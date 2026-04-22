Encontrón entre Gustavo Petro y Abelardo de La Espriella por fotos del candidato con alias Boliche: “Mafiosos colombianos en Miami”

A la izquierda, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella. A la derecha, el narcotraficante Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche - crédito @petrogustavo / X

El presidente Gustavo Petro expuso en su cuenta oficial de X una imagen en la que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella aparece junto al antiguo narcotraficante Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche.

Esto ocurrió horas después de que, en el Reporte Coronell, de Caracol Radio, se hablara de unas presuntas nuevas fotografías de De La Espriella, sonriente, mientras ‘Boliche’ lo abraza y sostiene una botella de vino.

El presidente Petro, a través de sus redes sociales, dijo que estas imágenes demuestran, según su opinión, la supuesta influencia que personas señaladas por narcotráfico pueden ejercer en la política.

“Mientras me acusan indirectamente de ser un narcocacique sin ninguna prueba porque no existe, miren estas fotografías de mafiosos colombianos en Miami”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de X.

Gustavo Petro, presidente de Colombia sobre la foto que vincula a Abelardo de la Espriella y Alias Boliche - crédito captura de pantalla @GustavoPetro / X

Petro relacionó la imagen con intentos de ciertos sectores para “engañar al presidente de los Estados Unidos”, señalando el contexto de las campañas políticas en la ultraderecha de Florida.

“Son de los mismos que están en el lobby con la ultraderecha de Florida para engañar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Toda la colaboración con los Estados Unidos y todas las fuerzas policiales del mundo para desmantelar las organizaciones y redes de narcotráfico”, explicó Petro.

Además, el presidente colombiano finalizó con: “Aquí aparece alias Boliche, detenido, el abogado Peñarredonda, del bufete de un candidato y un candidato presidencial de los dos que la ultraderecha tiene en Colombia. El presidente Donald Trump me lo pide y es mi deber hacerlo por mi constitución, proteger a los dos candidatos de la ultraderecha, por supuesto que lo haré, a ellos y a todos los candidatos. Ya sabemos de dónde viene la verdadera amenaza contra Iván Cepeda".

Investigaciones de Caracol Radio explican que la fotografía hace referencia a la antigua relación entre De La Espriella y Hernández Villazón, antiguo narcotraficante de Valledupar, socio en actividades de narcotráfico con jefes paramilitares y figura clave en diversas redes de lavado de activos.

Una serie de declaraciones públicas del candidato rechazan la existencia de pruebas que lo impliquen en actividades ilícitas y refieren una postura de confrontación hacia el mandatario - crédito Gustavo Petro / X

De La Espriella afirma haber conocido a Hernández Villazón como supuesto informante de la DEA, aunque la carrera del segundo está marcada por su papel en operaciones de narcotráfico.

La imagen revela una actitud amistosa entre el candidato presidencial y Boliche, lo que ha incrementado la inquietud pública sobre la naturaleza de estos contactos.

Las investigaciones no solo se centran en la fotografía, ya que existen pruebas documentales que apuntan a una relación empresarial y personal más amplia, según se reveló en el Reporte Coronell.

De hecho, según el medio citado, se identifica a Daniel Peñarredonda Gómez como eje de la conexión entre De La Espriella y Boliche. Este abogado es conocido como “Co-conspirator One” en un proceso judicial en Estados Unidos y llegó a ser propietario del 3% del bufete de abogados De La Espriella Lawyers, donde De La Espriella figura como socio mayoritario.

Entre las evidencias, una segunda fotografía, compartida por Gustavo Petro, muestra a Peñarredonda con Boliche frente a un concesionario automotriz en Florida. Los registros señalan además visitas de Peñarredonda a Álex Saab —señalado testaferro de Nicolás Maduro— cuando este estaba recluido en Estados Unidos.

Daniel Peñarredonda junto con Alias Boliche - crédito Gustavo Petro / X

En su momento, Peñarredonda tuvo un rol relevante en la defensa de DMG y que, recientemente, se presentó, usando papelería del bufete de De La Espriella, ante la autoridad aduanera colombiana como apoderado de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido como el “zar del contrabando”.

La agenda judicial da cuenta del avance de procedimientos decisivos en Estados Unidos. Caracol Radio indica que, en el distrito de Tampa, Florida, una audiencia en el tribunal comenzará en los próximos días contra Hernández Villazón. La defensa argumenta que las acciones de Boliche se alinean con prácticas habituales en la representación legal de extranjeros implicados en delitos en ese país.

De acuerdo con Cambio, la justicia estadounidense menciona a siete conspiradores en el proceso, entre ellos Hernández Villazón, el abogado Peñarredonda y otros ciudadanos colombianos y residentes de Florida. Las fuentes señalan que Peñarredonda será testigo clave en el juicio programado para el mes próximo, lo que podría modificar la situación judicial de los implicados.

La respuesta de De la Espriella: no se refirió a las fotos

Siendo las 11:33 a.m., el candidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió las acusaciones de Gustavo Petro. “Ay, Petro, tu defensa es decir que no hay pruebas de tu liderazgo narcoterrorista; qué respuesta tan pobre. Pensé que mentirías diciendo que eres inocente, tendrás que presentar las pruebas ante la Corte Norteamericana cuando llegue tu momento“.

Abelardo de la Espriella se refirió a alas acusaciones de Gustavo Petro en las que menciona que es "narcotraficante" - crédito captura de pantalla Abelardo de la Espriella / X

Continuó sus declaraciones, afirmando que: “Fotos o videos míos cometiendo crímenes, no vas a encontrar ninguno porque nunca he violado la ley, nunca he tomado las armas contra el Estado, ni he secuestrado, ni extorsionado, ni asesinado, ni recibido dinero en bolsas de basura, ni enviado ganancias de corrupción en maletas para comprar al Congreso, ni entregado territorios a bandidos para que trafiquen drogas, ni aliado con los corruptos para comprar votos… tú, SÍ“.

De la Espriella finalizó sus declaraciones haciendo varios cuestionamientos: “¿Te alcanzó el rastreo de hoy? ¿Es por eso que te despertaste congraciándote con tu pequeño lacayo que se hace pasar por periodista? ¿Has visto que el pueblo está conmigo y que tu candidato se estancó hace un tiempo? Me divierte verte aliado con el establishment, con los de siempre, tratando de bloquear mi camino. Ya saben que vamos a ganar en la primera ronda. Vienen los ataques más bajos, aquí estoy, protegido por la armadura de Dios y el amor del pueblo ¡Firmes por la Patria!"