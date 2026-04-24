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Futbolista argentino Julio Coria pidió disculpas tras insultar a la selección Colombia en la final del Sudamericano Sub17: “No fue mi intención”

El técnico Diego Placente confirmó en charla con Dsports sobre el acto que haría el jugador que estaría bajo su mando, y el defensor argentino envió un mensaje de disculpas a la Selección Colombia Sub17

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Julio Coria jugó 62 minutos en la final que Argentina perdió 4-0 contra la selección Colombia - crédito Conmebol
Julio Coria jugó 62 minutos en la final que Argentina perdió 4-0 contra la selección Colombia - crédito Conmebol

El 19 de abril de 2026, la selección Colombia se coronó como campeón en el Sudamericano Sub-17 tras derrotar por 4-0 a Argentina.

En medio de la alegría que representó la gran actuación de figuras del cuadro “Cafetero” como José Escorcia y Samuel Martínez, los festejos del equipo dirigido por Fredy Hurtado se vieron empañados por la pelea de los jugadores Albicelestes, y las polémicas declaraciones del defensor Julio Coria.

El 23 de abril de 2026, el técnico Diego Placente había confirmado en el programa Como Te Va, de Dsports Radio Argentina que su jugador pediría disculpas públicamente, acto que se dio a conocer horas después.

La Asociación del Fútbol Argentino a través de sus redes sociales publicó un video de las disculpas del defensor del Boca Juniors-crédito @Argentina/X

El 23 de abril de 2026, la cuenta de X de la selección Argentina publicó un video de Coria hablando al público, ofreciendo disculpas a la selección Colombia, tanto jugadores como técnicos y a la Conmebol:

“Hola, buen día. Soy Julio Coria, jugador de la selección argentina sub-17. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol, a la hinchada que estuvo ahí. No fue mi intención poder decir esa palabra, pero estuve muy enojado por el tema del fútbol. Nos ganaron muy bien, fue un buen equipo y solamente eso. Pedirles disculpas de corazón”, dijo en el video publicado por la Asociación del Fútbol Argentino.

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