‘No me incumbe’: Petro llamó a los colombianos a votar y dijo que en las urnas se define el futuro del país

Gustavo Petro - Presidente de Colombia | crédito Joel González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse al proceso electoral que vivirá Colombia este domingo 31 de mayo, cuando millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado que ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

Durante una intervención pública realizada en Barranquilla, al cierre de una agenda de trabajo en la región Caribe, el mandatario hizo un llamado a la participación ciudadana y destacó la importancia de que los colombianos ejerzan su derecho al voto, según información divulgada por Revista Semana.

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Las declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos que distintos sectores políticos han formulado al presidente por sus recientes pronunciamientos sobre el panorama electoral y las discusiones relacionadas con una posible participación en política.

Gustavo Petro - Presidente de Colombia | crédito Joel González/Presidencia

Frente a ese escenario, Petro insistió en que la decisión sobre el próximo mandatario corresponde exclusivamente a la ciudadanía y manifestó que no pretende indicar por quién deben votar los colombianos.

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“No sé por quién votarán ustedes y no quiero decirlo ahora. No me incumbe”, expresó el jefe de Estado durante su intervención ante cientos de asistentes.

Petro insiste en la importancia de acudir a las urnas

Más allá de la controversia política, el presidente centró buena parte de su discurso en la necesidad de que la ciudadanía participe masivamente en la jornada electoral.

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Según manifestó, el resultado de los comicios tendrá un impacto directo sobre el rumbo que tomará el país en los próximos años y especialmente sobre las nuevas generaciones.

Petro señaló que las elecciones representan una oportunidad para que los ciudadanos definan democráticamente el futuro de Colombia y pidió que nadie se abstenga de participar en la jornada del domingo.

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El mandatario afirmó que cada voto tiene relevancia dentro del sistema democrático y destacó que la decisión colectiva debe construirse mediante la participación de todos los sectores de la sociedad.

En ese contexto, indicó que el país enfrenta una elección que considera determinante para los años venideros y reiteró la necesidad de que los colombianos ejerzan su derecho constitucional al sufragio.

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Críticas a quienes deciden desde intereses particulares

Durante su intervención, el presidente también aprovechó para lanzar cuestionamientos sobre las formas en que, según él, algunos sectores toman decisiones relacionadas con el país.

Petro contrastó la participación ciudadana con lo que calificó como decisiones impulsadas por intereses económicos o por el uso de la fuerza.

“Es como decidimos. Otros deciden con un vaso de whisky y brindan de acuerdo al billete del negocio de turno. Otros ponen una pistola o un fusil sobre la mesa y así deciden los negocios”, manifestó el mandatario.

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Gustavo Petro - Presidente de Colombia | crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El presidente defendió la participación democrática como el mecanismo legítimo para definir el rumbo del país y aseguró que la mayoría de los ciudadanos no cuenta con privilegios económicos ni con instrumentos de poder, sino únicamente con su capacidad de decisión a través del voto.

En esa línea, destacó que todos los colombianos poseen la misma capacidad para participar en la construcción democrática del país, independientemente de su condición económica o social.

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Discurso en medio de la recta final electoral

Las declaraciones del jefe de Estado se producen a pocas horas de la primera vuelta presidencial, una jornada que definirá cuáles candidatos continuarán en la carrera por la Presidencia de la República o si alguno de ellos logra obtener la votación necesaria para imponerse en la primera ronda.

El llamado a la participación ocurre además en un ambiente político marcado por fuertes debates sobre garantías electorales, seguridad de las campañas y el papel de los funcionarios públicos durante el proceso electoral.

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En el cierre de su discurso, Petro insistió en la defensa de los principios democráticos y sostuvo que la voluntad ciudadana debe imponerse sobre cualquier forma de presión o intimidación.

“Somos democráticos, en nuestro propio cuerpo y pensamiento, la base real de la democracia”, expresó el mandatario al finalizar su intervención en Barranquilla.

Con ello, el presidente concluyó una agenda de actividades en la región Caribe y reiteró su invitación a que los colombianos participen activamente en la jornada electoral programada para este domingo 31 de mayo, cuando el país escogerá a quien asumirá la Presidencia una vez concluya su mandato.

Gustavo Petro - Presidente de Colombia | crédito Joel González/Presidencia