Colombia

Iván Cepeda aclaró cuál es realmente su ideología: “Nací en política en el Partido Comunista”

La experiencia internacional, los duelos familiares y una apuesta por una visión transformadora impulsaron la ruptura del senador con la ortodoxia de su entorno

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- crédito Ivan Cepeda Castro/Facebook
La trayectoria política del senador ha estado marcada por un cambio ideológico que lo aleja de las posturas extremas y lo acerca a la construcción de una izquierda democrática centrada en el rechazo de la violencia armada - crédito Ivan Cepeda Castro/Facebook

A pocas semanas de las Elecciones Presidenciales 2026, el candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, se refirió a la ideología política que sus opositores lo han señalado de pertenecer, la misma que en otras elecciones ha sido un fantasma recurrente en la derecha política colombiana y en la misma sociedad, el comunismo.

“Nací en política en el Partido Comunista, pero quien piense que esas etiquetas significan hoy lo mismo que en los años sesenta o setenta, vive fuera de época”, afirmó Iván Cepeda Castro, en una entrevista exclusiva con Revista Bocas.

“Una persona con un poco de sentido común ya no mira la realidad con esos esquemas”, insistió, refiriéndose a quienes aún lo asocian con esa filiación.

La postura actual de Cepeda sobre el comunismo refleja una transformación profunda de su ideología. Aunque tuvo sus inicios en el Partido Comunista y creció en ambientes marcados por esa corriente, su contacto directo con regímenes socialistas y su rechazo a la violencia moldearon una visión política crítica y distante de los extremos, y lo llevaron a convertirse en una de las voces principales de la izquierda democrática en Colombia.

El senador recordó ante Revista Bocas que vivió el exilio a los tres años, acompañando a sus padres, Manuel Cepeda y Yira Castro, ambos figuras destacadas del comunismo colombiano, primero desde Colombia hasta La Habana y luego a Praga, bajo el régimen de la Cortina de Hierro. “Fue en mi infancia cuando emprendimos el primer exilio, en 1965. Para mí fue más una aventura, sin conciencia plena de lo que implicaba, pero mis padres atravesaban una situación muy difícil”, relató.

Infancia, exilio y lecciones del comunismo

Sobre sus días en Cuba y Checoslovaquia, Cepeda señaló la carga histórica de vivir el ambiente revolucionario y presenciar la efervescencia social de la Primavera de Praga.

“Llegamos a Praga cuando estaba en ebullición la revolución de la Primavera; un levantamiento popular frente al socialismo real”, describió.

Detalló que creció en un hogar lleno de debates políticos y episodios de persecución, que a veces obligaban a él y a su hermana a buscar refugio en la casa de su abuela paterna en Popayán cuando la situación en Bogotá se volvía peligrosa.

Al retornar a Bogotá, la familia se estableció en Kennedy, al sur de la ciudad. Ya en la adolescencia, Cepeda se convirtió en dirigente estudiantil y se afilió a las Juventudes Comunistas. En la mesa familiar, las discusiones se centraban en los dilemas de la izquierda sobre la lucha armada o la política legal. “En términos generales y continentales, la discusión central era la disyuntiva de la lucha armada o la lucha política legal”, recordó.

En ese contexto, los acercamientos a movimientos armados nunca le resultaron atractivos. Según explicó: “Entendí rápido que lo mío nunca iba a ser eso, por un rechazo innato a la violencia física y la violencia en general, en parte por lo que había visto en la labor periodística de mi padre”.

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