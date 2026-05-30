Alejandro Estrada, esta es la historia del ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Alejandro Estrada fue participante de la tercera temporada de 'La Casa de los Famosos Colombia', luego de hacer una sonada aaprición en la primera temporada para terminar ante las cámaras con su entonces pareja Nataly Umaña - crédito cortesía Canal RCN

Alejandro Estrada se despidió de La casa de los famosos Colombia luego de ser el participante con más votos del público en la gala de eliminación. De este modo, concluye la participación de una de las figuras que más expectativa generó de cara a la tercera temporada, gracias a una carrera establecida como actor y modelo, pero también por sonadas relaciones sentimentales y separaciones.

Nacido el 16 de noviembre de 1979 en Cúcuta, su historia de vida está marcada por la resiliencia familiar, tras haber perdido a su padre cuando apenas tenía dos meses de nacido, lo que llevó a su madre a criarlo junto a sus dos hermanos.

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Desde joven, Estrada persiguió el sueño de ser actor o futbolista, trasladándose a Bogotá a los 18 años, donde inicialmente trabajó en bares para poder costear su estadía y acercarse al mundo de la televisión.

Su carrera profesional despegó tras sus inicios como extra en producciones icónicas como Yo soy Betty, la fea y su secuela, Ecomoda. Con el tiempo, se consolidó como una figura relevante en la televisión colombiana, siendo especialmente recordado por su papel protagónico en la exitosa serie de Caracol Televisión Tu voz estéreo, así como en Arelys Henao: canto para no llorar.

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Más allá de la actuación, Estrada tuvo éxito en la faceta empresarial con la creación de la marca de gafas Ocho y Medio, que se ha expandido a países como Ecuador, Bolivia, Venezuela y República Dominicana.

El matrimonio con Nataly Umaña y la ruptura en ‘La casa de los famosos Colombia’

Nataly Umaña y Alejandro Estrada se casaron por segunda vez en Cartagena - crédito cortesía Talento nacional

Pero si por algo es conocido Estrada en la farándula y las redes sociales, fue por sus relaciones sentimentales. La más recordada tuvo lugar con la actriz Nataly Umaña, a la que conoció cuando coincidieron en el Carnaval de Barranquilla de 2012. Ambos actores tuvieron química y un año después daban muestras de una relación sólida que los ubicó como ejemplo de durabilidad en el medio.

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Se casaron en 2017 por lo civil en Las Vegas, algo que se produjo de manera impulsiva, según recordó Nataly en sus redes sociales. “Fue una bonita coincidencia que yo le llamo ‘Dioscidencia’ justo fue el 16 de noviembre, día del cumpleaños de ‘Alejo’, ahora mi esposo, saliendo de la cena de los Premios Grammy Latinos, todo ocurrió en media hora. Eran las 11:30 pm y a las 12 cerraban la oficina que expide la licencia de matrimonio y la iglesia, así que nos tocó vivir la adrenalina del corre-corre para poder lograrlo y se logró”, expresó la ibaguereña.

En 2018 volvieron a casarse, esta vez por la iglesia en Cartagena, lo que fue una de las bodas más sonadas del año. Luego, en 2022, renovaron sus votos en una ceremonia realizada en Aruba. Todo parecía ir bien entre ambos, pero las cosas dieron un vuelco con la participación de Nataly en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

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La tolimense (que tiempo más tarde reveló que lidiaba con problemas en su matrimonio con Estrada desde antes de entrar a la casa estudio) desarrolló cercanía con otro de los participantes, el panameño Miguel Melfi, lo que llevó al primer romance en la historia de La casa de los famosos Colombia.

El actor envió un mensaje directo al panameño Miguel Melfi - crédito RCN/TikTok

En ese contexto, Estrada, al ver las imágenes de lo que sucedía dentro de La casa de los famosos, puso en privado sus redes sociales y entró a la casa estudio bajo la dinámica de “congelados”. Allí, formalmente terminó su relación con la tolimense, dejándole su anillo de matrimonio en las manos, lo que sigue siendo una de las apariciones desde el exterior más sonadas en la historia del reality show.

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Romance con Dominica Duque y nueva ruptura

Alejandro Estrada y Dominica Duque iniciaron noviazgo en 'MasterChef Celebrity' poco después de la ruptura del actor con Nataly Umaña - crédito @alejoestrada/ Instagram

La aparición de Estrada tuvo lugar a la vez que el actor participaba en MasterChef Celebrity, que venía realizando sus grabaciones. Cuando este formato se transmitió meses después, los televidentes fueron testigos de la cercanía del actor con la locutora Dominica Duque, iniciando un noviazgo en medio del programa que fue celebrado en redes sociales, en vista de lo ocurrido con Nataly Umaña.

Pese a la eliminación de Estrada del programa por ir contra las reglas (usó un ingrediente de Dominica en una preparación, lo que está prohibido), la pareja no tardó en ganarse el favor de las redes sociales por sus interacciones cercanas y cariñosas. Sin embargo, esta relación concluyó a mediados de 2025, sin que ninguno de los involucrados diera mayores detalles sobre las causas.

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Eso sí, en diálogo con Buen día Colombia, Estrada admitió que se apresuró al iniciar un romance con la hoy presentadora de entretenimiento en Noticias RCN, sin haber terminado de reponerse de las secuelas emocionales de su anterior separación.

Apenas unos meses después, Estrada fue confirmado como participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, dando de qué hablar por admitir que se encontraba interesado en Sara Uribe y Yuli Ruiz, con la que inició un romance dentro de la competencia.

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Además, protagonizó una sonada pelea con Beba en las primeras semanas, que lo describió como un “patán”, sumado a la animosidad que despertó en Valentino Lázaro, que lo describió como un “lambón selectivo”.

A lo largo de los casi cinco meses de competencia, Alejandro demostró ser un jugador polifacético. Vivió momentos de profunda vulnerabilidad emocional, como cuando abrió su corazón para narrar sus vivencias familiares en la “Línea de la Vida” o cuando lloró conmovido por la eliminación de su gran amiga Alexa Torrex.

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Sin embargo, también asumió el rigor de la competencia con madurez, adaptándose a las exigencias más duras del reality, superando las visitas al cuarto de eliminación que se habían vuelto rutinarias e incluso asumiendo con calma las sanciones disciplinarias de “El Jefe”, como cuando debió pasar noches en el calabozo tras cometer infracciones con su micrófono en la recta final.

El clímax de su participación llegó en la semana definitiva de la semifinal, donde se consagró como el último líder de la tercera temporada tras ganar una exigente prueba de equilibrio y destreza mental. Al asegurar la inmunidad y quedar por fuera de la placa parcial de nominados, Alejandro Estrada se convirtió oficialmente en el primer finalista del programa, e ingresó al selecto Top 4. Su evolución dentro de la casa —pasando de ser un personaje asociado al escándalo a un estratega respetado por su inteligencia emocional— lo ha llevado a disputar el premio mayor de los 400 millones de pesos con el respaldo absoluto de su natal Cúcuta y de todo el país.