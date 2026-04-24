Colombia

Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas rechazaron la censura del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a libro sobre el M-19: “Una amenaza a la democracia y a las libertades individuales”

La infraestructura cultural y el principal depósito de la memoria colectiva del país coinciden en que estos eventos son posibles conforme a lo establecido en la Ley 1379 de 2010

Guardar
Desde el 9 de enero de 1777 la Biblioteca Nacional de Colombia ha fungido como espectador pasivo de todo lo que ha ocurrido en el país - crédito Daniel Esteban Reyes Espinosa
Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas rechazaron la censura del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al lanzamiento de libro del M-19 - crédito Daniel Esteban Reyes Espinosa

La presentación de la obra El M-19, de la guerra a la política, escrita por Jaime Rafael Nieto López y que iba a contar con la participación del politólogo Freddy Chaverra y el profesor universitario José Miguel Sánchez, estaba programada para las 5:00 p. m. del 21 de abril de 2026 en el hall central de la Biblioteca Pública Piloto, en Medellín Antioquia, con entrada libre.

Pero, horas antes del evento, el alcalde Federico Gutiérrez anunció su suspensión y argumentó que “el M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia”. Gutiérrez hizo referencia al Holocausto del Palacio de Justicia como uno de los episodios más recordados de la organización, según publicó en su cuenta de X.

El funcionario también fundamentó su decisión en la protección de la memoria de las víctimas del conflicto armado y en la restricción que la Ley de Garantías impone sobre eventos con contenido político en espacios públicos durante periodos electorales.

En medio de la polémica, la Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas rechazaron la decisión de la Alcaldía de Medellín en una carta dirigida a la opinión pública.

“Las bibliotecas son y deben ser escenarios de participación de la palabra viva, del diálogo intercultural y de la pluralidad de puntos de vista. En las bibliotecas habitan ideas, voces y lecturas que no admiten censuras ni discriminación; cualquier intento de silenciamiento o eliminación constituye una amenaza a la democracia y a las libertades individuales”, puntualiza el comunicado.

La infraestructura cultural y el principal depósito de la memoria colectiva del país coinciden en que estos eventos son posibles conforme a lo establecido en la Ley 1379 de 2010 - crédito Ministerio de Cultura
La infraestructura cultural y el principal depósito de la memoria colectiva del país coinciden en que estos eventos son posibles conforme a lo establecido en la Ley 1379 de 2010 - crédito Ministerio de Cultura

La infraestructura cultural y el principal depósito de la memoria colectiva del país coinciden en que estos eventos son posibles conforme a lo establecido en la Ley 1379 de 2010: “Las bibliotecas son espacios que prestan servicios al público en general, por lo que están a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sin distinción de origen étnico, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral o nivel de instrucción. Su misión es la promoción del acceso democrático al conocimiento, la información y la cultura, y por esto mismo son esenciales para el ejercicio pleno de la libertad de expresión”.

En efecto, resaltaron que las bibliotecas públicas en Colombia se conciben como espacios, servicios y bienes públicos que existen para formar ciudadanos críticos.“Desde la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas —que hoy reúne 1.568 bibliotecas en el país—, hacemos un llamado firme a su defensa y al respeto irrestricto del derecho ciudadano a la libre expresión y al libre acceso al conocimiento”.

Del mismo modo, reconocieron el papel que la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que “se ha desempeñado por más de 70 años como referente cultural y bibliotecario para el país, y cuyo liderazgo sigue vigente en el marco de las políticas de lectura y bibliotecas de la ciudad, en cabeza de su director y del equipo de trabajo que lo acompaña”.

La respuesta de Petro a la cancelación del evento

Fuerte señalamiento de Federico Gutiérrez: “Petro, usted debe responder por las muertes ocasionadas por la crisis de salud” - crédito Colprensa
Por decisión de Federico Gutiérrez de censurar el lanzamiento de libro del M-19 en Medellín, reaccionó Gustavo Petro - crédito Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó la medida impuesta por el alcalde Federico Gutiérrez, señalando que la Alcaldía de Medellín está cometiendo actos de censura y lo comparó con prácticas medievales.

“Señor Fico, el M19 después de hacer la paz, es un movimiento legal con personería jurídica. Lo que hace usted es una censura a un libro. El que censura libros termina quemándolos en hoguera y después termina quemando seres humanos en hogueras. No censure, deje que los espíritus y el pensamiento sean libres (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El jefe de Estado consideró que las acciones del alcalde de Medellín son una censura - crédito @petrogustavo/X
El jefe de Estado consideró que las acciones del alcalde de Medellín son una censura - crédito @petrogustavo/X

A su vez, aprovechó la coyuntura para resaltar los logros de su administración a nivel cultural, citando la apertura de bibliotecas y centros educativos.

“He logrado crear más de 300 bibliotecas rurales y he logrado el mayor presupuesto al ministerio de cultura de la historia. Jamás censuraría un libro en tantos centenares de bibliotecas que hemos abierto. Quiero Colombianas y colombianos libres y libre pensadores(sic)”, expuso Petro.

Temas Relacionados

Llibro del M-19Biblioteca NacionalCensuraFederico GutiérrezColombia-Noticias

Más Noticias

Egan Bernal brilló en el Tour de los Alpes y logró subir al podio de la carrera

El ciclista colombiano logra subir al podio del Tour de los Alpes 2026 gracias a un sólido desempeño en las últimas etapas, quedando a solo 40 segundos del italiano Giulio Pellizzari

Egan Bernal brilló en el Tour de los Alpes y logró subir al podio de la carrera

Ryan Castro anunció que tendrá un grupo muy especial de invitados en su concierto en Medellín: “Un momento que lo vamos a llevar para toda la vida”

El artista paisa Ryan Castro agotó en tiempo récord las entradas para su primer estadio en solitario y contará con la presencia de los conductores de buses que le permitieron cantar en el transporte público durante sus primeros años de carrera

Ryan Castro anunció que tendrá un grupo muy especial de invitados en su concierto en Medellín: “Un momento que lo vamos a llevar para toda la vida”

Pasajera golpeó en la cara a una funcionaria de Avianca antes de un vuelo Montería-Bogotá: la empresa anunció medidas legales

El incidente ocurrió el 23 de marzo de 2026 en el vuelo AV9397 y fue considerado por la compañía como una amenaza para la integridad operativa y humana en su red de rutas

Pasajera golpeó en la cara a una funcionaria de Avianca antes de un vuelo Montería-Bogotá: la empresa anunció medidas legales

Contraloría anunció vigilancia sobre la venta de la participación estatal en Movistar Colombia: a dónde irán más de $800 mil millones

Los controles se enfocan en monitorear el destino de los fondos obtenidos mediante la transacción, los cuales deberán ser gestionados por los ministerios designados para garantizar criterios de transparencia y avanzar en la reducción de la brecha digital

Contraloría anunció vigilancia sobre la venta de la participación estatal en Movistar Colombia: a dónde irán más de $800 mil millones

El curioso consejo viral para mejorar la señal del WiFi que involucra una moneda y no convence a los técnicos

En redes sociales se ha vuelto viral colocar una moneda sobre el router para mejorar la conexión, pero los especialistas explican por qué este método no es tan mágico como muchos piensan en realidad

El curioso consejo viral para mejorar la señal del WiFi que involucra una moneda y no convence a los técnicos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro anunció que tendrá un grupo muy especial de invitados en su concierto en Medellín: “Un momento que lo vamos a llevar para toda la vida”

Ryan Castro anunció que tendrá un grupo muy especial de invitados en su concierto en Medellín: “Un momento que lo vamos a llevar para toda la vida”

Ryan Castro paraliza a Medellín con su concierto en el Atanasio Girardot: horarios, activaciones, restricciones y lo que se sabe sobre sus invitados

Alejandra Martínez: esta es la colombiana que fue cuñada de Michael Jackson y es la mamá del protagonista de la película sobre el rey del pop

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

⁠Karol G sorprendió a sus fanáticos y estrenó la canción de desamor que presentó en Coachella: esta es la letra completa

Deportes

Egan Bernal brilló en el Tour de los Alpes y logró subir al podio de la carrera

Egan Bernal brilló en el Tour de los Alpes y logró subir al podio de la carrera

Pequeña hincha de Millonarios vaticinó el triunfo por 2 a 0 ante Deportes Tolima y hasta le acertó a los autores de los goles: “Sarita de la suerte”

Murió el ciclista colombiano Cristian Muñoz: organizadores de la Vuelta a Asturias pidieron un minuto de silencio

Futbolista argentino Julio Coria pidió disculpas tras insultar a la selección Colombia en la final del Sudamericano Sub17: “No fue mi intención”

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe