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SOAT falso puede costarle una multa e inmovilización: así verifica en el RUNT que su póliza sí es válida

Las autoridades advirtieron sobre el aumento de fraudes relacionados con la venta del SOAT y recomendaron verificar el registro de la póliza en el RUNT para evitar sanciones y pérdidas económicas

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La SFC presentó recomendaciones para comprar el Soat a través de canales legítimos, incluyendo sitios web y puntos autorizados - crédito Montaje Johan Largo/Infobae
SOAT digital falso: cómo verificar que tu compra quedó registrada en el RUNT para evitar una multa de 30 salarios mínimos - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Los casos de fraude relacionados con la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) continúan generando preocupación entre conductores y autoridades en Colombia. Ante el incremento de estafas digitales y la circulación de pólizas falsas, la Superintendencia Financiera reiteró varias recomendaciones para que los propietarios de vehículos verifiquen que el documento adquirido sea legítimo y se encuentre debidamente registrado.

El SOAT es un requisito obligatorio para todos los vehículos que circulan en el país y su ausencia o falsificación puede generar sanciones económicas, además de la inmovilización del automotor durante controles realizados por las autoridades de tránsito.

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Esta póliza tiene como finalidad cubrir la atención médica de conductores, pasajeros y peatones que resulten afectados en accidentes de tránsito. También contempla gastos hospitalarios, quirúrgicos, farmacéuticos, incapacidades permanentes, transporte asistencial y servicios funerarios derivados de estos hechos.

La Superintendencia Financiera recordó que la adquisición del SOAT debe hacerse únicamente a través de compañías autorizadas y mediante canales oficiales, según información divulgada por Revista Semana.

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Texto "SOAT" en papel rasgado. A la izquierda, ambulancia en hospital de Bogotá. A la derecha, motociclista caído con moto en la calle. Estilo risográfico.
SOAT digital falso: cómo verificar que tu compra quedó registrada en el RUNT para evitar una multa de 30 salarios mínimos | (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo operan las estafas con el SOAT

Las modalidades de fraude han evolucionado durante los últimos años y actualmente utilizan herramientas digitales para engañar a los compradores.

Una de las señales más frecuentes es la oferta de descuentos exagerados o promociones que prometen beneficios adicionales, como bonos de combustible o incentivos económicos que no hacen parte de los mecanismos oficiales de comercialización.

Los delincuentes suelen contactar a las víctimas mediante aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales o llamadas telefónicas, simulando representar a reconocidas compañías aseguradoras.

Posteriormente solicitan que el pago sea consignado a cuentas bancarias de personas naturales, una práctica que las autoridades consideran una de las principales señales de alerta.

La Superfinanciera explicó que ninguna persona debe entregar información sensible, claves o datos personales a través de mensajes de texto o conversaciones informales por plataformas digitales.

Verificación en el RUNT

Una vez realizada la compra, el mecanismo más seguro para comprobar la validez del documento consiste en consultar directamente la información registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Soat - Colombia
SOAT digital falso: cómo verificar que tu compra quedó registrada en el RUNT para evitar una multa de 30 salarios mínimos - crédito Visuales IA

La verificación permite confirmar que la póliza fue expedida correctamente y que quedó asociada al vehículo dentro de las bases oficiales utilizadas por las autoridades de tránsito.

Los organismos de control recomiendan realizar esta consulta inmediatamente después de efectuar el pago y no esperar hasta un control en carretera para descubrir posibles irregularidades.

Además, insisten en que los usuarios no deben ingresar a enlaces enviados por correo electrónico, redes sociales o aplicaciones de mensajería, incluso cuando aparenten provenir de aseguradoras reconocidas.

La recomendación es acceder directamente a las páginas oficiales de las compañías o acudir presencialmente a sus oficinas autorizadas.

Multas por no portar un SOAT válido

Circular con un vehículo sin SOAT vigente constituye una infracción de tránsito en Colombia y puede generar importantes consecuencias económicas.

Las sanciones pueden superar los 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización inmediata del vehículo hasta que se demuestre el cumplimiento de la obligación legal.

Por esta razón, las autoridades consideran fundamental verificar que la póliza adquirida haya sido efectivamente expedida por una compañía autorizada y registrada correctamente en los sistemas oficiales.

Soat - Colombia
SOAT digital falso: cómo verificar que tu compra quedó registrada en el RUNT para evitar una multa de 30 salarios mínimos - crédito Visuales IA

También se recomienda conservar los soportes de pago y los documentos emitidos por la aseguradora para facilitar cualquier proceso de validación posterior.

Compañías autorizadas para expedir el SOAT

La Superintendencia Financiera recordó que únicamente las aseguradoras autorizadas pueden comercializar este seguro obligatorio.

Entre las compañías habilitadas se encuentran Seguros Generales Suramericana (Sura), HDI Seguros Colombia, Seguros del Estado, Aseguradora Solidaria de Colombia, La Previsora y AXA Colpatria, entre otras entidades vigiladas por la autoridad financiera.

Antes de efectuar cualquier pago, los conductores deben verificar que la empresa figure dentro del listado oficial publicado por la Superintendencia Financiera y utilizar exclusivamente los canales autorizados por cada aseguradora.

Las autoridades reiteraron que la mejor herramienta para prevenir estafas es confirmar la expedición del documento en el RUNT y desconfiar de ofertas que prometan descuentos excesivos o beneficios que no hacen parte de las condiciones normales del mercado.

Con estas medidas, los conductores pueden reducir significativamente el riesgo de adquirir una póliza fraudulenta y evitar sanciones económicas que podrían afectar tanto su movilidad como su situación financiera.

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