Jaime Bermúdez, excanciller colombiano, explicó en qué consiste el polémico ‘Proyecto Júpiter, señalado por Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella de estrategia del “uribismo”

La controversia por una iniciativa de empresarios suma denuncias de colectivos y pedidos de investigación por parte de congresistas, mientras sus organizadores sostienen que el modelo busca fortalecer el sistema democrático y promover la participación ciudadana - crédito UTadeo

El Proyecto Júpiter ha generado un intenso debate en Colombia, tras acusaciones de manipulación electoral y desinformación, mientras quienes lo impulsan defienden su naturaleza pedagógica.

El excanciller Jaime Bermúdez, coordinador de la iniciativa, rechaza los señalamientos: “Crean un dragón que echa fuego por todos lados para ocultar realmente el mugre al interior del castillo”, afirmó a Blu Radio.

El Proyecto Júpiter es una iniciativa del sector privado que, según Bermúdez, se propone fortalecer la democracia y reivindicar el papel del empresariado por medio de talleres empresariales y campañas digitales.

El excanciller sostiene que el programa nació a finales de 2024, apuesta por la ciudadanía y está desligado de cualquier interés partidista o proselitista.

¿Qué es el Proyecto Júpiter y cuál es la versión de Jaime Bermúdez sobre sus objetivos y controversias?

Se trata de una propuesta liderada por empresarios en Colombia que, de acuerdo con su coordinador, busca “defender la democracia, las libertades y la institucionalidad”, así como promover el emprendimiento a través de talleres y contenidos digitales.

- crédito @IvanCepedaCast/X

A pesar de estas afirmaciones, la iniciativa ha sido señalada por sectores políticos y medios de comunicación por presunta manipulación informativa y presión sobre empleados, controversia que su equipo rechaza.

Bermúdez explicó en entrevista con Blu Radio y mediante una carta dirigida a La Silla Vacía que el objetivo fundamental del proyecto es mantener “las reglas de juego democráticas” y exaltar a las empresas como motores sociales.

“El proyecto tiene dos objetivos muy claros: defender la democracia, las libertades y la institucionalidad, y reivindicar el papel de los emprendedores y las empresas en el desarrollo social”, aseguró.

El excanciller declaró que las actividades se desenvuelven mediante talleres presenciales y la creación de contenidos digitales que visibilizan los principales problemas del país, pero aclaró: “En los talleres no se habla ni de candidatos ni de partidos, en absoluto. Son espacios para explicar cómo funciona la democracia y por qué es importante participar”, declaró a Blu Radio.

Desde la dirección del Proyecto Júpiter se insiste en que la narrativa crítica, según Bermúdez, responde “a la intención de crear un monstruo para desviar la atención de problemas internos de la política”.

Sobre el tema financiero, Bermúdez negó irregularidades: “No son 7.000 millones, son 5.000 largos, y son recursos privados”, detalló a Blu Radio. El exfuncionario subrayó que cada empresa decide su nivel de participación.

Acusaciones de manipulación y constreñimiento electoral

La controversia se alimenta por acusaciones de constreñimiento electoral y manipulación de la opinión pública.

Abelardo de la Espriella denuncia una campaña de desprestigio en su contra vinculada a la Operación Júpiter, de cara a las elecciones del 31 de mayo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Colombia Informa y Revista Raya informaron que el Proyecto Júpiter se describe como “una operación de desinformación” orientada desde sectores del uribismo, cuyo objetivo sería influir en el voto de empleados jóvenes mediante mensajes de indignación y miedo. ”Estos talleres buscan influir en el voto de los empleados mediante el miedo, la incertidumbre y la indignación”, señala la investigación de Revista Raya.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda mantienen desacuerdos con el proyecto conocido como Operación Júpiter, aunque lo hacen por motivos y enfoques distintos.

Abelardo de la Espriella rechaza la Operación Júpiter porque la asocia con una campaña de desprestigio en su contra, la cual, según él, tiene como objetivo debilitar su imagen y afectar sus posibilidades en la contienda presidencial. De la Espriella sostiene que la operación constituye una estrategia impulsada por sectores tradicionales del poder para perjudicarlo, pero rechaza considerarse víctima y reafirma su independencia política y económica. En sus declaraciones, enfatiza que no tiene vínculos con grandes capitales y defiende su candidatura como una alternativa a las estructuras tradicionales.

Iván Cepeda, por su parte, critica la Operación Júpiter desde un ángulo judicial y ético. Cepeda considera que se trata de una supuesta estrategia de manipulación mediática destinada a favorecer a Paloma Valencia y perjudicar tanto su campaña como la de De la Espriella. Por ello, pidió a la Fiscalía investigar los hechos y determinar si constituyen delitos, subrayando la gravedad de una posible injerencia en el proceso electoral a través de recursos económicos y acciones coordinadas en medios y redes sociales.

Alianzas empresariales y centros de pensamiento involucrados

El montaje del Proyecto Júpiter cuenta con la participación de empresas como Sura, Carvajal, Incauca, Postobón y Harinera del Valle, según Colombia Informa y Radio Nacional de Colombia, además de centros de pensamiento como Libertank, Origen, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, Colombia Construye Confianza y la Unidad de Acción Vallecaucana.

Según Blu Radio, también están implicadas organizaciones de la sociedad civil como Probogotá y Proantioquia, responsables de dictar talleres sobre democracia y liderazgo.

Iván Cepeda cuestionó las prácticas de su rival de la contienda presidencial, Paloma Valencia, y denunció irregularidades contra su candidatura - crédito Colprensa

En el último mes, se llevaron a cabo más de 30 talleres en empresas, señalando que su finalidad sería incidir en la decisión de voto entre sus empleados. Bermúdez, citado por Colombia Informa, justificó la adhesión de estos grupos en “formar líderes empresariales comprometidos con el país”. La financiación, entre 5.000 y 7.000 millones de pesos, sigue siendo motivo de debate.

Estrategia digital y alcance en redes sociales

El Proyecto Júpiter implementa una estrategia digital para difundir mensajes sobre temas como salud, seguridad, economía y corrupción.

Bermúdez sostiene que el objetivo no es sembrar miedo, sino visibilizar hechos de interés público. “Hay que visibilizar los problemas: la salud, la seguridad, la corrupción. Eso no es generar miedo, es mostrar la realidad del país”, expresó a Blu Radio.

Colombia Informa especifica que la presencia digital del proyecto alcanza a 17 millones de personas y genera 3 millones de interacciones semanales, cifras declaradas por el propio Bermúdez. La operación digital produce más de 40 contenidos nuevos por semana y segmenta los mensajes para llegar a públicos concretos, con el apoyo de empresas de publicidad como Pepper Group Publicidad, Economía para la Pipol y Trending Lab.

El consultor político Ángel Beccassino, citado por Colombia Informa, considera que esta estrategia digital busca instalar temas sensibles en la agenda pública y convertirlos en referencias dominantes, aun recurriendo a mensajes que podrían ser manipulados o tergiversados.