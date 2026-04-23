Ante la JEP, exmilitares reconocieron detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

En el hecho fueron asesinadas ocho personas, incluyendo cuatro menores de edad - crédito JEP

El 23 de abril se llevó a cabo una audiencia territorial de aporte de verdad por parte de 10 comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se conocieron detalles de la masacre de La Resbalosa, en la que el Ejército Nacional permitió que las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaran a ocho personas en Apartadó, Antioquia.

Sobre el hecho, registrado el 21 de febrero de 2005, soldados que hacían parte de la Brigada Diecisiete del Ejército Nacional narraron cómo murieron Santiago (18 meses), Natalia (6 años), Deyner (11 años), Beyanira (16 años) y cuatro adultos en las veredas La Resbalosa y Mulatos Medios.

Antes del inicio de la diligencia, el lugar fue adornado con flores, cacao y plátanos, símbolos de la región de Urabá; además, las familias de las víctimas encendieron una vela en un acto de memoria y dignificación de sus seres queridos.

Las víctimas fueron señaladas por paramilitares como guerrilleros - crédito JEP

El primero en hablar fue el compareciente Orlando Espinosa Beltrán, capitán de la brigada mencionada, que lamentó cómo un territorio de paz fue manchado con sangre de inocentes.

“Pienso en el silencio que quedó en las casas vacías, en los abrazos ausentes, en las familias que han tenido que aprender a vivir con la pérdida. Necesito decirles que lo siento, lo siento de verdad. La memoria es lo único que protege la dignidad de quienes ya no pueden hablar”.

Espinosa fue interrumpido por Nélida Guerra Tuberquia, hermana de Luis Eduardo Guerra, una de las víctimas de la masacre, que pidió que el asesinato de su ser querido no quede impune.

“Pedimos que asuman su responsabilidad y se comprometan con la verdad. Que estos hechos no queden en la impunidad. Exigimos que limpien el nombre de estos niños y de los adultos campesinos que fueron injustamente señalados como guerrilleros. Una mentira cruel utilizada para encubrir el daño causado. Mi hermano era responsable, amable, honesto, consejero y amoroso. Tenía 35 años. Su hijo Deyner, mi sobrino, era un niño con muchos sueños: le gustaba cantar, estudiar y jugar fútbol”.

Los comparecientes reconocieron su responsabilidad en la masacre - crédito JEP

Otro familiar de las víctimas que intervino fue Santiago Esteban Tuberquia, que perdió a su padre y dos de sus hermanos durante el hecho y exigió que se revele la identidad de todos los soldados que participaron de la masacre.

“Exigimos que se nombre a cada una de las personas que participaron en estos hechos. ¿Por qué actuaron así contra inocentes? Especialmente contra los niños, ¿por qué les hicieron algo así a niños tan pequeños?”,

Uno de los momentos más destacados de la audiencia fue cuando el compareciente Espinosa Beltrán reconoció que un alto mando ordenó que el “operativo” fuera realizado con “guías”, paramilitares que señalaban zonas en las que había presencia de guerrillas.

“Hubo un descalabro militar en El Porroso, donde murieron 22 soldados. El general Mario Montoya ordenó ubicar al grupo insurgente responsable y dio la orden expresa de que si en esa operación militar no había guías (paramilitares) no se hacía la operación. Con esa información, la Brigada Diecisiete construyó su orden de operación y el 15 (de febrero) se emitió la orden de operaciones”.

Familiares de las víctimas pidieron que sea revelada la identidad de las personas que participaron en los hechos - crédito JEP

Espinosa también reveló que para sus superiores, la comunidad atacada era un “nido de guerrilla”, argumento con el que justificaron la alianza momentánea con los paramilitares.

“El coronel Duque, que era el comandante de ese batallón, ya llevaba un tiempo en la región y tenía en su memoria qué era la comunidad y para él la comunidad de San José de Apartadó era un nido de guerrilla”, declaró Espinosa Beltrán.

Por último, el compareciente que representó a los otros nueve exmilitares confirmó que esa no fue la primera ni última vez que se utilizaron a los “guías” para llevar a cabo operativos para abatir a presuntos guerrilleros.

“Sí, claro, era habitual. La Brigada Diecisiete suministraba los guías”, puntualizó el compareciente, que habló de alias Latón y Jonás como los paramilitares que les señalaron que se trataba de una comunidad con más de 150 guerrilleros.