‘Detrás de cada estudiante existe una historia de esfuerzo’: ACIET responde a Aída Quilcué y defiende la educación superior en Colombia

Aída Quilcué - La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior rechazó las generalizaciones sobre los egresados universitarios | EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET) se pronunció este viernes sobre la controversia que surgió tras las declaraciones de la senadora y candidata vicepresidencial Aída Quilcué, quien aseguró que quienes estudiaron en “las mejores universidades del país” aprendieron a “robarse la plata del pueblo” y dejaron como resultado “exclusión, odio y racismo”.

Las afirmaciones de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda generaron reacciones en distintos sectores académicos, políticos y ciudadanos, según información conocida por Revista Semana.

Frente a ese escenario, la ACIET emitió un comunicado en el que defendió el papel de las instituciones de educación superior y destacó el impacto que han tenido en la formación de millones de colombianos durante las últimas décadas.

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La organización señaló que las universidades han sido históricamente espacios de transformación social, innovación, investigación y generación de oportunidades para jóvenes provenientes de diferentes regiones del país.

Además, insistió en que el debate público sobre la educación debe reconocer los aportes que realizan diariamente estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores del sector académico.

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Aida Quilcué - Iván Cepeda - Aida Quilcué - Aída Quilcué - La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior rechazó las generalizaciones sobre los egresados universitarios - crédito @aida_quilcue/X

ACIET destaca el valor social de las universidades

En el documento divulgado por la asociación, la entidad recordó que detrás de cada estudiante existe un proceso de esfuerzo y superación que no puede ser desconocido mediante generalizaciones.

“Detrás de cada estudiante existe una historia de esfuerzo, disciplina, sacrificio y superación”, expresó la organización al referirse a miles de jóvenes que han encontrado en la educación superior una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.

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La asociación resaltó que numerosos estudiantes universitarios son la primera generación profesional de sus familias y que muchos provienen de territorios apartados donde el acceso a la educación representa una herramienta fundamental para el progreso social y económico.

De acuerdo con la entidad, el sistema de educación superior ha contribuido a ampliar oportunidades para poblaciones históricamente excluidas y ha permitido la formación de profesionales en diferentes áreas del conocimiento que hoy aportan al desarrollo nacional.

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La organización también recordó que las universidades cumplen funciones que van más allá de la formación académica, al convertirse en espacios de investigación, innovación y construcción de ciudadanía.

Llamado a evitar generalizaciones

El director ejecutivo de la ACIET, Lorenzo Portocarrero Sierra, manifestó que resulta necesario evitar afirmaciones que puedan afectar la imagen de quienes integran el sistema educativo colombiano.

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La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior rechazó las generalizaciones sobre los egresados universitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó, miles de personas trabajan diariamente desde las aulas, laboratorios, centros de investigación y espacios culturales con el objetivo de generar conocimiento y aportar soluciones a los desafíos del país.

“Consideramos importante evitar cualquier tipo de generalización que pueda desconocer el papel de quienes, desde las aulas, laboratorios, centros de investigación, espacios culturales y escenarios académicos, trabajan diariamente por construir una mejor sociedad”, afirmó Portocarrero.

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La asociación subrayó que las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, han desempeñado un papel relevante en la formación de profesionales, científicos, emprendedores, investigadores y líderes sociales que contribuyen al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo regional.

Asimismo, indicó que las universidades han ayudado a consolidar procesos de inclusión social, competitividad económica y fortalecimiento del tejido institucional en distintas zonas del país.

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Quilcué aclaró el alcance de sus declaraciones

Luego de la controversia generada por sus afirmaciones, Aída Quilcué explicó que sus comentarios no estaban dirigidos a todos los profesionales graduados en universidades colombianas.

La candidata vicepresidencial sostuvo que sus críticas apuntaban específicamente a sectores de la clase política tradicional que han gobernado el país durante décadas y que, pese a haber tenido acceso a educación de alto nivel, terminaron involucrados en casos de corrupción.

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La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior rechazó las generalizaciones sobre los egresados universitarios | (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la polémica continuó generando pronunciamientos de diferentes organizaciones académicas que defendieron la importancia de la educación superior como motor de transformación social y desarrollo económico.

En ese contexto, la ACIET concluyó su pronunciamiento haciendo un llamado a fortalecer la confianza en las instituciones educativas y a promover escenarios de diálogo respetuoso alrededor del papel que cumple la academia en la construcción del país.

“La educación superior no solo forma profesionales; forma ciudadanos, construye esperanza, impulsa el desarrollo y contribuye a la transformación de los territorios”, concluyó la organización en su comunicado.