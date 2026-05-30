Richard Ríos descartó una salida al Real Madrid para reunirse nuevamente con Mourinho

Richard Ríos manifestó que no tiene claro que José Mourinho salga del Benfica para ser el nuevo técnico del Real Madrid - crédito Pedro Rocha/REUTERS

El volante colombiano Richard Ríos cerró la puerta, al menos por ahora, a un posible traspaso al Real Madrid vinculado a un eventual fichaje de José Mourinho como entrenador del club español.

Estas declaraciones tuvieron lugar mientras el jugador atendía a los medios de comunicación durante la concentración que adelanta actualmente la selección Colombia en Bogotá. Ríos integra la lista de 26 jugadores convocados por el entrenador Néstor Lorenzo para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Debido a las informaciones que vienen circulando y que vinculan al portugués de regreso al cuadro Merengue —que ya dirigió entre 2010 y 2013—, Deportes RCN le consultó sobre la disposición de sumarse a Mourinho en este regreso, si se presentara la oportunidad.

“La verdad yo no sé si Mourinho sí se va o no se va, porque rumores hay de todas cosas. Entonces, la verdad, yo hasta que no vea que el club subió, que se va o que se queda, yo no creo mucho, porque en las redes sociales se dice mucha cosa”, expresó Ríos inicialmente frente a los rumores de salida de Mourinho del Benfica.

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Acto seguido, el volante descartó la posibilidad de sumarse al Real Madrid, mostrando su agradecimiento con el Benfica por confiar en él. “Estoy en un club que me lo ha dado todo”, afirmó el mediocampista en medio de las versiones que lo conectan con la capital española.

Richard Ríos destacó el rol de Mourinho para facilitar su adaptación al Benfica - crédito Jose Sena Goulao/EPA/EFE

Mourinho, de 63 años, tiene contrato con Benfica hasta junio de 2027, aunque con una cláusula que permite la rescisión al final de esta temporada. El propio técnico confirmó a mediados de mayo que su agente, Jorge Mendes, mantiene contactos con el club madrileño, pero aclaró que aún no recibió una oferta formal.

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Ríos fue más allá de la coyuntura y subrayó el vínculo afectivo con la institución lisboeta. “Tengo mucho respeto y mucho amor por ellos, y espero poder defender esa camiseta por mucho tiempo y ayudarlos a ganar muchos títulos”, expresó, describiendo su primera temporada en Portugal como la mejor de su carrera a nivel individual.

La campaña estuvo marcada por la adaptación a un nuevo país, su debut en la Champions League y una lesión que lo alejó de las canchas en su mejor momento. “Cuando regresé, no se notó la diferencia y terminé la temporada de la mejor manera”, señaló.

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En declaraciones previas al diario As, Ríos ya había expresado que esperaba que Mourinho permaneciera en Benfica y no dudó en destacar la influencia que tuvo en facilitar su adaptación. “Cada día aprendo algo nuevo de él. Tiene un carácter formidable y te motiva como nadie”, había dicho entonces sobre el entrenador, quien llegó al club lisboeta en septiembre de 2025 tras su paso por el Fenerbahçe.

Richard Ríos habló de James Rodríguez

Richard Ríos reconoció el impacto de James Rodríguez en el plantel de la selección Colombia, desde su faceta como capitán - crédito @richardrios.m/Instagram

Días atrás, el mediocampista habló acerca del liderazgo de James Rodríguez en la interna de la Tricolor, y reveló detalles acerca de la cercanía que tiene con el capitán de la selección Colombia, destacando sus cualidades tanto profesionales como humanas.

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En la charla con la periodista Salomé Fajardo de Win Sports, el volante del Benfica reconoció la influencia positiva del capitán, su rol motivador y la ambición que contagia al grupo.

“No, obviamente, para nadie es un secreto que tenemos a uno de los jugadores, de los mejores jugadores del mundo y que no es por nada que ha tenido la carrera que tiene. Estoy feliz de compartir con él. Me siento muy contento de compartir con él. Y no lo digo en el campo, lo digo por fuera, porque es una persona espectacular, que siempre está queriéndote dar consejos y es una persona muy ambiciosa, que siempre quiere ganar y que nos motiva demasiado y que le tenemos mucho respeto. Me siento muy feliz por tener un compañero y un amigo ahora fuera del campo como lo es él”, manifestó.

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