Colombia

Estos son los bancos en Colombia que compran y venden dólares y sus diferencias con las casas de cambios

La creciente regulación y los múltiples requisitos documentales distinguen a las entidades financieras, que ahora ofrecen alternativas formales a las casas de cambio y permiten a empresas y particulares operar bajo estrictos controles de cumplimiento

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Los bancos en Colombia han reforzado la compra y venta de dólares como alternativa formal y segura frente a las casas de cambio - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Los bancos en Colombia han reforzado la compra y venta de dólares como alternativa formal y segura frente a las casas de cambio - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Los bancos en Colombia han fortalecido sus servicios de compra y venta de dólares, posicionándose como alternativas formales frente a las casas de cambio, con procedimientos regulados y condiciones específicas para los usuarios.

Con el precio del dólar en $3.560,69, tanto particulares como empresas buscan información clara sobre las entidades habilitadas y los requisitos necesarios para realizar estas operaciones.

Entre los bancos que actualmente ofrecen estos servicios se encuentran Bancolombia, Banco de Bogotá, Bbva, Itaú y Banco Caja Social, aunque los montos mínimos y condiciones varían entre cada institución, según la recopilación de datos en los portales oficiales y declaraciones de expertos.

A diferencia de las casas de cambio, los bancos exigen una serie de requisitos de cumplimiento cambiario y origen de fondos, que deben ser avalados mediante documentación.

Las entidades financieras como Bancolombia, Banco de Bogotá, Bbva, Itaú y Banco Caja Social exigen requisitos estrictos para realizar operaciones con dólares - crédito Luisa González/Reuters
Las entidades financieras como Bancolombia, Banco de Bogotá, Bbva, Itaú y Banco Caja Social exigen requisitos estrictos para realizar operaciones con dólares - crédito Luisa González/Reuters

Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, explicó a La República que “las entidades están altamente reguladas, pues piden ciertos requisitos de cumplimiento cambiario y origen de los fondos, representados en documentos. Son más seguros y formales. Las casas de cambio operan como intermediarios especializados en efectivo y funcionan principalmente con dinero físico”.

Uno de los aspectos diferenciadores más relevantes es el monto mínimo permitido para realizar compras de dólares. En Bancolombia, se requiere una transacción mínima de USD 5, mientras que en Bbva el piso es de USD 30.

En Bbva, por ejemplo, el tope mensual para operar desde su plataforma de divisas es de USD 50.000, siempre sujeto a la disponibilidad de la tasa de cambio actualizada a los precios del mercado.

Cualquier usuario debe ser cliente del banco para acceder al servicio y, en el caso de Banco de Bogotá, mantener al menos seis meses de relación con la entidad y presentar los documentos cambiarios reglamentarios.

Además de la vinculación como cliente, se exige la presentación de documentos que certifiquen el origen de los fondos a ser cambiados y, en operaciones en efectivo, la declaración de la venta.

Imagen de referencia. El monto mínimo para comprar dólares varía según la entidad, desde USD 5 en Bancolombia hasta USD 30 en Bbva, con límites mensuales de hasta USD 50.000 - crédito VisualesIA/ScribNews
Imagen de referencia. El monto mínimo para comprar dólares varía según la entidad, desde USD 5 en Bancolombia hasta USD 30 en Bbva, con límites mensuales de hasta USD 50.000 - crédito VisualesIA/ScribNews

Bancolombia detalló que en sus 250 sucursales disponibles para este trámite la tasa de cambio se ajusta tres veces al día, en cortos de 8:00 a. m., 10:00 a. m. y 1:00 p. m..

Banco Caja Social orienta su oferta principalmente hacia empresas, permitiéndoles cubrir operaciones propias de su ciclo productivo en moneda extranjera.

El banco brinda este servicio para atender necesidades empresariales vinculadas al comercio internacional, siempre bajo el requisito de mantener la relación contractual y entregar la documentación solicitada.

Por su parte, Banco de Bogotá extiende la operación a múltiples divisas y no solo al dólar. Entre los beneficios incluye el acceso a información de mercado en tiempo real y la disponibilidad de sus recursos mediante canales físicos y digitales, como traders e internet. La condición mínima para participar en estos servicios es ser cliente por al menos seis meses.

Itaú también ofrece compra de dólares, bajo la obligación de estar vinculado al Itaú Comisionista de Bolsa de Colombia y cumplir con el diligenciamiento de formularios cambiarios.

Otros bancos que han sumado servicios similares incluyen Davivienda Corredores, Lulo Bank, Banco Falabella, Serfinanza y Davibank.

En cuanto a la infraestructura tecnológica, entidades como Finandina permiten a sus clientes comprar dólares directamente desde la aplicación del banco, mientras que bancos como Banco Popular, Banco Occidente y Banco Av Villas han habilitado la operación por el canal de “mesa de dinero”.

Los usuarios deben acreditar el origen de los fondos y presentar documentación avalada por las regulaciones cambiarias de los bancos en Colombia - crédito Mark Blinch/Reuters
Los usuarios deben acreditar el origen de los fondos y presentar documentación avalada por las regulaciones cambiarias de los bancos en Colombia - crédito Mark Blinch/Reuters

La oferta se ha ampliado más allá de los bancos tradicionales. La compañía Wenia —filial de Grupo Cibest— desarrolló una plataforma digital que permite no solo comprar y vender dólares digitales, sino ahorrar en euros digitales y realizar transferencias a bancos en Europa mediante su Cuenta Global.

Según lo informado por Wenia a La República, “ofrecemos euros digitales dentro de la aplicación. A través de la Cuenta Global, los usuarios pueden ahorrarlos y realizar envíos y recepciones hacia cuentas bancarias en Europa, ampliando las posibilidades de mover valor”.

Para acceder a la compra de dólares en cualquiera de los bancos mencionados es obligatorio ser cliente y, en la mayoría de los casos, acreditar el origen de los fondos y completar la documentación requerida por las autoridades cambiarias.

Las operaciones están sujetas a fluctuaciones de la tasa de cambio determinadas en cortes diarios, ya que los bancos ajustan sus precios en función del dinamismo del mercado de divisas.

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