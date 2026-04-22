Iván Cepeda reaccionó a las declaraciones de Angie Rodríguez sobre presunta corrupción en el Gobierno Petro e hizo especial petición

El candidato presidencial y senador del Pacto Histórico Iván Cepeda pidió que se investiguen "a fondo" las denuncias hechas por la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez - crédito Senado - Presidencia

Las recientes denuncias de corrupción en el Gobierno del presidente Gustavo Petro encendieron el debate político en el país, en plena campaña presidencial. Lo dicho por la gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, sobre la existencia de una presunta organización criminal de 20 personas en el corazón del Ejecutivo, llevó a que el candidato presidencial Iván Cepeda se pronunciara al respecto.

El aspirante oficialista, que fue el último en reaccionar a este megaescándalo expuesto por Rodríguez, pidió una investigación “a fondo”, al tiempo que reconoció por primera vez que en la actual administración han ocurrido “situaciones de corrupción” que merecen toda la atención de los organismos de control, como la Fiscalía General de la Nación. De esta manera, le salió al paso a la controversia por lo que era su silencio.

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, acusó al titular de la Ungrd, Carlos Carrillo, de tener a un "espía" en el Fondo Adaptación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En las declaraciones entregadas en el Congreso de la República, Cepeda respondió a las acusaciones hechas por Rodríguez, que expuso cómo estaría siendo víctima de espionaje, denunció riesgos en su seguridad y, del mismo modo, una presunta red de presiones internas que involucraría a funcionarios clave de confianza del presidente Gustavo Petro, como el hoy director de la Ungrd, Carlos Carrillo, y la joven Juliana Guerrero.

Cuando los periodistas lo consultaron sobre la gravedad de estos señalamientos, el senador señaló sin titubeos que este tipo de aseveraciones “deben ser investigadas a fondo y yo espero eso ocurra como debe ser”. Además, negó que las afirmaciones de la exfuncionaria impacten su campaña presidencial, al ser catalogado como el candidato que busca la reelección del proyecto progresista, hoy expuesto por Rodríguez.

“No, para nada”, respondió el congresista, que descartó conexiones entre las denuncias y sus aspiraciones electorales. “Nosotros tenemos una posición muy clara frente a la corrupción. Lo he dicho con toda claridad. Primero, sé y lo he dicho públicamente: en el Gobierno se han presentado situaciones de corrupción”, remarcó Cepeda, que según las diferentes mediciones tiene los mejores registros, con un 37% de respaldo.

Tras el más reciente escándalo que sacude al Gobierno Petro, el candidato presidencial Iván Cepeda prometió una lucha frontal contra los hechos de corrupción en una eventual administración suya - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La promesa de Iván Cepeda, el candidato oficialista, para combatir la corrupción en Colombia

Frente a este escenario, el candidato del Pacto Histórico anticipó la creación de un sistema nacional anticorrupción en caso de ser elegido. “En mi Gobierno vamos a crear un sistema anticorrupción que será implacable con todas las personas, independientemente de su origen político, de si está o no en mi administración; serán sometidas a procesos de investigación y sanción, si eso se amerita”, agregó.

De acuerdo con el aspirante, su gobierno le va a dar “una lucha frontal a la corrupción”, siendo esta una promesa que surge justo cuando el proyecto político que representa su aspiración tambalea ante las graves acusaciones de la aún funcionaria, que declaró sobre la existencia de todo un entramado corrupto oficiado desde la Casa de Nariño, al mencionar nombres que, a su juicio, serían claves en su consolidación.

Angie Rodríguez reveló luchas de poder y presuntos actos de corrupción dentro del gobierno colombiano, pero dedicó especiales apartes a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero - crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram

La exdirectora del Dapre reveló la existencia de irregularidades, al parecer cometidas por altos cargos del Ejecutivo, que buscarían apropiarse del presupuesto del Fondo de Adaptación, que asciende a $1,2 billones. Así pues, señaló a Juliana Guerrero y a otros funcionarios de confianza de Petro, como el director de la Ungrd, Carlos Carrillo.

Entre los puntos más graves de sus controversiales declaraciones, Rodríguez afirmó haber recibido amenazas de muerte, haber sido espiada y presionada para abandonar su cargo. Y aseguró que presentó denuncias formales por extorsión y reiteró que tanto su vida como la de su familia están en peligro, lo que causó fuertes reacciones en los políticos de oposición, que han pedido protección para la denunciante.