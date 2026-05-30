Colombia

EPM investiga posible filtración de datos de cartera tras ciberataque a contratista; empresa activó protocolos de seguridad

La compañía informó que el incidente ocurrió en una firma contratista y aseguró que, hasta el momento, no se han detectado afectaciones directas a sus sistemas tecnológicos ni a su infraestructura digital

Guardar
Google icon
Foto de archivo. Fachada exterior de una sede de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Medellín, Colombia, 4 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González
Foto de archivo. Fachada exterior de una sede de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Medellín, Colombia, 4 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que adelanta una investigación para establecer el alcance de un incidente de ciberseguridad registrado en la empresa contratista SOLATI S.A.S., situación que podría haber comprometido información relacionada con los procesos de cartera de la organización.

La compañía explicó que tuvo conocimiento del hecho recientemente y que, desde el primer momento, activó los protocolos internos de seguimiento, validación y gestión del riesgo para determinar las posibles consecuencias derivadas del ataque informático.

PUBLICIDAD

EPM precisó que el incidente no ocurrió directamente en su infraestructura tecnológica, sino en una empresa contratista que presta servicios asociados a algunos de sus procesos, razón por la cual inició una coordinación permanente con esa firma para evaluar los posibles impactos.

La organización señaló que la prioridad actual es verificar la información expuesta y establecer si existen afectaciones sobre datos vinculados a la gestión de cartera.

PUBLICIDAD

Asimismo, indicó que mantiene un monitoreo constante mientras avanzan los procedimientos técnicos y las verificaciones correspondientes.

Primer plano de una pantalla de ordenador mostrando 'ACCESO DENEGADO' en rojo, con código en verde. Al fondo, un programador trabaja en un entorno oscuro con múltiples monitores.
Preocupación por ciberataque: EPM investiga posible compromiso de información de cartera | (Imagen Ilustrativa Infobae)

EPM asegura que sus sistemas no fueron vulnerados

En el comunicado emitido por la compañía, se informó que las revisiones realizadas hasta ahora no evidencian una afectación directa sobre la infraestructura tecnológica de EPM.

Según la empresa, las plataformas, aplicativos y sistemas internos continúan operando normalmente y no han sido comprometidos como consecuencia del incidente reportado por el contratista.

La entidad destacó que sus equipos especializados en seguridad informática realizaron las validaciones correspondientes para descartar vulneraciones dentro de su ecosistema tecnológico.

De igual manera, indicó que continúa fortaleciendo las labores de monitoreo preventivo para identificar cualquier eventual riesgo asociado al caso.

La compañía insistió en que la investigación sigue en curso y que cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de sus canales institucionales.

Información circuló en redes sociales

La alerta pública se produjo luego de que comenzara a circular información relacionada con el caso en diferentes espacios digitales y redes sociales.

De acuerdo con EPM, parte de esa información habría sido divulgada por actores maliciosos que presuntamente difundieron contenido asociado al incidente de seguridad.

Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
Preocupación por ciberataque: EPM investiga posible compromiso de información de cartera | (Reuters)

Ante esta situación, la empresa hizo un llamado a los ciudadanos para consultar únicamente fuentes oficiales y evitar replicar información cuya autenticidad no haya sido verificada.

La organización explicó que durante este tipo de eventos resulta fundamental acudir a comunicaciones institucionales para evitar la propagación de rumores o datos imprecisos que puedan generar confusión entre usuarios y clientes.

Además, reiteró que cualquier actualización relacionada con la investigación será publicada mediante sus plataformas oficiales de información.

Refuerzan medidas de prevención y monitoreo

EPM señaló que este tipo de incidentes evidencian la importancia de mantener mecanismos permanentes de protección frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas.

La empresa afirmó que continúa fortaleciendo sus capacidades de prevención, detección y respuesta frente a posibles riesgos de ciberseguridad, siguiendo estándares y prácticas utilizadas internacionalmente para la protección de la información.

La organización destacó que la gestión adecuada de riesgos tecnológicos se ha convertido en una prioridad estratégica para garantizar la continuidad de los servicios y la protección de los datos asociados a sus operaciones.

Aunque hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre la naturaleza de la información que pudo verse comprometida ni sobre la magnitud de la posible exposición de datos, la compañía aseguró que mantiene acompañamiento permanente al contratista involucrado.

Las verificaciones técnicas continúan desarrollándose con el objetivo de establecer con precisión qué información pudo haber resultado afectada y si existe algún impacto sobre los procesos asociados a la cartera de la organización.

Investigación continúa abierta

La compañía reiteró que las labores de análisis siguen en desarrollo y que todavía no existe un balance definitivo sobre el alcance del incidente.

Mientras avanzan las investigaciones, EPM mantiene activos sus protocolos de seguridad y seguimiento para determinar cualquier posible consecuencia derivada del ciberataque reportado por la empresa contratista.

Un ciberdelincuente encapuchado y enmascarado teclea en un portátil. Monitores muestran 'ACCESO CONCEDIDO' y 'VIOLACIÓN DEL SISTEMA'. Billetes en el escritorio.
Preocupación por ciberataque: EPM investiga posible compromiso de información de cartera| (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad señaló que continuará informando de manera oportuna a usuarios, clientes y ciudadanía en general sobre cualquier novedad relevante relacionada con el caso.

Por ahora, la principal conclusión de las evaluaciones realizadas indica que los sistemas propios de EPM permanecen operativos y sin afectaciones directas, mientras los equipos especializados avanzan en la revisión detallada del incidente y de la información potencialmente comprometida.

Temas Relacionados

EPMCiberataqueSeguridad digitalSOLATIColombia -Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Heridos han llegado a las casas buscando ayuda’: gobernador del Guaviare pide apoyo urgente tras combates entre disidencias que dejaron 48 muertos

El gobernador Yeison Rojas alertó sobre el confinamiento de comunidades indígenas y campesinas luego de los enfrentamientos entre las estructuras de alias Iván Mordisco y alias Calarcá en zona rural de San José del Guaviare

‘Heridos han llegado a las casas buscando ayuda’: gobernador del Guaviare pide apoyo urgente tras combates entre disidencias que dejaron 48 muertos

‘Detrás de cada estudiante existe una historia de esfuerzo’: ACIET responde a Aída Quilcué y defiende la educación superior en Colombia

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior rechazó las generalizaciones sobre los egresados universitarios y destacó el papel de las universidades en la movilidad social, la investigación y el desarrollo del país

‘Detrás de cada estudiante existe una historia de esfuerzo’: ACIET responde a Aída Quilcué y defiende la educación superior en Colombia

‘No me incumbe’: Petro llamó a los colombianos a votar y dijo que en las urnas se define el futuro del país

El presidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a participar en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y aseguró que la decisión sobre el próximo mandatario corresponde exclusivamente a los votantes

‘No me incumbe’: Petro llamó a los colombianos a votar y dijo que en las urnas se define el futuro del país

Medicina Legal alerta por licor artesanal que puede generar cianuro y causar la muerte

El instituto forense advirtió que una sustancia detectada en bebidas artesanales puede transformarse en cianuro dentro del organismo y provocar intoxicaciones potencialmente mortales

Medicina Legal alerta por licor artesanal que puede generar cianuro y causar la muerte

SOAT falso puede costarle una multa e inmovilización: así verifica en el RUNT que su póliza sí es válida

Las autoridades advirtieron sobre el aumento de fraudes relacionados con la venta del SOAT y recomendaron verificar el registro de la póliza en el RUNT para evitar sanciones y pérdidas económicas

SOAT falso puede costarle una multa e inmovilización: así verifica en el RUNT que su póliza sí es válida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

Fuerzas Militares y autoridades locales coordinan la evacuación de 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Alejandro Estrada tras ser anunciado como el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’

Así reaccionó Alejandro Estrada tras ser anunciado como el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’

Alejandro Estrada, esta es la historia del ganador de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Simón Mesa Soto salió en defensa de la adaptación extranjera de ‘Un Poeta’: “No veo nada malo en ganar dinero con mi trabajo”

Sheila Gandara encendió las redes sociales con sesión de fotos y una supuesta indirecta para Juanda Caribe: “Una mejor versión”

Slayer anunció su regreso a Colombia para celebrar 40 años de su obra maestra: fecha, lugar y precios

Deportes

Richard Ríos descartó una salida al Real Madrid para reunirse nuevamente con Mourinho

Richard Ríos descartó una salida al Real Madrid para reunirse nuevamente con Mourinho

Sebastián Villa confirmó que estaba en la lista de 26 convocados de Colombia y envió indirecta a Lorenzo: “La palabra lo es todo”

Envigado derrotó a Real Cartagena y se coronó campeón del Torneo BetPlay en la final del semestre

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs: hora y dónde ver en Colombia el juego 7 de las finales de Conferencia de la NBA

Juan Pablo Montoya respondió a los comentarios de Max Verstappen luego de pedir que la Fórmula 1 lo sancionara: “Siempre digo lo que pienso”