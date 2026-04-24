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Alejandra Martínez: esta es la colombiana que fue cuñada de Michael Jackson y es la mamá del protagonista de la película sobre el rey del pop

El nombre de Alejandra Martínez resurge con el estreno de la película biográfica de Michael Jackson. La colombiana fue parte del entorno familiar del artista y su hijo, Jaafar Jackson, interpretará al Rey del Pop en la pantalla

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Alejandra Martínez, la mujer de Bogotá que fue cuñada de Michael Jackson y vivió 22 años en la mansión familiar - crédito @alejandrajackson/ Instagram
Alejandra Martínez, la mujer de Bogotá que fue cuñada de Michael Jackson y vivió 22 años en la mansión familiar - crédito @alejandrajackson/ Instagram

La vida de Alejandra Martínez ha estado marcada por su vínculo con una de las familias más reconocidas de la música internacional. La colombiana llegó a Estados Unidos a los 11 años y terminó viviendo 22 años en la mansión de la familia Jackson, convirtiéndose en cuñada de Michael Jackson en dos ocasiones.

Su historia vuelve a ser tema central tras el estreno de la película biográfica sobre el Rey del Pop, donde uno de sus hijos, Jaafar Jackson, encarna al legendario artista.

La llegada de Martínez a Estados Unidos estuvo motivada por la búsqueda de nuevas oportunidades junto a su madre y hermano menor. Sus primeros años en Beverly Hills la acercaron indirectamente al mundo del espectáculo. El contacto inicial con los Jackson ocurrió a través de Randy Jackson, miembro de The Jackson Five. La relación avanzó rápidamente y, a los 18 años, Alejandra Martínez tuvo a su primer hijo con Randy. La relación, descrita como difícil, nunca se formalizó y, poco antes del nacimiento, Randy contrajo matrimonio con otra mujer.

El papel de Michael Jackson recaerá en su sobrino Jaafar, hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Rodríguez Martínez - crédito @alejandrajackson/ X
El papel de Michael Jackson recaerá en su sobrino Jaafar, hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Rodríguez Martínez - crédito @alejandrajackson/ X

Tras el nacimiento de su segundo hijo en Bogotá y un breve regreso a Colombia, Martínez enfrentó una situación de riesgo cuando, en Arauca, miembros de la guerrilla del ELN interceptaron el vehículo en que viajaba con Randy. El incidente terminó sin mayores consecuencias gracias a la intervención de la familia. Pronto, la embajada recomendó su salida inmediata del país y así se estableció definitivamente en la mansión de Katherine Jackson, matriarca de la familia, en Encino, California.

La convivencia en la residencia familiar estuvo regida por estrictas reglas de privacidad. No se permitían cámaras y las visitas debían firmar documentos y limitar su acceso a las áreas comunes, detalló en entrevistas. Durante este periodo, Alejandra Martínez fue testigo directo de la dinámica interna del clan Jackson y de la cercanía de sus hijos con los de Michael Jackson. La colombiana recuerda que el artista mantenía una relación cercana con los niños y expresaba su deseo de tener una familia numerosa.

Los años en la mansión también estuvieron marcados por el escándalo mediático. Cuando surgieron las acusaciones de abuso infantil contra Michael Jackson en 1992, la familia se vio expuesta a la presión pública y los hijos de Martínez sufrieron el estigma en el colegio. La colombiana sostuvo que sus hijos siempre defendieron la inocencia de su tío.

Alejandra, nacida en Bogotá, fue madre en Estados Unidos; su hijo Jaafar encarna ahora al ‘Rey del Pop’ en el cine - crédito @alejandrajackson/ Instagram
Alejandra, nacida en Bogotá, fue madre en Estados Unidos; su hijo Jaafar encarna ahora al ‘Rey del Pop’ en el cine - crédito @alejandrajackson/ Instagram

La vida de Alejandra Martínez dio un nuevo giro cuando, ya separada de Randy, entabló una relación con Jermaine Jackson, hermano mayor de Randy. La pareja se casó en 1995 y tuvo dos hijos, Jaafar y Jermajesty, además de asumir la crianza de Donte, hijo adoptivo de la familia. Este episodio generó tensiones internas, aunque la propia Alejandra aseguró que nunca permitió que la incomodidad de otros miembros la afectara.

Durante más de dos décadas, Martínez compartió la vida cotidiana de la familia Jackson y presenció momentos clave de la historia de la música pop. La colombiana participó de reuniones familiares, visitó el rancho Neverland y fue parte de la crianza de una nueva generación de Jackson. Su matrimonio con Jermaine concluyó en 2004, y tras el divorcio, decidió enfocarse en sus propios proyectos como diseñadora y empresaria en California.

La historia de Jaafar Jackson, el actor con raíces bogotanas que revive a Michael Jackson en el cine

La participación de Jaafar Jackson en la película biográfica sobre Michael Jackson marca un punto clave tanto en su carrera como en la visibilidad de sus raíces colombianas. Jaafar, hijo de Jermaine Jackson y de la bogotana Alejandra Martínez, fue elegido para interpretar a su famoso tío en la producción cinematográfica Michael, cuyo estreno fue el 23 de abril de 2026.

Michael
Jaafar Jackson, de 29 años, fue elegido para interpretar a Michael Jackson en la biopic estrenada en 2026, destacando la presencia de raíces colombianas en la familia del Rey del Pop - crédito Glen Wilson/Lionsgate via AP

A sus 29 años, Jaafar ha crecido en el entorno de la dinastía musical Jackson, compartiendo su infancia entre la mansión familiar en Los Ángeles y las visitas al mítico rancho Neverland. Este ambiente, donde la música y la fama eran parte de la vida cotidiana, influyó en su desarrollo artístico y en su decisión de buscar su propio camino profesional. Aunque en 2019 debutó como solista en la música con el tema Got Me Singing, la interpretación de Michael Jackson en el cine representa su primer gran desafío actoral y una oportunidad para consolidar su talento ante el público internacional.

El proceso de selección fue riguroso, con pruebas de canto, baile y actuación que se extendieron durante casi dos años. La aprobación final llegó tras la evaluación de la propia Katherine Jackson, abuela de Jaafar, quien consideró que su nieto podía encarnar de manera auténtica el espíritu y la energía de Michael. El director Antoine Fuqua resaltó la capacidad de Jaafar para reproducir los gestos, la fuerza interpretativa y la presencia escénica de su tío.

Jaafar Jackson, de ascendencia colombiana, protagoniza la nueva biopic de Michael Jackson, cuyo estreno mundial está programado para abril de 2026 - crédito @alejandrajackson/ Instagram
Hijo de Jermaine Jackson y de la bogotana Alejandra Martínez, Jaafar creció en la mansión familiar en Los Ángeles y en el entorno artístico de los Jackson - crédito @alejandrajackson/ Instagram

La película abarcará desde los inicios en The Jackson Five hasta la consagración global de Michael, mostrando tanto su ascenso en la industria musical como los momentos más emblemáticos de su carrera. El elenco incluye figuras que interpretan a otros miembros clave del entorno del artista, y el primer tráiler ha generado gran expectativa por la notable similitud física y gestual de Jaafar con Michael Jackson.

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