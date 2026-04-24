Ryan Castro paraliza a Medellín con su concierto en el Atanasio Girardot: horarios, activaciones, restricciones y lo que se sabe sobre sus invitados

Recomendaciones clave para el concierto de Ryan Castro en Medellín: horarios, ingreso y posibles invitados - crédito VisualesIA Infobae

El cantante Ryan Castro se prepara para un concierto de gran magnitud en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín este sábado 25 de abril de 2026.

La expectativa es alta, ya que el evento logró un sold out en cuestión de minutos, dejando a miles de fanáticos fuera de la boletería. Para quienes sí lograron obtener su entrada, se han publicado recomendaciones clave para disfrutar la experiencia de manera segura y organizada.

La apertura de puertas al público está programada en diferentes etapas. El primer anillo del estadio estará habilitado desde las 2:00 p.m. Posteriormente, el acceso al Hoppi Sende Pass será a partir de las 3:00 p.m., mientras que el ingreso general al estadio comenzará a las 4:00 p.m. El inicio oficial del show se ha fijado para las 7:00 p.m., aunque Ryan Castro subirá al escenario a las 8:00 p.m. Se estima que el espectáculo, sumando las presentaciones de invitados, tendrá una duración aproximada de cuatro horas.

El evento agotó boletería en minutos, por lo que se recomienda a quienes asistan seguir las indicaciones para una experiencia segura y organizada - crédito @ryancastrro/Instagram

Entre las recomendaciones principales para los asistentes se destaca la importancia de llegar con suficiente anticipación, ya que se prevé un alto flujo de personas en los alrededores del estadio. La alcaldía de Medellín implementó un plan especial de movilidad: el Metro de la ciudad operará durante 24 horas para facilitar el transporte de los asistentes, evitando congestiones y permitiendo el retorno seguro a casa.

Para quienes no consiguieron entrada, la comuna 13 será punto de encuentro, ya que allí se transmitirá el concierto en vivo, permitiendo que más personas puedan disfrutar del evento de manera gratuita y en comunidad.

Respecto a los posibles invitados, se especula con la presencia de figuras de la música urbana como J Balvin y Maluma, quienes mantienen colaboraciones recientes con Ryan Castro y podrían aparecer en el escenario. También se menciona la posibilidad de que Karol G haga una aparición especial, aunque su participación no ha sido confirmada debido a su agenda internacional.

Ryan Castro ofrecerá un concierto de gran escala en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín este sábado 25 de abril de 2026 - crédito VisualesIA Infobae

Los organizadores recomiendan a los asistentes portar únicamente lo necesario, evitar objetos prohibidos y estar atentos a las indicaciones del personal de seguridad. Es fundamental respetar los horarios establecidos y mantener el orden durante el ingreso y la salida para asegurar una experiencia positiva para todos.

El concierto de Ryan Castro en Medellín promete ser una noche histórica para la música urbana, tanto para quienes asistan al estadio como para quienes sigan la transmisión en la comuna 13.

El Metro de Medellín lanza tarjeta Cívica edición limitada en homenaje a Ryan Castro

La celebración del concierto de Ryan Castro en Medellín no solo ha movilizado a miles de fanáticos, sino que también ha generado iniciativas especiales en la ciudad, como la edición limitada de la tarjeta Cívica del Metro de Medellín dedicada al artista. Desde el 20 de abril, los usuarios del sistema pueden adquirir esta tarjeta conmemorativa, que integra la cultura urbana con la movilidad y se ha convertido en un objeto de colección para los seguidores del cantante.

El diseño de la tarjeta presenta el rostro de Ryan Castro junto a íconos representativos de Medellín, como el Metro-Cable y el edificio Coltejer. Está disponible exclusivamente en seis estaciones seleccionadas: Niquía, Acevedo, San Antonio, Estadio, Universidad y Poblado. Con un valor de 12.100 pesos y sin saldo de viaje incluido, la tarjeta permite que tanto usuarios habituales del sistema como fanáticos de la música urbana puedan llevarse un recuerdo especial de este momento único.

La Cívica conmemorativa, con un diseño que incluye el rostro de Ryan Castro y símbolos de Medellín, está disponible en seis estaciones seleccionadas - crédito @metrodemedellin/ Instagram

La edición limitada de la tarjeta responde a la gran popularidad de Ryan Castro en la ciudad y busca evitar la reventa, permitiendo un máximo de dos tarjetas por persona. Esta iniciativa se suma a homenajes previos realizados por el Metro de Medellín a otros artistas locales, como Juanes, Karol G, Feid y J Balvin, consolidando al sistema de transporte como un referente cultural en la región.

La reacción en redes sociales ha sido inmediata, con mensajes de entusiasmo de quienes buscan añadir la tarjeta a su colección o tenerla como un recuerdo del concierto. Usuarios destacan el simbolismo de la tarjeta y la conexión que genera entre la ciudad, la movilidad y los exponentes de la música urbana.