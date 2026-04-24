⁠Karol G sorprendió a sus fanáticos y estrenó la canción de desamor que presentó en Coachella: esta es la letra completa

Karol G sorprendió en Coachella 2026 con el estreno de 'Después de ti', una balada en colaboración con Greg Gonzalez: esta es la letra completa - crédito VisualesIA

La cantante colombiana Karol G estrenó Después de ti, una colaboración con Greg Gonzalez, líder de Cigarettes After Sex, durante su presentación en el festival Coachella 2026 en California.

El lanzamiento oficial de la canción ocurrió el 23 de abril a través de todas las plataformas digitales y ha generado una amplia discusión por su tono introspectivo y el carácter de su letra, que explora el dolor tras una ruptura amorosa.

La interpretación en Coachella marcó un cambio notorio en el repertorio de Karol G, quien optó por una balada minimalista, alejada del ritmo urbano que caracteriza su carrera. Durante el show, la artista y Gonzalez permanecieron de espaldas, sin mirarse, acentuando la idea de distancia emocional presentada en la canción. Esta puesta en escena reforzó la sensación de vacío y soledad central en la letra, que evoca la dificultad de adaptarse a la ausencia de una persona significativa.

El tema Después de ti destaca por su sonido íntimo, donde predominan la guitarra de Greg Gonzalez y la voz de Karol G en una atmósfera cargada de melancolía. Las primeras líneas de la canción retratan el impacto cotidiano de la pérdida: “Un día más que me levanto, desayuno y no me sabe a nada. Desde que tú no estás aquí, la vida se me ha vuelto complicada”. Estos versos reflejan una rutina alterada por la añoranza, mientras la protagonista admite que “todo sin ti está mal”.

Karol G estrenó 'Después de ti' junto a Greg Gonzalez, líder de Cigarettes After Sex, durante su presentación en Coachella 2026 en California - crédito @karolg / Instagram

Desde el estreno en el festival, surgieron especulaciones sobre una posible dedicatoria a Feid, artista colombiano y expareja de Karol G. Aunque la cantante aclaró durante la presentación que la canción no hace referencia directa a dicha relación, fragmentos como “me haces falta tú y tu mirada fría que se calentaba cuando me veías” alimentaron el debate entre sus seguidores.

“A veces uno no necesita que le digan que todo va a pasar, que todo estar bien… a veces uno quiere estar solo y quiere sentir… A veces, cuando nadie entiende tu dolor, una canción sí lo hace 🖤 Después de ti“, escribió la artista en sus redes sociales al presentar la canción.

La colaboración entre Karol G y Greg Gonzalez surgió tras una entrevista de la artista con Selena Gomez para una revista internacional en 2025, donde confesó su admiración por la banda Cigarettes After Sex. Esta afinidad musical se tradujo en una balada donde confluyen el tono nostálgico del grupo tejano y el universo sentimental de la cantante colombiana. La canción aborda temas como la negación ante la partida, la necesidad de mentirse para sobrellevar el dolor y el deseo de que “alguien me diga que todo esto es mentira”.

Ante la publicación de la canción, la banda Cigarettes After Sex envió un sentido mensaje a la cantante colombiana donde demostraron su admiración por el impacto que tiene la cantante.

“@karolg y yo hablamos hace aproximadamente un año. Adoro completamente su música y fue lo más bonito escuchar que ella también adoraba la mía. Hace unos meses me mostró esta canción, Después de ti, y me pidió que la produjera. La emoción de la canción me hizo llorar. Ahora que la escucho terminada, siento el corazón lleno de belleza. Ella es un ángel y su música es puro amor. No puedo expresar cuán agradecido estoy de compartir esta canción con ella y con ustedes🖤… – Greg", escribió el intérprete.

La banda Cigarettes After Sex compartió un mensaje en el que Greg Gonzalez destacó la emoción y gratitud por trabajar junto a Karol G en este lanzamiento - crédito @cigsaftersex/ Instagram

Letra completa de ‘Después de ti’ de Karol G

Un día más que me levanto, desayuno y no me sabe a nada.

Desde que tú no estás aquí la vida se me ha vuelto complicada.

Me cuesta tanto estudiar, ya no puedo dormir.

Mis amigos me ven y me preguntan por ti.

Ya no sé qué decirles, me cansé de mentirles.

Ya no me veo igual, todo sin ti está mal.

Sólo queda decir que te quise de más.

Y me haces falta tú y tu mirada fría.

Que se calentaba cuando me veías.

Ahora voy a 100 por la misma avenida.

Voy pensando en cosas que no debería.

Es que después de ti se me acabó la vida.

Al presentar la canción, Karol G expresó en redes sociales la importancia de encontrar consuelo en la música cuando nadie comprende el dolor propio - crédito captura de pantalla Spotify

No aprendo a vivir sin tu compañía.

Por este dolor, fabrico fantasías de que estás aquí.

Conmigo todavía, que todavía me cuidas.

Quiero que alguien me diga que todo esto es mentira.

Todos me llaman pa’ salir, pero les digo que estoy ocupada.

Mirando las últimas rosas que me diste, aunque están marchitadas.

No me digan qué hacer ni lo que debo sentir.

Es tan fácil hablar cuando no te pasa a ti.

Esto no es estar triste, son ganas de morirse.

Ya no me veo igual, todo sin ti está mal.

Sólo queda decir que te quise de más.

Y me haces falta tú y tu mirada fría.

Que se calentaba cuando me veías.

Ahora voy a 100 por la misma avenida.

Voy pensando en cosas que no debería.

Es que después de ti se me acabó la vida.

No aprendo a vivir sin tu compañía.

Por este dolor, fabrico fantasías de que estás aquí.

Conmigo todavía, que todavía me cuidas.

Estreno de una nueva canción en Coachella 2026, con la participación de Greg González de Cigarettes After Sex junto a Karol G. - crédito Coachella

Quiero que alguien me diga que todo esto es mentira.

Que vas a estar conmigo en esta y la otra vida.

Que todavía nos quedan besos de despedida.