En una hipotética segunda vuelta con De la Espriella e Iván Cepeda en el tarjetón, así se inclinarían los aspirantes de la Gran Consulta

El 25 de enero de 2026, los precandidatos presidenciales de la coalición La Gran Consulta por Colombia se reunieron en El debate de la gente, un evento crucial en el que respondieron a preguntas rápidas que revelaron su visión del país.

Durante el encuentro, los nueve aspirantes presidenciales expondrán sus posiciones y responderán inquietudes del público sobre el proceso que se realizará el 8 de marzo de 2026, fecha en la que uno de ellos avanzará a los comicios de la primera vuelta presidencial, aparecerá en el tarjetón oficial y asumirá la representación del sector de centro-derecha.

En una de las últimas dinámicas, los nueve candidatos, Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria, tuvieron que responder rápidamente con un “sí” o “no” a las preguntas planteadas, usando un tablero que les permitía expresar su postura de manera inmediata.

Posturas sobre el conflicto Israel-Palestina: diferencias Claras

Una de las primeras preguntas abordó el conflicto entre Israel y Palestina, y específicamente si la acción militar de Israel podría considerarse un genocidio. Las respuestas fueron variadas. Paloma Valencia, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa respondieron negativamente, argumentando que el conflicto, aunque grave, no puede catalogarse de esa manera.

Por otro lado, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria se mostraron más críticos, respondiendo afirmativamente, lo que causó curiosidad entre los panelistas, que fueron José Manuel Acevedo, Andrés Mompotes Lemos y Juan Lozano.

“Está de acuerdo con que Estados Unidos administre temporalmente Venezuela”

En otra cuestión de relevancia internacional, los precandidatos fueron cuestionados sobre si estarían de acuerdo con que Estados Unidos administre temporalmente Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen, en un operativo el 3 de enero de 2026.

La mayoría se mostró a favor. Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa y Vicky Dávila respondieron afirmativamente, considerando que la intervención de Estados Unidos sería una solución urgente ante la crisis política, social y humanitaria que atraviesa Venezuela.

Sin embargo, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán fueron más cautelosos, al argumentar que se debe priorizar la soberanía de Venezuela y que la intervención extranjera no es la respuesta adecuada. En este punto, la periodista Dávila advirtió que esperaba que llegara al poder María Corina Machado.

El rechazo a la intervención militar en Colombia

Cuando se les preguntó si apoyarían una intervención terrestre por parte de Estados Unidos en Colombia para combatir el narcotráfico, todos los candidatos coincidieron en rechazarla rotundamente. Ninguno de los aspirantes mostró apertura a la idea de permitir tropas extranjeras en el país.

Todos coincidieron en que lo que necesitaban era el apoyo de inteligencia de Estados Unidos y de Donald Trump para luchar contra el narcotráfico.

Bombardeos contra organizaciones criminales aun cuando hay presencia de menores de edad

Una de las preguntas más controversiales de la noche fue sobre la autorización de bombardeos en zonas donde se sospechara de la presencia de menores. Este tema dividió a los candidatos.

Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Vicky Dávila no dudaron en respaldar esta medida, defendiendo que, en la lucha contra el narcotráfico, no se pueden permitir vacilaciones.

Por su parte, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Carlos Pinzón se mostraron en contra de esta medida.

Posibles alianzas para la segunda vuelta

La última pregunta de la noche fue quizás la más reveladora, al cuestionar qué harían los candidatos si no llegaran a la segunda vuelta y las opciones fueran Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La respuesta de la mayoría fue clara: cada uno apoyaría a cualquier candidato que no fuera un “heredero de Petro”.

Paloma Valencia respondió sin dudar: “Apoyaría a cualquiera que no sea heredero de Petro. Similarmente, Juan Carlos Pinzón afirmó: “Mi voto sería para quien no sea comunista ni narco, y eso lo sé muy bien”.

Por otro lado, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Enrique Peñalosa se mostraron convencidos de que la coalición ganaría la consulta y que no tendrían que enfrentarse a esa situación.

Aníbal Gaviria, por su parte, también expresó que esa hipótesis no se daría, dejando claro su optimismo sobre los resultados de la consulta.