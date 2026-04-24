Superservicios sancionó a Enel por encarecer la energía: esta es la razón por la que algunos usuarios terminaron pagando más en la factura

La Superintendencia de Servicios Públicos sancionó a Enel Colombia con una multa de $2.847 millones por presuntas irregularidades en la oferta de energía desde la Central Hidroeléctrica Betania- crédito Enel Colombia/Colprensa/VisualesIA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que sancionó a Enel Colombia con una multa de $2.847 millones por presuntas irregularidades en la forma en que ofertó energía desde la Central Hidroeléctrica Betania, una situación que, según la entidad, terminó afectando el precio de la energía en bolsa y, en consecuencia, los costos para los usuarios.

De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación concluyó que la empresa presentó “ofertas de precios elevadas” que no guardaban relación con los costos variables reales de operación de la planta, especialmente teniendo en cuenta que el embalse estaba en una condición favorable.

La Superintendencia explicó que, para el periodo evaluado, la planta operaba con “niveles de embalse cercanos a su cota máxima y se encontraba realizando vertimientos”, es decir, tenía agua suficiente para generar energía a menor costo. Sin embargo, los precios ofertados fueron similares a los de plantas térmicas, que suelen ser más costosas.

Según el documento, esa situación generó una “desconexión de la realidad operativa”, porque bajo principios de eficiencia económica, Betania debía haber ofertado energía a precios más bajos para priorizar el despacho de energía más económica.

Según Superservicios, Betania ofertó energía a precios más altos de lo que correspondía, lo que habría obligado la entrada de plantas térmicas más costosas- crédito Superservicios

La entidad señaló que esto produjo una “alteración del orden de mérito”, ya que la hidroeléctrica fue desplazada del despacho nacional por unidades de generación más costosas.

En palabras del comunicado, “al ofertar precios que no reflejaban sus costos variables, la planta Betania fue desplazada del despacho nacional por unidades de generación de mayor costo”. Eso significó que entraron plantas térmicas más caras para cubrir la demanda que la hidroeléctrica podía atender.

La Superintendencia resumió el efecto en tres puntos: primero, Betania quedó por fuera del despacho económico pese a estar llena y con capacidad de generar; segundo, ingresaron térmicas más costosas; y tercero, “el precio de bolsa de energía subió artificialmente”.

Sobre este último punto, la investigación técnica indicó que hubo una “distorsión del precio de bolsa”. La entidad sostuvo que mediante simulaciones realizadas por XM, operador del sistema, se comprobó que si Betania hubiera ofertado con precios acordes a sus condiciones reales de operación, el precio habría sido menor.

La entidad aseguró que esta situación elevó artificialmente el precio de la energía en bolsa y terminó impactando los costos que asumen los usuarios finales- crédito VisualesIA

El comunicado señala de forma textual que “el precio de bolsa real fue superior al precio que se habría formado en un escenario de competencia eficiente”, lo que impactó los costos generales del sistema eléctrico.

La Superintendencia también calificó este caso como un hecho relevante dentro de sus labores de control. Indicó que se trata de “la primera confirmación de una sanción por distorsión del mercado de energía y reglas de comportamiento a un agente”.

Para la entidad, el objetivo no es intervenir en la autonomía empresarial, sino evitar que decisiones de oferta terminen trasladando mayores costos a los usuarios finales.

El superintendente Felipe Durán Carrón afirmó que “esta actuación administrativa no busca limitar la autonomía empresarial, sino garantizar que los precios reflejen las condiciones reales de escasez o abundancia de los recursos”.

La investigación concluyó que, pese a tener el embalse lleno y capacidad para generar energía más barata, la hidroeléctrica quedó por fuera del despacho económico- crédito Colpensiones

También agregó que “los usuarios siempre están en el centro de nuestra gestión”, y aseguró que se están fortaleciendo las funciones de inspección, vigilancia y control “para garantizar que no se generen costos ineficientes a los usuarios”.

Además de la sanción económica, la Superintendencia hizo un llamado a los demás generadores de energía para que ajusten sus prácticas de oferta y sus protocolos regulatorios.

La advertencia fue clara: las empresas deben estructurar sus ofertas con base en los costos reales de operación, especialmente cuando se trata de hidroeléctricas con embalses llenos. Según el comunicado, “usar precios que no reflejan esa realidad, distorsiona el mercado y eleva los costos del servicio para todos los colombianos”.

El caso gira alrededor de una idea sencilla, y es que si una planta que puede producir energía barata ofrece como si fuera costosa, el sistema termina comprando energía más cara y eso puede terminar golpeando el bolsillo de los hogares y empresas.

Por eso, la sanción de $2.847 millones busca corregir una práctica que, según la Superintendencia, alteró el funcionamiento normal del Mercado de Energía Mayorista y elevó artificialmente los precios de la energía en Colombia.