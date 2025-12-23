Así será el plan éxodo y retorno para Soacha, salida de Bogotá en el sur, durante Navidad y Año Nuevo

Semáforos del municipio serán modificados para darle prioridad a los viajeros - crédito Alcaldía de Soacha

Al ser una época en la que la ciudadanía busca reunirse en familia, en diciembre miles de personas dejan Bogotá para volver a sus lugares de origen y de esa forma pasar las festividades de Navidad y Año Nuevo con sus seres queridos.

Esto provoca que los corredores de entrada y salida de la ciudad tengan una alta afluencia de vehículos durante las últimas semanas del año y 2025 no es la excepción.

Al ser un lugar obligatorio del paso de los viajeros que dejan Bogotá por el sur, la Alcaldía de Soacha publicó un comunicado en el que se reveló como será abordado el plan éxodo y retorno durante Navidad en el municipio del Dios Varón.

En primer lugar, la alcaldía mencionó que se trata de un refuerzo de operativos, regulación y control vial durante la temporada decembrina, que incluirá medidas especiales para mejorar la circulación y garantizar la seguridad durante esta temporada.

Habrá zonas de control para inspeccionar documentación de los viajeros - crédito Alcaldía de Soacha

A nivel de regulación, se confirmó que habrá varios puntos de control en intersecciones en la autopista Sur, además de que los semáforos se manejaran de manera “2x1 y 3x1″, para darle prioridad a los conductores que están en el principal corredor vehicular del municipio.

En el mismo sentido, la Secretaría de Movilidad dispuso grupos operativos en las diferentes comunas, donde se adelantan acciones de recuperación y control del espacio público, controles a conductores, pruebas de alcoholemia, verificación de documentos y acompañamiento a actividades comunitarias como las novenas navideñas.

Para el desarrollo de estas acciones se contará con la presencia de 50 agentes de tránsito, distribuidos estratégicamente en tres turnos de la siguiente manera; 5:00 a. m. a 1:00 p. m.; 1:00 p. m. a 9:00 p. m. y 9:00 p. m. a 5:00 a. m.

También se confirmó que el lunes 12 de enero de 2026 se implementará un esquema especial con turnos ampliados y el apoyo de 18 vigías de movilidad ubicados en puntos estratégicos al interior de la ciudad.

Hay varios tramos de la autopista Sur que están cerrados o disminuidos por obras - crédito Alcaldía de Soacha

Para el plan retorno, que se mantendrá durante los lunes de las próximas tres semanas hasta el 12 de enero de 2026, se adoptaran medidas especiales de movilidad, entre ellas el reversible sobre la avenida Indumil, que operará entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., desde el cruce de Canoas hasta la Caja San Marón, con el objetivo de facilitar el ingreso de vehículos en los horarios de mayor congestión.

De la misma forma, en Soacha se aplicará el Pico y Placa Regional en la autopista Sur, permitiendo la circulación de vehículos con placas pares entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., y de placas impares entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, anunció que se realizarán varios controles al transporte de carga en cumplimiento del Decreto 059, con restricciones en horas pico en ambos sentidos de la autopista Sur, con lo que se busca reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad.

Habrá restricciones para los vehículos de carga durante el cierre del 2025 en Soacha - crédito Alcaldía de Soacha

Desde la Secretaría de Movilidad de Soacha enviaron un mensaje a los ciudadanos que van a pasar por la autopista Sur durante las próximas semanas, a quienes recordaron que varios tramos del corredor están reducidos por las obras para la implementación total de TransMilenio en el municipio.

“Se recuerda a la ciudadanía que actualmente la autopista Sur presenta reducción de carriles en algunos tramos, pasando de tres a dos carriles, debido a las obras de las fases II y III de TransMilenio, por lo que se invita a los conductores a planificar sus recorridos, acatar las normas de tránsito y seguir las indicaciones de las autoridades”, es parte del comunicado.