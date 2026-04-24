Rosana presenta en Bogotá la premiere de su docuserie “¡Mejor Vivir Sin Miedo!”

El proyecto que marca el debut de la española como directora, se presentará en dos sesiones exclusivas en Bogotá - crédito cortesía Rosana

La cantante española Rosana presentará su docuserie ¡Mejor Vivir Sin Miedo! en Bogotá, con dos funciones exclusivas el 24 de abril en el Teatro Libre Centro.

Esta producción, compuesta por tres capítulos, ofrece una mirada íntima a la vida y trayectoria de la cantautora española, quien por primera vez comparte aspectos personales de su historia a través de este formato audiovisual.

El evento en Bogotá, con funciones a las 7:00 p.m. y 9:00 p.m., marca una nueva etapa en la carrera de Rosana. La serie explora sus orígenes, su visión de la vida y el sentido del proyecto OMOW (Otro Mundo, Our World), abordando temas como los sueños, la vulnerabilidad y la resiliencia. La producción busca inspirar a quienes siguen sus aspiraciones, mostrando a la artista más allá de su faceta musical.

Además de protagonizar la docuserie, Rosana debuta como guionista y directora en este proyecto, que surge de su deseo de compartir y retribuir las experiencias y aprendizajes obtenidos a lo largo de su carrera.

La docuserie ¡Mejor Vivir Sin Miedo! revela aspectos íntimos de la vida y trayectoria de Rosana, abordando temas de vulnerabilidad y resiliencia - crédito cortesía Rosana

El estreno en Colombia sigue a las presentaciones en Madrid y en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Las entradas están disponibles en el portal de la tiquetera Eticketablanca.

Esta etapa coincide también con el regreso de Rosana a los escenarios, en una gira que combinará su repertorio musical con elementos narrativos y visuales, ofreciendo una experiencia en vivo diferente a la usual en su trayectoria, pero siempre centrada en generar una conexión con el público.

Según dio a conocer el equipo de la artista, la docuserie estará disponible próximamente en Amazon Prime Video.

Rosana, del estrellato a la búsqueda de autenticidad

Rosana alcanzó la fama con su debut 'Lunas Rotas', un punto de quiebre en el pop español de los 90 - crédito Colprensa

Rosana Arbelo Gopar es una de las figuras más influyentes del pop español, con una trayectoria que comenzó en la composición para otros artistas antes de alcanzar el estrellato mundial en 1996.

Esto gracias a su álbum debut, Lunas Rotas, con el que marcó un hito al convertirse en uno de los discos más vendidos en la historia de España, alcanzando certificación de disco de diamante gracias a clásicos de los 90 como El Talismán y A fuego lento. Este éxito fue reconocido con múltiples Premios Ondas y nominaciones al Grammy Latino, consolidándola como una cantautora referente de letras optimistas y ritmos cálidos.

Su paso por la televisión ha permitido al público conocer su faceta más humana y estratégica como mentora. En la edición española de La Voz Senior (2020), destacó por su enorme empatía y su capacidad para conectar con la veteranía de los concursantes. Durante esa edición, su equipo brilló con actuaciones memorables, en las que los televidentes destacaron el modo en que Rosana priorizó la emoción pura por encima de la técnica, sumado a su constante reivindicación del talento de los artistas mayores, aportando una sensibilidad que se convirtió en su sello distintivo como coach.

Tiempo después, Rosana fue convocada por el Canal RCN para hacer de jurado en el regreso del Factor X Colombia (2021-2022), haciendo equipo con José Gaviria, Piso 21 y Carolina Gaitán. Allí, la artista mostró una energía renovada y un compromiso profundo con las nuevas generaciones.

Formando parte del jurado, Rosana aportó su vasta experiencia en la industria para guiar a jóvenes talentos, destacando siempre la importancia de la identidad propia en el escenario. Durante esta etapa, su presencia fue especialmente impactante no solo por sus consejos técnicos, sino también por su cercanía personal, reafirmando que su éxito musical va de la mano con una filosofía de vida dedicada a fomentar el arte sin barreras ni prejuicios.

A la fecha, Rosana suma más de mil millones de reproducciones en plataformas de streaming, 15 millones de discos vendidos y más de 3.000 conciertos realizados. Su canción Si Tú No Estás forma parte del Primer Cancionero de la Unión Europea.