redes sociales.

El entorno de Blessd, en el ojo del huracán: la justicia investiga denuncias de agresiones y presiones en la escena musical - crédito @dimelojara/IG

El proceso también ha estado rodeado de episodios que han incrementado la preocupación del denunciante. Uno de los más delicados fue el asesinato del abogado Alejandro Velázquez en junio de 2024, conocido como “Doctor Velásquez”, quien habría estado vinculado al caso y este hecho, según Sánchez, elevó su nivel de temor.

“Me dio mucho más miedo. Entonces yo dije, si mataron a Velázquez, que tiene seguridad, dinero, ¿qué me pueden hacer a mí?”, expresó en entrevista con el programa La Red.

En ese mismo espacio, el artista emergente cuestionó la falta de avances en la investigación: “No han hecho nada. Y eso duele. Duele ver que la ley está, como dicen, para el rico”.

El origen de la disputa estaría relacionado con la promoción de un imitador de Blessd por parte de Sánchez, quien defendía este tipo de presentaciones como una forma de tributo artístico. Sin embargo, la situación escaló cuando fue citado, junto al joven imitador, a una reunión con miembros del equipo del cantante.

Según su relato, durante ese encuentro fue obligado a firmar un contrato que le prohibía continuar con dichas actividades, bajo amenaza de sanciones económicas. También denunció haber sido intimidado con un arma y presionado para no hablar del incidente.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales. El interrogatorio del próximo 20 de abril será clave para definir el rumbo del proceso.