Murió el ciclista colombiano Cristian Muñoz: organizadores de la Vuelta a Asturias pidieron un minuto de silencio

El ciclismo colombiano lamenta el fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz tras complicaciones médicas en Europa-crédito @cristianmunoz789/Instagram

El ciclismo colombiano está de luto. El 23 de abril de 2026 se confirmó la muerte del ciclista Cristian Camilo Muñoz, del equipo Nu Colombia.

La muerte del corredor se dio debido a las complicaciones derivadas de una severa infección posterior a un accidente durante la Vuelta a Asturias en Europa.

Tras el fallecimiento de Muñoz, el Nu Bank Colombia confirmó el retiro de la carrera, y previo a comenzar la etapa 2 de la carrera ibérica.

El diagnóstico médico reveló una sepsis causada por una bacteria agresiva, que requirió cirugía urgente en Francia-crédito @cristianmunoz789/Instagram

El 24 de abril de 2026, en el programa Ciclismo en Grande, dirigido por Rúben Arcila y Luis Escobar, el presidente de Nu Bank Raúl Mesa entregó los detalles sobre lo ocurrido con Cristian Muñoz. destacando que desde el 18 de abril de 2026, el corredor cundinamarqués tuvo que ser trasladado a España tras una dolencia:

En charla con el programa "Ciclismo en Grande" dirigido por Lucho Escobar y Ruben "Rubencho" Arcila, Raúl Mesa habló sobre los últimos momentos del pedalista oriundo de Ventaquemada (Cundinamarca)-crédito @ciclismoengrand/X

“Estoy muy triste con la muerte de Cristian Camilo Muñoz, nos avisaron que falleció a las 5:00 a. m. (hora de Colombia). Él tuvo un accidente el día sábado (18 de abril de 2026), cuando estábamos corriendo el Tour de Jura (Francia). Allí tuvo una herida muy grande en la rodilla y tuvieron que colocarle puntos. Lo llevamos a España, y el médico Xavier Rodríguez vio su situación, y allí lo comenzaron a tratar con antibióticos, pero la pierna se hinchó y lo llevaron al hospital en Oviedo, lo atendieron por urgencias, lo dejaron allí porque no loe veían bien”, dijo.

El equipo bancario sacó un comunicado, en dónde detalló lo ocurrido con el ciclista Cristian Camilo Muñoz-crédito Jefatura de Prensa Nu Bank

Por otra parte, el 24 de abril de 2026, el equipo en el cual corrió Muñoz, explicó que todo se derivó a partir de una fuerte caída que sufrió el ciclista en el Tour de Jura, el 18 de abril de 2026, tal cual como lo confirmó Raúl Mesa previamente, y que posteriormente derivó en una infección en su rodilla, y que se complicó en los últimos días:

“Para el equipo de ciclismo Nu Colombia es muy triste informar el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia”

“Tras la caída, Cristian fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió manejo de una herida en la rodilla izquierda. Una vez el equipo llegó a Oviedo, España, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada. En las últimas horas, su evolución clínica se complicó y pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes”, explicaron.

Es importante recordar que tras el fallecimiento de Muñoz, el NU Bank anunció su retiro de la competencia.

Quién era Cristian Muñoz

El corredor murió tras una complicación por una infección-crédito @cristianmunoz789/Instagram

Cristian Camilo Muñoz nació el 20 de marzo de 1996 en Ventaquemada, Boyacá, y desde muy joven mostró un gran talento para el ciclismo.

Comenzó su carrera profesional en el equipo Coldeportes Zenú, donde rápidamente llamó la atención del ciclismo internacional gracias a su capacidad en la montaña y su determinación sobre la bicicleta. Su desempeño lo llevó a firmar con el UAE Team Emirates, escuadra con la que compitió en Europa entre 2019 y 2021, compartiendo filas con figuras como el esloveno Tadej Pogacar.

Tras su paso por el viejo continente, Muñoz regresó a Colombia y continuó en equipos como EPM y posteriormente el NU Colombia, donde consolidó su reputación como uno de los pedalistas más completos de su generación. En su palmarés sobresalen victorias de etapa en la Vuelta de la Juventud 2017 y el Giro Ciclistico d’Italia 2018, además de triunfos recientes en la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá. Reconocido también por su calidad humana, Cristian dejó una huella imborrable tanto dentro como fuera de las carreteras, siendo recordado por su generosidad, entrega y compañerismo.

A continuación, estos fueron sus mejores logros en su carrera deportiva:

Ganador de la etapa 4 del Giro Ciclístico de Italia

Quinto en los Juegos Bolivarianos de 20222

Tercero en dos etapas de la Vuelta a Colombia 2023

Cuarto en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2024

Tercero en la clasificación general de la Vuelta a Guatemala