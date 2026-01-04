Colombia

El vicecanciller Mauricio Jaramillo habló sobre el control fronterizo con Venezuela: “Colombia no tiene ningún interés en cerrar la frontera”

Jaramillo aclaró que es indispensable que se mantengan abiertos los pasos en la zona debido a la migración y el comercio que sostiene a toda el área fronteriza

Los pasos fronterizos continúan abiertos
Los pasos fronterizos continúan abiertos bajo la vigilancia del ejército colombiano - crédito Redes Sociales / X

A pesar de la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Colombia descarta cerrar la frontera con Venezuela.

Así lo confirmó el vicecanciller Mauricio Jaramillo en declaraciones a W Radio, donde recalcó la importancia estratégica y social de mantener abierta esta extensa zona limítrofe.

“Colombia no tiene ningún interés en cerrar la frontera, para nosotros esta es indispensable, es importante que se mantenga abierta, es importante porque entendemos que hay una migración pendular, entendemos además que hay un flujo comercial del cual depende toda la zona de frontera, esos más de 2.200 kilómetros”, expresó Jaramillo, subrayando que el cierre no está contemplado y que la prioridad es facilitar la integración.

Durante el PMU instalado en Cúcuta, las autoridades locales manifestaron sus inquietudes por la situación, que afecta tanto a comerciantes como a la población general.

Jaramillo, subrayó que el cierre
Jaramillo, subrayó que el cierre no está contemplado y que la prioridad es facilitar la integración - crédito EFE/ Mario Caicedo

En respuesta, el gobierno nacional activó un plan de monitoreo permanente. Según Jaramillo: “Se activó también un plan ayer, lo dijo también la directora Laura Arriero de Migración Colombia para monitorear constantemente la situación, pero no, no se tiene previsto ningún cierre de frontera”.

Ante la tensión creciente, el presidente Gustavo Petro ordenó la movilización de militares hacia la frontera, acción tomada tras los ataques estadounidenses sobre Caracas que, de acuerdo con Donald Trump, concluyeron con la detención del mandatario venezolano.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, precisó que la fuerza pública activó “todas las capacidades” para impedir cualquier acción violenta de agrupaciones ilegales como el ELN. En palabras del ministro, el despliegue busca prevenir “cualquier intento de ataque terrorista” en la región.

Tras los bombardeos estadounidenses, el ambiente en el puente internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo, permanece estable. La rutina diaria de los transeúntes y el tránsito entre ambos países no ha sufrido alteraciones, y la presencia de la fuerza pública colombiana en la zona se mantiene firme, con tanquetas del Ejército Nacional apostadas sobre el puente.

El día domingo 4 de
El día domingo 4 de diciembre, el paso de Paraguachón opera sin ningún contratiempo - crédito @MigracionCol / X

El tránsito vehicular y peatonal en el paso hacia el estado Táchira se desarrolla con normalidad, mientras que el paso de Paraguachón, que permaneció cerrado durante varias horas del sábado 3 de enero, ya ha reanudado sus operaciones para ciudadanos colombianos y venezolanos.

Un comunicado divulgado por el PMU al término de la reunión, encabezada por Angie Rodríguez del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), califica la seguridad fronteriza de “alta complejidad”, dada la extensión de más de 2.200 kilómetros, patrullados de forma permanente por más de 30.000 efectivos de la Fuerza Pública.

Las mayores preocupaciones de seguridad se centran en la zona del Catatumbo, donde grupos armados aprovechan las condiciones locales para operar y financiarse a través de redes ilícitas que conectan ambos países.

El documento oficial señala que “la presencia de organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua y el ELN, representa un riesgo adicional para la seguridad de la población civil y la estabilidad institucional en la región fronteriza”.

Migración Colombia reporta que los
Migración Colombia reporta que los pasos fronterizos están abiertos y funcionan con normalidad / crédito @MigracionCol / X

En el plano diplomático, el vicecanciller Jaramillo anunció la convocatoria de reuniones extraordinarias de la OEA y la Celac para abordar la crisis: “Colombia tiene una tradición, tiene una trayectoria de apego a la multilateralidad, al derecho internacional. Nosotros, esta es la octava participación en el Consejo de Seguridad y obviamente, dadas las circunstancias, lo que está pasando en Venezuela, resultaría inexplicable e ilógico que no convocáramos a una reunión”, explicó Jaramillo a W Radio.

Mientras la situación evoluciona, el gobierno colombiano insiste en su compromiso con el respeto al derecho internacional y la protección de los flujos migratorios y comerciales, sustentando su estrategia en el monitoreo permanente y la cooperación multilateral para responder a cualquier contingencia en la frontera.

