Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas rechazaron la censura del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a libro sobre el M-19: “Una amenaza a la democracia y a las libertades individuales”

Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas rechazaron la censura del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al lanzamiento de libro del M-19 - crédito Daniel Esteban Reyes Espinosa

La presentación de la obra El M-19, de la guerra a la política, escrita por Jaime Rafael Nieto López y que iba a contar con la participación del politólogo Freddy Chaverra y el profesor universitario José Miguel Sánchez, estaba programada para las 5:00 p. m. del 21 de abril de 2026 en el hall central de la Biblioteca Pública Piloto, en Medellín Antioquia, con entrada libre.

Pero, horas antes del evento, el alcalde Federico Gutiérrez anunció su suspensión y argumentó que “el M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia”. Gutiérrez hizo referencia al Holocausto del Palacio de Justicia como uno de los episodios más recordados de la organización, según publicó en su cuenta de X.

El funcionario también fundamentó su decisión en la protección de la memoria de las víctimas del conflicto armado y en la restricción que la Ley de Garantías impone sobre eventos con contenido político en espacios públicos durante periodos electorales.

En medio de la polémica, la Biblioteca Nacional y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas rechazaron la decisión de la Alcaldía de Medellín en una carta dirigida a la opinión pública.

“Las bibliotecas son y deben ser escenarios de participación de la palabra viva, del diálogo intercultural y de la pluralidad de puntos de vista. En las bibliotecas habitan ideas, voces y lecturas que no admiten censuras ni discriminación; cualquier intento de silenciamiento o eliminación constituye una amenaza a la democracia y a las libertades individuales”, puntualiza el comunicado.

La infraestructura cultural y el principal depósito de la memoria colectiva del país coinciden en que estos eventos son posibles conforme a lo establecido en la Ley 1379 de 2010 - crédito Ministerio de Cultura

La infraestructura cultural y el principal depósito de la memoria colectiva del país coinciden en que estos eventos son posibles conforme a lo establecido en la Ley 1379 de 2010: “Las bibliotecas son espacios que prestan servicios al público en general, por lo que están a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sin distinción de origen étnico, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral o nivel de instrucción. Su misión es la promoción del acceso democrático al conocimiento, la información y la cultura, y por esto mismo son esenciales para el ejercicio pleno de la libertad de expresión”.

En efecto, resaltaron que las bibliotecas públicas en Colombia se conciben como espacios, servicios y bienes públicos que existen para formar ciudadanos críticos.“Desde la coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas —que hoy reúne 1.568 bibliotecas en el país—, hacemos un llamado firme a su defensa y al respeto irrestricto del derecho ciudadano a la libre expresión y al libre acceso al conocimiento”.

Del mismo modo, reconocieron el papel que la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que “se ha desempeñado por más de 70 años como referente cultural y bibliotecario para el país, y cuyo liderazgo sigue vigente en el marco de las políticas de lectura y bibliotecas de la ciudad, en cabeza de su director y del equipo de trabajo que lo acompaña”.

La respuesta de Petro a la cancelación del evento

Por decisión de Federico Gutiérrez de censurar el lanzamiento de libro del M-19 en Medellín, reaccionó Gustavo Petro - crédito Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó la medida impuesta por el alcalde Federico Gutiérrez, señalando que la Alcaldía de Medellín está cometiendo actos de censura y lo comparó con prácticas medievales.

“Señor Fico, el M19 después de hacer la paz, es un movimiento legal con personería jurídica. Lo que hace usted es una censura a un libro. El que censura libros termina quemándolos en hoguera y después termina quemando seres humanos en hogueras. No censure, deje que los espíritus y el pensamiento sean libres (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El jefe de Estado consideró que las acciones del alcalde de Medellín son una censura - crédito @petrogustavo/X

A su vez, aprovechó la coyuntura para resaltar los logros de su administración a nivel cultural, citando la apertura de bibliotecas y centros educativos.

“He logrado crear más de 300 bibliotecas rurales y he logrado el mayor presupuesto al ministerio de cultura de la historia. Jamás censuraría un libro en tantos centenares de bibliotecas que hemos abierto. Quiero Colombianas y colombianos libres y libre pensadores(sic)”, expuso Petro.