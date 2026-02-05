Paloma Valencia dijo que Gustavo Petro se “aconductó” tras la captura de Nicolás Maduro: así explicó su actitud ante Donald Trump

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia habló del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump y analizó la actitud del mandatario colombiano - crédito Pedraza Producciones - Presidencia

Para la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, es claro que el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, adoptó -si se quiere- una actitud sumisa ante su homólogo, Donald Trump, tras la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro. Así habría quedado en evidencia en el encuentro sostenido el martes 3 de febrero en la Casa Blanca, en el que por más de una hora ambos mandatarios sostuvieron su primer ‘cara a cara’.

Según Valencia, que participó en el debate de La Gran Consulta por Colombia, organizado por Semana, lo acontecido con el exjefe del régimen, que fue detenido mientras dormía por miembros de las fuerzas especiales de los EE. UU., jugó un papel preponderante en el cambio de actitud y posiciones en relación con el mandatario norteamericano, del que compartió orgulloso en sus redes sociales su autógrafo y otros presentes que recibió en este ‘cónclave’.

La congresista sostuvo que el comportamiento de Petro frente a su homólogo respondió directamente a la coyuntura internacional. “No creo Petro haya escuchado, se asustó. Este es un fruto de que hayan capturado a Maduro. Se aconductó Petro y si quiera se aconducta, porque la realidad es que tiene que escoger entre combatir el narcotráfico, que nos ha causado 40.000 asesinatos, de los cuales 21.000 son jóvenes colombianos”, expresó Valencia.

El principal tema de la conversación entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump fue la lucha conunta contra el narcotráfico - crédito Presidencia

Y es que el histórico encuentro entre Petro y Trump marcó un giro en la relación bilateral luego de meses de tensiones diplomáticas. Según trascendió a los medios, por sus propios protagonistas, el clima de la reunión fue calificado como “amable” y “cordial”, pese a los insultos y amenazas previas. Al respecto, Donald Trump declaró que ambos líderes “se llevaron muy bien” y describió a Petro como “fantástico”, pese a las críticas públicas de semanas anteriores.

El análisis de Paloma Valencia del cambio en la actitud de Gustavo Petro

La aspirante del Centro Democrático enfatizó su crítica en la política de seguridad y narcotráfico del actual Gobierno: que a falta de 184 días para el final de su administración se ‘acordó’, según ella, en combatir diferentes frentes. Aquel viraje se debe a las presiones del Gobierno Trump, que lo conminó a entregar resultados a corto plazo en la lucha contra el narcotráfico y las estructuras armadas que dependen del tráfico ilegal de estupefacientes.

“Tiene el secuestro disparado en más del 110% y las acciones terroristas sobre el país creciendo en un 80%. ¿Cómo Petro no quería combatir el narcotráfico? Ahora le tocó escoger entre los Estados Unidos y el destino de Maduro, que es el destino que esperamos todos los colombianos, que es el de la seguridad y las concesiones al narcoterrorismo que le ha dado con la paz total”, sostuvo la senadora en su intervención en este espacio de discusión.

Paloma Valencia fue crítica con el desarrollo del encuentro en Washington, entre Gustavo Petro y Donald Trump, y señaló el fracaso de la Paz Total - crédito Paloma Valencia/Facebook - Presidencia - Ovidio González/Presidencia

Cabe destacar que durante el encuentro en la Oficina Oval, el narcotráfico ocupó el eje central de la agenda bilateral. Petro presentó una carpeta con cifras y datos sobre la lucha de su administración contra el crimen organizado y propuso que los ejércitos de Colombia y Venezuela trabajen de manera conjunta para combatir el tráfico de drogas. Además, se declaró ante su interlocutor como el “aliado número uno” contra el narcoterrorismo en la región.

Frente a esto, Valencia enfatizó la gravedad de la situación interna, en gran medida, por una de las políticas de Gobierno que fracasó. “Esa Paz Total ha sido la perdición de Colombia y por eso lo primero que vamos a hacer es transformarla para llevarla a la seguridad total”, afirmó la senadora, que enfatizó que la reacción de Petro ante Trump y la presión de Washington evidencian, sin duda, una rectificación obligada en la estrategia del Ejecutivo frente al crimen.

En sus afirmaciones, la senadora y candidata del Centro Democrático fue enfática en señalar cómo a su juicio Gustavo Petro se "aconductó" ante Donald Trump - crédito @PalomaValenciaL/X

A su vez, la senadora también aludió a los riesgos para las próximas elecciones en Colombia. “Si quiera Petro tiene miedo porque Colombia necesita que combatan el narcotráfico y que haya garantías para las elecciones. Yo no sé si ustedes vieron ya los carteles del narcoterrorismo prohibiendo nuestra entrada a territorios. Esos están respaldando un candidato que les compró la Paz Total”, denunció Valencia ante los demás panelistas y la audiencia.

El protocolo del encuentro en la Casa Blanca también se apartó de lo habitual: la reunión se realizó sin honores militares ni acceso directo de la prensa, un detalle que para Valencia podría ser un indicio de la relevancia de este encuentro para Estados Unidos, pese a que desde el Gobierno Petro se calificó este cara a cara como positivo, entre otras, por la duración de la reunión, que inicialmente estaba prevista para un total de 45 minutos.