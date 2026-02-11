Modelo colombiana reconoció haber lavado más de 30 millones de dólares en Estados Unidos

La colombiana aceptó colaborar con las autoridades - crédito Redes Sociales / iStock

En enero del 2026, la Fiscalía General de la Nación anunció la intervención de 12 bienes, entre inmuebles, vehículos y comercios, valorados en más de 7.300 millones de pesos, vinculados a Valentina Forero Álvarez, modelo que enfrenta cargos en Estados Unidos por lavado de activos relacionados con el narcotráfico.

Los bienes están ubicados en Armenia, Cali, Sevilla y Jamundí, y habrían sido adquiridos con dinero procedente del tráfico internacional de cocaína. Según la investigación, las propiedades no estaban a nombre directo de Forero Álvarez, sino de empresas de fachada, familiares y allegados sin capacidad económica para justificar tales adquisiciones.

En ese momento se confirmó que Forero Álvarez fue capturada en noviembre de 2023 y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025.

El 10 de febrero, la modelo volvió a ser noticia debido a que Univisión reveló detalles de la audiencia en la que la colombiana se declaró culpable de lavar millones de dólares en los estados de Florida y Georgia.

En Colombia fueron intervenidas las propiedades de la modelo

El medio citado informó que Forero Álvarez, de 33 años y oriunda de Armenia, reconoció haber cometido los crímenes por los que fue imputada ante un juez del Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia.

Como parte del proceso, se ordenó la intervención de las autoridades en cinco cuentas bancarias de la latina, en las que tenía más de un millón de dólares a nombre de empresas fachada. Entre los nombres de las compañías se mencionó el de Alberto Cortes Cosmetics and Perfumes Inc y el de RYJ International Group Inc.

Debido a que la imputada está colaborando con la justicia, el medio citado mencionó que el acuerdo podría incluir la deportación de la colombiana, que deberá seguir entregando información para que los fiscales consideren la reducción de su condena.

Por último, se confirmó que la audiencia en la que se conocerá la sentencia contra la modelo latina fue programada para el 20 de mayo de 2026; hasta que llegue la fecha, Forero Álvarez seguirá recluida en un centro de detención.

Así operaba la red de narcotráfico a la que pertenecía la modelo

Forero deberá entregar toda la información sobre la estructura criminal para que su condena sea reducida

Los delincuentes tenían un esquema estructurado y discreto que involucraba la creación de empresas fachada en Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida. Estas compañías, constituidas con el objetivo exclusivo de lavar dinero proveniente del tráfico de drogas, abrían cuentas bancarias comerciales para facilitar el movimiento de grandes sumas de efectivo.

Aunque la persona señalada como líder no aparecía oficialmente como firmante en las cuentas, manejaba y controlaba todas las operaciones financieras de la organización. El dinero generado por la venta de drogas en diferentes ciudades de Estados Unidos era recolectado por mensajeros, que lo recibían en efectivo y lo transportaban físicamente en cajas de zapatos y bolsas de compras.

Estos mensajeros, que eran locales de estados como Georgia, recibían un porcentaje del efectivo recolectado como pago por sus servicios, lo que aseguraba su colaboración y mantenía la operación en funcionamiento.

Se estima que la modelo logró lavar más de 30 millones de dólares

Una vez recolectado el efectivo, los mensajeros realizaban depósitos en bancos, siempre en cantidades inferiores a 10.000 dólares para evitar que las instituciones financieras generaran reportes obligatorios de transacciones sospechosas. Para mantener la transparencia interna y el control, debían enviar fotografías de los recibos de depósito a la persona a cargo mediante aplicaciones de mensajería encriptadas, asegurando así la trazabilidad y supervisión de los fondos.

Entre junio de 2022 y abril de 2023, se depositaron cerca de 2.9 millones de dólares en cuentas relacionadas con este esquema en el norte de Georgia. Posteriormente, el dinero era transferido entre distintas empresas fachada y finalmente enviado a cuentas bancarias en Colombia, donde se utilizaba para adquirir bienes y financiar las operaciones de la organización.