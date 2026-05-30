Colombia

Medicina Legal alerta por licor artesanal que puede generar cianuro y causar la muerte

El instituto forense advirtió que una sustancia detectada en bebidas artesanales puede transformarse en cianuro dentro del organismo y provocar intoxicaciones potencialmente mortales

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Licor adulterado o artesanal - crédito Freepik
Licor adulterado o artesanal - crédito Freepik

Medicina Legal emitió una alerta sobre los riesgos asociados al consumo de ciertos licores artesanales luego de identificar varios casos de fallecimiento relacionados con una intoxicación que genera cianuro dentro del organismo.

La advertencia surge tras análisis realizados por el instituto forense a víctimas registradas en el norte del país, donde se detectó una causa común de muerte asociada a la presencia de cianuro derivado del consumo de bebidas de fabricación artesanal, según información conocida por Revista Semana.

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Las investigaciones permitieron establecer que algunas de estas bebidas contendrían acetonitrilo, una sustancia que, al ser metabolizada por el hígado, libera compuestos tóxicos con efectos similares a los del cianuro.

Los hallazgos encendieron las alarmas de las autoridades sanitarias debido al riesgo que representa el consumo de productos de origen desconocido o elaborados sin controles adecuados.

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Licor adulterado o artesanal |(AP Foto/Ettore Chiereguini)
Licor adulterado o artesanal |(AP Foto/Ettore Chiereguini)

Sustancia se transforma en cianuro dentro del organismo

De acuerdo con la alerta emitida por Medicina Legal, el principal riesgo identificado está relacionado con la presencia de acetonitrilo en ciertas mezclas alcohólicas artesanales.

Los especialistas explicaron que este compuesto actúa como un protóxico, es decir, requiere ser procesado por el organismo antes de generar sus efectos nocivos.

Una vez metabolizado en el hígado, el acetonitrilo libera ion cianuro, sustancia responsable de la toxicidad que puede desencadenar complicaciones graves e incluso la muerte.

Según el reporte técnico, la intoxicación presenta una característica particular: los síntomas no aparecen de forma inmediata.

A diferencia de otras exposiciones al cianuro, los efectos pueden manifestarse varias horas después del consumo, lo que dificulta la identificación temprana del problema.

Los especialistas indicaron que los síntomas pueden comenzar entre dos y doce horas después de la ingesta de la bebida contaminada.

Síntomas pueden agravarse rápidamente

Las autoridades explicaron que durante las primeras horas los signos de intoxicación pueden parecer leves, razón por la cual muchas personas no buscan atención médica inmediata.

Entre los síntomas iniciales se encuentran dolor de cabeza, náuseas y episodios de vómito.

Revisar la botella o empaque verificando que los sellos y bandas de seguridad no hayan sido manipulados y que las estampillas estén en buen estado. Foto Archivo Infobae
Licor adulterado o artesanal | Foto Archivo Infobae

Sin embargo, el cuadro clínico puede evolucionar rápidamente hacia complicaciones neurológicas, respiratorias y cardiovasculares que ponen en riesgo la vida del paciente.

Los expertos advierten que también pueden presentarse episodios de confusión, somnolencia, convulsiones y dificultades respiratorias severas.

A medida que avanza la intoxicación, existe la posibilidad de desarrollar alteraciones cardiovasculares, colapso circulatorio y paro cardiorrespiratorio.

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, explicó que el cianuro afecta el funcionamiento celular al impedir el adecuado aprovechamiento del oxígeno por parte del organismo.

Esa alteración provoca una hipoxia celular que puede desencadenar fallas orgánicas progresivas y, en los casos más graves, conducir a la muerte.

Autoridades recomiendan evitar bebidas de origen desconocido

Frente a los hallazgos, Medicina Legal hizo un llamado tanto a las autoridades como a los consumidores para extremar las medidas de prevención.

El instituto recomendó fortalecer los controles sobre la fabricación, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas artesanales cuya procedencia no pueda verificarse adecuadamente.

Las autoridades también insistieron en la importancia de evitar el consumo de productos elaborados sin registro sanitario o adquiridos en lugares no autorizados.

Bogotá registra 37 víctimas mortales por licor adulterado. (Infobae, Jesús Avilés)
Licor adulterado o artesanal | (Infobae, Jesús Avilés)

La entidad alertó que las bebidas de origen desconocido pueden contener sustancias peligrosas capaces de generar intoxicaciones graves sin que el consumidor perciba inicialmente el riesgo.

Además, recordó que ante síntomas como náuseas persistentes, dificultad respiratoria, alteraciones neurológicas o pérdida de conciencia después de ingerir licor artesanal, es fundamental acudir de inmediato a un centro asistencial.

La advertencia se produce mientras continúan las investigaciones sobre varios casos de fallecimiento asociados a este tipo de intoxicación y en medio de los llamados de las autoridades para reforzar la vigilancia sobre productos alcohólicos elaborados fuera de los controles sanitarios establecidos.

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