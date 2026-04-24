El Dólar sigue cayendo en Colombia a mínimos históricos: este viernes logró cotización que no se veía desde el 2021

El dólar abrió en $3.551 y bajó a $3.547 en los primeros minutos de la jornada en Colombia- crédito VisualesIA

El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este viernes 24 de abril con una caída frente al cierre del día anterior. La divisa abrió en $3.551, lo que significa que el peso colombiano ganó cerca de $19 si se compara con los $3.569,90 en los que terminó la sesión previa.

En los primeros minutos de negociación, el dólar incluso bajó un poco más y alcanzó un mínimo de $3.547. Esto ubica la cotización en la parte baja de lo que se esperaba para el día. En términos sencillos, el peso colombiano arrancó fortalecido, es decir, con mayor capacidad de compra frente a la moneda estadounidense.

Este comportamiento no ocurre de manera aislada. Hace parte de un movimiento más amplio en el que varias monedas de países emergentes están ganando valor frente al dólar. Según datos del mercado, estas monedas avanzan en promedio un 0,20 %. Al mismo tiempo, el índice DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a otras monedas importantes del mundo, baja hasta los 98,6 puntos.

Parte de esta situación se explica por lo que está pasando fuera del país. El dólar se ha debilitado a nivel global y eso influye directamente en su precio en Colombia. Cuando el dólar pierde fuerza en el mundo, suele bajar también en mercados como el colombiano.

El peso colombiano ganó cerca de $19 frente al cierre anterior, en línea con el comportamiento regional- crédito VisualesIA

A esto se suman noticias relacionadas con la situación en Medio Oriente. En los últimos días han surgido informaciones que hablan de posibles avances en conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Aunque no hay acuerdos concretos, estos anuncios generan expectativa en los mercados y pueden influir en el comportamiento de las monedas.

Sin embargo, el panorama internacional no es claro. Por un lado, se anunció un alto el fuego indefinido entre Estados Unidos e Irán, así como una extensión de tres semanas en la tregua entre Israel y el Líbano. Por otro lado, hay dudas sobre la efectividad real de estas medidas.

En el caso del Líbano, el grupo Hezbolá no participó en las conversaciones. En cuanto a Irán, se mantiene el bloqueo naval de Estados Unidos sobre sus puertos. Esto quiere decir que, aunque se habla de acuerdos, en la práctica continúan tensiones importantes.

La caída del dólar se da en medio de un debilitamiento global y movimientos en los mercados internacionales- crédito REUTERS/Luisa González

Además, Irán ha respondido con acciones en el Estrecho de Ormuz, una zona clave para el transporte de petróleo en el mundo. Por allí pasa cerca del 20 % del crudo global. Así mismo, medios estadounidenses dicen que se han registrado ataques a buques comerciales y se ha dado la orden de “disparar a matar” contra embarcaciones que intenten interferir en ese paso.

Este tipo de situaciones aumenta lo que se conoce como riesgo geopolítico. En palabras simples, significa que hay incertidumbre por conflictos entre países, lo que puede afectar los mercados financieros y el precio de activos como el dólar.

Mientras tanto, en Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York inició la jornada con ganancias. Esto también influye en el ambiente de los mercados. En las primeras operaciones del día, el índice Dow Jones subía un 0,09 %, el Nasdaq avanzaba un 0,73 % y el S&P 500 registraba un incremento del 0,40 %.

Las tensiones en Medio Oriente y la baja del índice DXY a 98,6 puntos influyen en la cotización del dólar- crédito VisualesIA

Estos resultados se apoyan en dos factores principales. Por un lado, la expectativa de que continúen las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Por otro, los resultados financieros de la empresa de semiconductores Intel, que fueron bien recibidos por los inversionistas.

De esta manera, el dólar en Colombia comenzó el día a la baja, influenciado por un contexto internacional en el que hay señales mezcladas. Por un lado, se habla de posibles acuerdos y eso reduce la presión sobre la moneda. Por otro, continúan los conflictos y eso mantiene la incertidumbre. Todo esto se refleja en el comportamiento del mercado cambiario en el país.