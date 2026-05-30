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Simón Mesa Soto salió en defensa de la adaptación extranjera de ‘Un Poeta’: “No veo nada malo en ganar dinero con mi trabajo”

La polémica surgida en redes sociales por la versión estadounidense de la cinta fue abordada por el cineasta, quien enfatizó el alcance internacional de la obra y la oportunidad de contar con mayores recursos para futuros proyectos

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Simón Mesa Soto defiende la adaptación en inglés de 'Un poeta' argumentando su impacto internacional y la oportunidad de financiar nuevos proyectos de cine - crédito Manon Cruz/REUTERS
Simón Mesa Soto defiende la adaptación en inglés de 'Un poeta' argumentando su impacto internacional y la oportunidad de financiar nuevos proyectos de cine - crédito Manon Cruz/REUTERS

Simón Mesa Soto respaldó la adaptación en inglés de Un poeta y sostuvo que la decisión responde tanto al impacto internacional de la película como a la necesidad de obtener recursos para seguir haciendo cine.

En declaraciones para The Hollywood Reporter, el cineasta salió al paso de la polémica en redes sociales por el anuncio de una nueva versión en Estados Unidos, apenas un año después del estreno de la cinta en el Festival de Cannes de 2025.

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El principal motivo esgrimido por los detractores de esta decisión se centró en describir el remake como “innecesario” y cuestionaron que una producción reciente fuese rehecha para el mercado estadounidense en vez de permitir que fuese vista por este público en su forma original.

Uno de los detractores más sonados en redes sociales fue el influenciador Javier Ibarreche, que mencionó los casos de El secreto de sus ojos y Rec para cuestionar adaptaciones dirigidas a atraer al público de Estados Unidos en vez de ampliar la circulación de las obras originales en ese país.

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Ante esta controversia, Mesa Soto manifestó que “el remake es un síntoma más de la repercusión que la película ha tenido en la gente”, para defender su autorización para el proyecto. Adicionalmente, señaló que esta no fue meramente individual.

“La decisión de dar el visto bueno para el remake es ante todo mía, como productor, director y guionista, pero es también de mis socios productores, Juan Sarmiento y Manuel Ruiz Montealegre. Juntos, después de discutirlo, decidimos dar el visto bueno”, afirmó.

- crédito Proimagenes Colombia
Mesa Soto sostiene que la decisión de aprobar el remake fue consensuada con los productores Juan Sarmiento y Manuel Ruiz Montealegre después de analizar el potencial del proyecto - crédito Proimagenes Colombia

Sobre el proyecto, Mesa Soto explicó que se trata de un proyecto de producción francesa liderado por Saïd Ben Saïd, productor de títulos como The Shrouds y Maps to the Stars de David Cronenberg, así como Aquarius y Bacurau de Kleber Mendonça Filho. El director añadió que Nathan Silver, un cineasta estadounidense radicado en Francia, fue quien manifestó su interés en producir una película inspirada en Un poeta.

Según su relato, Silver le escribió después de ver la cinta y le dijo que había salido “muy afectado” por ella y que se sentía profundamente identificado con el protagonista, el poeta fracasado Óscar Restrepo.

Mesa Soto subrayó que la intención no era grabar una réplica. “No para hacer una adaptación idéntica a la original, sino para tomar elementos que se acercaran a su visión autoral”, dijo en la entrevista. También señaló que, tras revisar las películas de Silver, concluyó que se trata de “un cineasta que tiene una visión autoral que trasciende el interés comercial”.

Mesa Soto planteó, además, un argumento económico para justificar la operación. “No veo nada malo en ganar dinero con mi trabajo. Me parece sorprendente poder hacer una película que conecte con el público, que tenga una visión autoral, y que, además, nos permita tener una base económica para continuar, precisamente, haciendo películas”, afirmó sobre el pago por los derechos de adaptación.

La historia de Óscar y Yurlady, enmarcada en el reconocimiento internacional del filme, invita a considerar el papel de la guía y la empatía en la formación de nuevos talentos frente a la precariedad cultural - crédito Proimagenes
'Un poeta', disponible en salas de Estados Unidos y ahora en HBO Max para Colombia, logró una destacada acogida internacional en su versión original - crédito Proimagenes

En esa línea, el director explicó que su primera película, Amparo, no le dejó un rédito económico importante, algo habitual en el cine independiente. También contó que ha vivido de su trabajo como profesor universitario en Medellín mientras realiza sus películas.

Un poeta se estrenó en salas comerciales en varios países, incluidos los Estados Unidos, entre enero y marzo de 2026 con resultados destacados. Tras llegar a la etapa final de sus proyecciones en salas de cine, ya está disponible para ver en plataformas de Latinoamérica —los colombianos pueden verla a través de HBO Max— y pronto llegará a plataformas en España y Estados Unidos.

“Ha sido muy vista. Para nosotros, el remake es un síntoma más de la repercusión que la película ha tenido en la gente”, dijo a The Hollywood Reporter. De igual modo, lamentó tener que defender públicamente la decisión “como si intentar vivir de lo que hacemos estuviera mal”.

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