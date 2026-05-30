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Sheila Gandara encendió las redes sociales con sesión de fotos y una supuesta indirecta para Juanda Caribe: “Una mejor versión”

Horas antes de la gala final en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, la empresaria causó revuelo

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La empresaria reveló imágenes y detrás de cámaras de la sesión, e incluyó un mensaje que fue interpretado por sus seguidores como una indirecta para Juanda Caribe - crédito @sheilafgandara/Instagram

La relación entre la empresaria Sheila Gándara y el humorista Juanda Caribe llegó a su fin —según lo expresado por la mujer— en medio de una fuerte controversia pública debido al comportamiento del comediante en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia.

Desde que inició su andadura en la tercera temporada del formato del Canal RCN, el humorista fue mostrando un evidente interés y una cercanía afectiva muy marcada hacia su compañera Mariana Zapata. Esta situación incluyó cenas románticas y constantes muestras de afecto que generaron un inmediato rechazo en el exterior por parte de los televidentes y de su entonces pareja.

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La polémica aumentó cuando el humorista admitió públicamente en el confesionario que dudaba de sus sentimientos hacia Sheila. En sus declaraciones, confesó que con el tiempo había empezado a verla más como un “soporte” y una “bendición” en su vida, en lugar de experimentar un sentimiento real de amor de pareja.

Ante estos hechos, Sheila Gándara —que hasta entonces venía defendiendo a Juanda de los comentarios en contra— cambió de postura y a través de sus redes sociales no dudó en calificar su actitud como “cínica”. La empresaria publicó duros mensajes donde enfatizó el respeto que se le debe dar a una mujer, señalando directamente que el trato que recibe una madre afecta de forma directa el entorno de los hijos.

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La confirmación definitiva de la separación ocurrió durante una dinámica del programa por el cumpleaños de Victoria, la hija de Juanda. Al proyectarle un video de felicitación en el que solo aparecía su madre y notar la total ausencia de Sheila, el comediante reconoció ante las cámaras que su hogar se había acabado por completo.

Con todo, Juanda Caribe se encuentra entre los cuatro finalistas y en las próximas horas se conocerá si se llevará el premio mayor de la tercera temporada con el apoyo de los televidentes. Justamente en ese contexto Sheila sorprendió a sus seguidores al compartir una sesión fotográfica en la que lució su figura y recibió halagos de todo tipo.

Adicionalmente, añadió una frase en la descripción que no tardó en causar revuelo, a pocas horas de que iniciara la gala final de La casa de los famosos Colombia.

“Y de pronto llega esa sensación de que estás volviendo a ser tú, ¡pero en una mejor versión!”, expresó Sheila, provocando que de inmediato surgieran preguntas sobre si hacía referencia al final de su relación con Juanda Caribe.

Sheila Gándara reapareció en Instagram con lo que fue interpretado como un mensaje personal antes de la final de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @sheilafgandara/Instagram
Sheila Gándara reapareció en Instagram con lo que fue interpretado como un mensaje personal antes de la final de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @sheilafgandara/Instagram

Esta aparición va en línea con la determinación de compartir con sus fans el resultado del procedimiento estético al que se sometió. Aunque inicialmente optó por mostrarser reservada con el tipo de intervención, compartió una grabación donde la especialista a cargo de la cirugía explicó que Sheila presentaba una condición llamada “mama tuberosa”. Según la doctora, se trata de una anomalía en la que el pecho no crece de manera redonda, sino con una forma más tubular.

“No solamente se colocaron implantes para aumentar el tamaño, sino que también se corrigió la forma, tratando la condición de mama tuberosa”, comentó la doctora. “Por eso, este procedimiento no se trata solo de un aumento mamario. También requiere corregir la anatomía de la mama, liberar las bandas que limitan su forma y trabajar el polo superior para lograr mayor armonía, escote y redondez. Un caso muy bonito, pensado no solo para transformar la forma del seno, sino también la seguridad y confianza de la paciente”, detalló.

Antes y después del busto de Sheila tras la operación - crédito @dra.johannamaestre @sheilafgandara/ Instagram
Antes y después del busto de Sheila tras la operación - crédito @dra.johannamaestre @sheilafgandara/ Instagram

Mientras tanto, Juanda Caribe aguarda por conocer los resultados de las votaciones en la gala final de La casa de los famosos Colombia, que dará inicio a las 8:00 p. m.

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