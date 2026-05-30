Colombia

Bloqueo de siete días pone en riesgo la operación de Cerrejón y aumenta la preocupación económica en La Guajira

La compañía advirtió que las restricciones sobre su línea férrea están afectando el transporte de carbón e insumos esenciales, situación que podría tener consecuencias para el empleo, la actividad productiva y las finanzas de la región

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- crédito Cerrejón
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La operación de Cerrejón enfrenta un escenario de creciente incertidumbre luego de que se completaran siete días consecutivos de bloqueo sobre su línea férrea, una situación que comienza a generar preocupación por las posibles consecuencias económicas y logísticas para La Guajira y para la actividad minera del país.

La compañía informó que las restricciones se mantienen en el kilómetro 3 del corredor férreo utilizado para el transporte de carbón y de suministros fundamentales para el funcionamiento de la operación minera, según información divulgada por Revista Semana.

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De acuerdo con la empresa, la continuidad de la protesta está dificultando el desarrollo normal de las actividades productivas y podría comprometer la estabilidad operativa si la situación se prolonga durante más tiempo.

La línea férrea constituye uno de los principales canales logísticos de la compañía y resulta esencial para movilizar tanto la producción minera como los insumos requeridos para mantener las labores extractivas.

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Por esa razón, la interrupción sostenida del tránsito ferroviario ha encendido las alertas dentro de la organización y entre distintos sectores económicos de la región.

Comunidad mantiene protestas sobre la línea férrea

Según la información entregada por Cerrejón, la manifestación es liderada por representantes de la Asociación Comunidades Negras Territorio Hosco Revivir, quienes mantienen una serie de solicitudes relacionadas con diferentes asuntos que afectan a su comunidad.

La empresa aseguró que parte de las peticiones planteadas exceden sus competencias institucionales y sostuvo que otros temas incluidos en el pliego ya habrían sido abordados mediante procesos anteriores.

FOTO DE ARCHIVO. Un camión transporta carbón en la mina del Cerrejón cerca de Barrancas, departamento de La Guajira, Colombia, 24 de mayo, 2007. REUTERS/José Miguel Gómez
FOTO DE ARCHIVO. Un camión transporta carbón en la mina del Cerrejón cerca de Barrancas, departamento de La Guajira, Colombia, 24 de mayo, 2007. REUTERS/José Miguel Gómez

Cerrejón afirmó que ha cumplido los compromisos derivados de sentencias judiciales, consultas previas y acuerdos establecidos con comunidades reconocidas dentro de su área de influencia.

Asimismo, señaló que algunos de los líderes que actualmente participan en las manifestaciones hicieron parte de procesos de compensación desarrollados en años anteriores.

No obstante, las conversaciones continúan mientras las autoridades buscan alternativas que permitan encontrar una salida a la situación y restablecer la movilidad sobre el corredor férreo.

Impacto económico preocupa a la región

Más allá de las dificultades operativas inmediatas, la empresa advirtió que la prolongación del bloqueo podría generar efectos significativos sobre la economía regional.

Cerrejón continúa siendo uno de los principales generadores de empleo, contratación local, inversión social y recursos fiscales en La Guajira, por lo que cualquier afectación prolongada podría impactar diversos sectores económicos vinculados a su actividad.

La compañía explicó que la interrupción de la movilidad ferroviaria puede afectar contratos con proveedores, compromisos logísticos y procesos asociados a la cadena productiva minera.

Además, alertó sobre posibles repercusiones para trabajadores directos e indirectos cuya actividad depende de la continuidad de las operaciones.

El escenario también genera preocupación en una región donde buena parte de la dinámica económica está relacionada con la minería y con los servicios que giran alrededor de esa industria.

Riesgo para proveedores y proyectos sociales

Cerrejón sostuvo que las consecuencias de una paralización prolongada no se limitarían exclusivamente a la extracción y exportación de carbón.

Según indicó la empresa, numerosas iniciativas sociales, programas comunitarios y contratos de servicios podrían verse afectados si las restricciones logísticas continúan durante un periodo más extenso.

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador observa un camión con carbón en la mina del Cerrejón, cerca de Barrancas, departamento de La Guajira, Colombia, 24 de mayo, 2007. REUTERS/José Miguel Gómez
FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador observa un camión con carbón en la mina del Cerrejón, cerca de Barrancas, departamento de La Guajira, Colombia, 24 de mayo, 2007. REUTERS/José Miguel Gómez

La organización señaló que el impacto potencial alcanza diferentes eslabones de la cadena económica regional, incluyendo pequeñas empresas, contratistas y proyectos que dependen directa o indirectamente de la actividad minera.

Por ese motivo, insistió en la necesidad de encontrar mecanismos que permitan superar la situación sin afectar los derechos de las comunidades ni la continuidad de las operaciones.

La compañía reiteró que mantiene abierta su disposición para continuar las conversaciones con los representantes de la protesta y con las autoridades competentes.

Además, expresó respeto por las manifestaciones pacíficas y señaló que reconoce la importancia del diálogo como herramienta para resolver diferencias y construir acuerdos.

Sin embargo, la empresa insistió en que resulta fundamental restablecer cuanto antes la movilidad sobre la línea férrea para evitar consecuencias económicas y sociales de mayor magnitud tanto para La Guajira como para el país.

Mientras continúan las gestiones institucionales y los acercamientos entre las partes involucradas, la principal preocupación gira alrededor del tiempo que podrá sostenerse la operación bajo condiciones logísticas restringidas y de los efectos que una interrupción prolongada podría generar sobre una de las actividades económicas más importantes de la región Caribe.

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