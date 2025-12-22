Colombia

Hermanas de Yeferson Cossio preocuparon con publicación sobre la salud del ‘influencer’: “Está estable”

Gisela y Cintia compartieron con sus seguidores algunos detalles por la aparente urgencia que se presentó con el creador de contenido paisa, que estaba hospitalizado

Yeferson Cossio se ha caracterizado por tener un sentido del humor negro, jugando algunas bromas a varios integrantes de su círculo social, como su hermana Cintia o su novia Carolina Gómez.

Sin embargo, con su hermana Gisela suele ser más distante.

Así como lo describió Cintia en una reciente entrevista donde dijo que se siente agradecida por estar viva gracias a Yeferson, ese mismo es el nivel de preocupación que exponen en sus redes sociales debido a un incidente que podría haber atravesado el creador de contenido.

Hermana de Yeferson Cossio alertó
Hermana de Yeferson Cossio alertó a los fanáticos del paisa - crédito @gisela.mc/IG

La primera en alertar de la situación fue su hermana Gisela, que a través de una fotografía en sus Instastories, reveló a sus seguidores como los del influencer paisa que este se encontraba internado en una clínica. La imagen mostraba la mano de la familiar de Cossio sosteniéndola mientras estaba canalizado.

“Te amo, te amamos”, fue el texto que Gisela agregó a la postal, lo que alertó a los fans de Yeferson, pues hasta hace unos días y con miras a la temporada de fin de año, se encontraba perfectamente disfrutando junto a sus amigos en una discoteca de Medellín.

Esto dijo Cintia Cossio

La reacción inmediata de Cintia Cossio ante la noticia sobre la hospitalización de su hermano Yeferson muestra la prioridad absoluta que otorga a la familia, incluso por encima de sus compromisos profesionales y personales.

Broma a Cintia Cossio por
Broma a Cintia Cossio por Yeferson y Carolina - crédito @yefersoncossio/IG

La influencer compartió con sus seguidores en Instagram el impacto que tuvo la advertencia de su hermana Gisela y cómo esto la llevó a tomar decisiones urgentes.

“Tuve que salir en bombas a coger el primer vuelo que había disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable. Dependiendo de cómo vaya todo mañana, retomo las dinámicas con la ayuda de Dios”, afirmó Cintia Cossio.

La creadora de contenido detalló que tenía planeado realizar una dinámica especial para sus seguidores, en la que pensaba regalar “50 millones de pesos”.

Y, además, obsequiar sumas adicionales a quienes adquirieran su libro: “Aparte de los 50 millones de pesos, quería hacer con ustedes una dinámica de obsequiarles a uno de los compradores del libro, no sé, de a 200, 500 mil pesitos. Pero voy a tratar de hacerla mañana”, explicó Cintia Cossio en sus historias de Instagram, mostrando su intención de mantener el vínculo con su audiencia a pesar de las circunstancias.

El creador de contenido celebró
El creador de contenido celebró el embarazo de su hermana con un costoso carro - crédito @yefersoncossio/ Instagram

La urgencia de la situación quedó reflejada en su relato sobre el cambio repentino de ciudad: “Me tocó venirme para otra ciudad porque hospitalizaron a Yef, por aquí todavía ando con él”, relató Cintia Cossio en la misma red social, evidenciando su acompañamiento constante a su hermano durante el proceso de hospitalización.

Finalmente, la influencer dejó claro que su prioridad inmediata es el bienestar de Yeferson, aunque no descarta retomar sus actividades habituales en cuanto la situación lo permita: “Vamos a ver cómo avanza él para ver si mañana podemos hacer la dinámica, si no, yo... Yo veo a ver, como decimos los paisas, yo voy a ver qué hago”, concluyó.

La creadora de contenido no ha revelado más información sobre el impasse que tuvo su hermano, por lo que sus seguidores no dudaron en dejar algunos mensajes sobre la pronta recuperación del creador de contenido.

Entre los más destacados están: “Ojalá no sea nada grave, me puede caer muy mal, pero nadie quiere un familiar enfermo en estas épocas”; “oramos por la salud de Yeferson”; “ese muchacho tiene que hacer un pare en ese estilo de vida”; “pronta recuperación para tu hermano, todo va a salir bien”, entre otros más.

