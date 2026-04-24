Colombia

Iván Cepeda volvió a hablar del ‘proyecto Júpiter’ y criticó a Paloma Valencia y a Álvaro Uribe: “Lanza acusaciones carentes de todo sustento”

El candidato por el Pacto Histórico también señaló que la operación Júpiter habría sido diseñada por ideólogos uribistas para promover el miedo y afectar el comportamiento político y electoral de la ciudadanía

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Iván Cepeda cuestionó las prácticas de su rival de la contienda presidencial, Paloma Valencia, y denunció irregularidades contra su candidatura - crédito Colprensa
Iván Cepeda cuestionó las prácticas de su rival de la contienda presidencial, Paloma Valencia, y denunció irregularidades contra su candidatura - crédito Colprensa

Con una denuncia frontal sobre supuestas estrategias de desinformación política, Iván Cepeda, candidato a la Presidencia, posicionó su campaña en el centro del debate público durante un acto en la plaza de Bolívar de Pereira, Risaralda, donde acusó a sectores de la derecha colombiana de emplear tácticas para manipular el comportamiento electoral y, según sus palabras, distorsionar la realidad política y social del país.

Al solicitar la intervención de la Fiscalía General de la Nación para investigar el llamado Proyecto Júpiter—una presunta operación revelada por la Revista Raya en la que, según el propio Cepeda, se habrían recaudado más de $7.000.000.000 para campañas de miedo dirigidas contra su candidatura, la administración Petro y el Gobierno nacional— el aspirante del Pacto Histórico estableció el tono de la contienda.

Acompañado de simpatizantes en Pereira, Cepeda dirigió sus críticas específicamente hacia la candidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con información recogida por el medio citado y expuesta por el propio Cepeda, el “Proyecto Júpiter” habría sido diseñado por ideólogos uribistas para, en sus palabras, “promover el miedo y afectar el comportamiento político y electoral de la ciudadanía”. El informe periodístico también señaló el presunto uso de recursos económicos de origen no especificado para promover estos ataques mediáticos.

El candidato por el Pacto Histórico también señaló que la operación Júpiter habría sido diseñada por ideólogos uribistas para promover el miedo y afectar el comportamiento político y electoral de la ciudadanía - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El candidato por el Pacto Histórico también señaló que la operación Júpiter habría sido diseñada por ideólogos uribistas para promover el miedo y afectar el comportamiento político y electoral de la ciudadanía - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El senador Cepeda afirmó que Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y Álvaro Uribe, utiliza cifras de dudosa procedencia y lanza acusaciones “carentes de todo sustento”. “La candidata presidencial acostumbra a usar cifras cuyo origen y veracidad nunca sustenta, irregularmente esas cifras falsean los hechos reales, lanza acusaciones de manera sucia, carentes de todo sustento”, sostuvo durante el evento.

El candidato no solo cuestionó las prácticas de sus rivales, sino que también lanzó un desafío abierto a debatir bajo reglas claras y lejos de cualquier intento de espectáculo mediático. Dirigiéndose a los otros candidatos presidenciales vinculados con la derecha, particularmente a Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella.

El senador Cepeda afirmó que Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, y Álvaro Uribe utilizan cifras de dudosa procedencia y lanzan acusaciones “carentes de todo sustento”. “La candidata presidencial acostumbra a usar cifras cuyo origen y veracidad nunca sustenta, irregularmente esas cifras falsean los hechos reales, lanza acusaciones de manera sucia, carentes de todo sustento”, sostuvo durante el evento.

La intervención de Cepeda en la capital risaraldense reforzó el perfil confrontativo de la campaña del candidato izquierdista y dejó establecida una advertencia sobre el uso de herramientas mediáticas y económicas presuntamente ilegítimas en el proceso electoral, elevando el nivel de escrutinio sobre las acusaciones de prácticas de manipulación política y financiera en la contienda presidencial colombiana, según la cobertura de la Revista Raya.

Iván Cepeda será oficialmente el candidato de Alianza Verde a la Presidencia de la República

Bancada mayoritaria del Partido Alianza Verde se reunió con Iván Cepeda
La bancada mayoritaria del Partido Alianza Verde se reunió el miércoles 22 de abril con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, al que apoyarán en primera vuelta - crédito @BecerraGabo/X

El candidato presidencial Iván Cepeda consolidó en la jornada del jueves 23 de abril de 2026 el apoyo de la facción mayoritaria de la Alianza Verde, que refrendó su adhesión bajo compromisos estrictos con miras a la contienda presidencial del 31 de mayo de 2026. Aunque la decisión venía cocinándose desde hace dos semanas, cuando se acordó la creación de una comisión para negociar acuerdos programáticos con el senador.

Tras la reunión que sostuvo la bancada afín al proyecto progresista en la noche del miércoles 22 de abril, la coalición no impulsará una Asamblea Nacional Constituyente y exigirá la inclusión de propuestas propias en el programa de gobierno. En este acercamiento habría sido clave el exministro del Interior y exaspirante presidencial Juan Fernando Cristo, que fue uno de los partícipes de este encuentro, informó El Tiempo.

Iván Cepeda confirmó que un sector mayoritario de la Alianza Verde discutirá una agenda programática con su campaña para respaldar su candidatura presidencial - crédito @IvanCepedaCast/X

La decisión, que sería oficializada en un evento político, cristalizó lo que sería la llegada del grueso del partido a esta aspiración; aunque expuso, una vez más, las fracturas al interior de la colectividad, que ya aprobó una petición de escisión, presentada por el senador Jota Pe Hernández, y tiene miembros que se decantaron por otras candidaturas, como la representante Katherine Miranda y la también congresista Angélica Lozano.

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