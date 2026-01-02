Petro protagonizó rifirrafe con exministro del gobierno Duque por tasa de mortalidad infantil por desnutrición: “Cómo les puede caber en la cabeza”

Gustavo Petro volvió a defender las cifras sobre la disminución de la tasa de mortalidad infantil por desnutrición - crédito Luisa González/REUTERS

El Gobierno de Gustavo Petro sigue defendiendo algunas de sus cifras en el tema de salud, que pese a la crisis de las EPS, medicamentos y la caída de la reforma que se venía discutiendo en el Congreso, saca pecho por algunas cifras presentadas en 2025.

Una de ellas tiene que ver con la tasa de mortalidad infantil por desnutrición, que ha sido un problema constante desde hace décadas y que, según las recientes cifras del Estado, bajó considerablemente y el mandatario aseguró que es de las más bajas de los últimos tres gobiernos.

Tanto así que Petro entró en discusión con uno de los exministros de la administración de Iván Duque, debido a que cuestionó las cifras y aseguró que no reflejarían la realidad de esa situación, a lo que el jefe de Estado le respondió de manera polémica.

“Cómo les puede caber en la cabeza”

Luego de conocerse las cifras del Ministerio de Salud sobre la atención a la primera infancia, uno de los que criticó las cifras fue Fernando Londoño, exministro de salud entre 2018 y 2022, al asegurar que no hay fundamentos para creer en el trabajo de los equipos extramurales para evitar la desnutrición infantil.

“Cómo les puede caber en la cabeza que unos equipos extramurales sin una estrategia integrada de alimentación y una ruta de atención va a disminuir la mortalidad por desnutrición. De hecho, es preocupante que haya aumentado desde 2022″, escribió Ruiz, al mencionar un cuadro en el que indica que la tasa de mortalidad proyectada a 2025 es de 3.4 casos, igual que en 2019 y que se devolvería el país a épocas de prepandemia.

Fernando Ruiz criticó el trabajo de los equipos extramurales, con respecto a la disminución de la tasa de mortalidad infantil por desnutrición - crédito @Fruizgomez/X

Ante eso, el presidente respondió en su cuenta de X y lo primero que hizo fue mencionarle al ex jefe de la cartera que fue “responsable de la pérdida de cuantiosos recursos del erario en las EPS en la época COVID”.

“La tasa de mortalidad infantil ha caído a más de la mitad de la que había en el 2018 y en el 2022, último año de su gobierno. Los equipos básicos de salud no solo llevan nutrición con el ICBF, casa por casa donde se detectan los casos de desnutrición en las áreas de pobreza y vulnerabilidad del país, llevamos sicólogo(a)a para salud mental”, dijo.

Gustavo Petro le respondió a Fernando Ruiz por su crítica con respecto a la tasa de mortalidad infantil - crédito @petrogustavo/X

Petro finalizó su mensaje al decir que “son 90.000 profesionales, médicos y enfermeras, que antes no trabajaban, con sueldos dignos recorriendo casa a casa el país. Este es el resultado: Mire los datos a la semana 49 del 2025″.

“Qué cinismo tan espectacular”

No es la primera vez que Fernando Ruiz y Gustavo Petro discuten en redes sociales, pues el 26 de diciembre se presentó otro cruce por la decisión de cerrar el programa de Colfuturo, que ayudaba a los estudiantes en el exterior, con el argumento por parte del Estado de que era restrictiva para los estratos bajos.

“De pronto se encuentra que la inequidad está en el acceso a la educación media y a la universidad (sin título universitario no se puede ser doctor). Y no ignore la equidad interna: hay 11% más becados de estratos 3 y 4 que 5 y 6. Eso significa miles de doctores de los segmentos más vulnerables de la clase media que de otra forma no lo lograrían. Ahora se quedarán sin ese futuro”, escribió Ruiz.

A finales de diciembre, Gustavo Petro y Fernando Ruiz discutieron sobre los alcances del cierre del programa de educación Colfuturo - crédito @petrogustavo/X

Sobre eso, Petro le lanzó un duro mensaje, al decirle primero: “qué cinismo tan espectacular el de Fernando”, para luego explicar que “un estudiante estrato uno y dos si logra estudiar, porque los pasados gobiernos no ampliaron la universidad pública, sino que se dedicaron a dar créditos para universidades privadas, no logra terminar porque tiene que trabajar. El trabajo, que ustedes ayudaron a construir, es casi esclavos, de muy bajo salario y de tan larga jornada que no deja tiempo para estudiar ni dormir”.

“Ya estamos logrando eso. Ahora que con dinero público los banqueros que dirige Colfuturo pongan condiciones como dos codeudores e ingresos como dos veces el total del préstamo, es solo para que de verdad no puedan estudiar un doctorado en el exterior, los estudiantes de estrato 1, 2 y 3. Es una oligarquía de privilegiados, que se privilegian a sí mismos olvidando la sociedad; así se han enriquecido y así, por perpetuidad, quieren seguir dominando la sociedad colombiana, sin hacerles sentir ni la democracia ni la equidad”, concluyó.