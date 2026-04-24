Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

La irrupción armada contra uniformados sobre la vía Miranda-Corinto generó angustia colectiva y puso en evidencia la vulnerabilidad de los pobladores, quienes quedaron atrapados en el fuego cruzado durante la ofensiva de las disidencias - crédito X

La tarde del jueves 23 de abril, un ataque armado perpetrado por disidentes de las Farc contra una patrulla de la Policía Nacional sumió en el pánico a los habitantes de Miranda, en el norte del Cauca.

Vestidos de civil y movilizándose en motocicletas, los agresores abrieron fuego sobre la vía que conecta Miranda con Corinto, a la altura de la vereda Guatemala, según reportó la Guardia Indígena y medios locales.

La emboscada, atribuida al frente Dagoberto Ramos de las disidencias, se extendió por varios minutos y dejó a conductores y transeúntes atrapados en medio del fuego cruzado. Testigos relataron que la balacera tomó por sorpresa a quienes transitaban por el sector, sin posibilidad de buscar refugio inmediato. Un video difundido en redes sociales muestra vehículos detenidos y personas intentando resguardarse mientras se escuchan los disparos.

De acuerdo con reportes preliminares, un civil resultó herido durante el enfrentamiento. Aunque no se ha divulgado la identidad de la víctima ni la gravedad de sus lesiones, se sabe que fue auxiliada por residentes y trasladada de urgencia al hospital de Miranda, donde recibe atención médica. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido un parte oficial sobre la situación.

Disidentes de las Farc perpetran ataque armado contra patrulla policial en Miranda, Cauca, dejando un civil herido - crédito X

Uno de los aspectos que más preocupación generó entre la población es la proximidad del tiroteo a un centro vida, lugar de residencia de adultos mayores. El ataque se registró a escasos metros de esta institución, elevando el riesgo para una comunidad especialmente vulnerable, según destacaron líderes comunitarios.

Alerta previa y reacción militar

Habitantes del área habían advertido, minutos antes del ataque, la presencia de sujetos armados rondando la zona, lo que aumentó la tensión. Sin embargo, no hubo margen para evitar el hostigamiento.

El Ejército Nacional explicó que el ataque estuvo dirigido a un grupo de policías y soldados que adelantaban un puesto de control sobre la salida de Miranda hacia Corinto, aunque por el momento no se ha confirmado si el objetivo fue exclusivamente la fuerza pública o si hay disputas internas entre organizaciones ilegales.

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias exactas del ataque, mientras la comunidad permanece en estado de alerta ante la posibilidad de nuevos hechos violentos en la región.

Crisis de seguridad: hostigamientos y presencia armada en instituciones educativas

El Consejo Regional Indígena del Cauca denunció recientes hostigamientos en varias veredas del norte del departamento, con graves riesgos para la población civil - crédito Europa Press

El ataque ocurrido en Miranda se suma a una seguidilla de hostigamientos que impactaron al norte del Cauca en las últimas semanas. El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció la ocurrencia de enfrentamientos armados en varias veredas, entre ellas El Progreso, La Unión, Campo Alegre y Caraqueño, donde ráfagas de fusil y explosiones pusieron en grave riesgo a la población civil.

Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Cric, expresó: “Con preocupación revisamos que los hechos se registraron cerca a los habitantes. Esperamos que las comunidades puedan tener todas las indicaciones de prevención frente a este tipo de situaciones”.

Las autoridades ancestrales y la Guardia Indígena exigieron el cese inmediato al fuego y el respeto al Derecho Internacional Humanitario, reiterando la importancia de que los comuneros permanezcan en los resguardos y adopten medidas de autoprotección.

La crisis de seguridad en Cauca se agrava por la ocupación de instituciones educativas por parte de grupos armados, impidiendo el retorno escolar - crédito Europa Press

La crisis de seguridad en el departamento del Cauca se ha agravado por la ocupación de instituciones educativas por parte de grupos armados. Un video difundido por Caracol Radio muestra a integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc habitando una escuela en el sector conocido como El Filo, entre los municipios de El Tambo y Argelia.

El coronel Jesús María Garzón López, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.4, confirmó que los guerrilleros tomaron el control del plantel y su presencia ha impedido que los niños retornen a clases: “No queremos causarle daño a la población civil”, afirmó el oficial.

En otra institución educativa, la sede Pambilal en el corregimiento de La Emboscada (Argelia), estos grupos utilizan las instalaciones para preparar cuerpos de combatientes fallecidos durante enfrentamientos con la fuerza pública.