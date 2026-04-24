Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

La victoria de Millonarios en la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026 resulta clave para soñar con los cuartos de final-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Liga BetPlay llega a su recta final en la fase del todos contra todos, y a dos fechas de finalizar, los equipos comienzan a hacer cuentas para jugar los partidos decisivos del fútbol colombiano en el primer semestre de 2026.

El 23 de abril de 2026, tanto Millonarios como Santa Fe lograron victorias claves que permitieron que se consoliden su clasificación.

Millonarios vence 2-0 a Deportes Tolima y mantiene vivas sus opciones en la Liga BetPlay I-2026 con los goles de David Mackalister Silva y Leonardo Castro-crédito Cristian Bayona/Colprensa

A primera hora, Independiente Santa Fe ganó a domicilio por 2-1 ante Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad de Tunja, con los goles Franco Fagundez y de Hugo Rodallega. Al final, Pasto descontó gracias a Santiago Córdoba.

Y en el partido más destacado de la fecha, Millonarios venció a un Deportes Tolima que trajo nómina mixta en el estadio El Campín.

Con los goles de David Mackalister Silva y de Leonardo Castro de tiro penal, los dirigidos por el argentino Fabián Bustos lograron llegar al octavo puesto, y sacaron de forma parcial a Internacional de Bogotá, y que tendrá un duelo clave en la próxima fecha ante Santa Fe.

Así quedó la tabla de posiciones tras los duelos de rojos y azules respectivamente:

Atlético Nacional: 40 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22) (clasificado) Deportivo Pasto: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) (clasificado) Junior: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado) Deportes Tolima: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado) América de Cali: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Once Caldas: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) (clasificado) Independiente Santa Fe: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Millonarios: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Inter de Bogotá: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Deportivo Cali: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Independiente Medellín: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Bucaramanga: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Águilas Doradas: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Llaneros: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Fortaleza: 19 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Cúcuta Deportivo: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Alianza FC: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Jaguares de Córdoba: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -15) Boyacá Chicó: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Deportivo Pereira: 7 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -17)

Santa Fe se inspiró en el Departamental La Libertad y sueña con la clasificación

Deportivo Pasto recibió a Independiente Santa Fe en un duelo válido por la fecha 18 de la liga colombiana - crédito @deportivopasto/Instagram

Independiente Santa Fe consolidó su posición en la Liga BetPlay tras vencer 1-2 a Deportivo Pasto este jueves en el estadio Libertad, durante el inicio de la jornada 18. Los goles de Franco Fagúndez (minuto 63) y Hugo Rodallega (minuto 69) le otorgaron al club bogotano tres puntos cruciales, elevando su total a 26 unidades y manteniendo vivas sus opciones de clasificar a los playoffs.

Tras un primer tiempo cerrado, Santa Fe modificó su estrategia y buscó el resultado en el complemento. El equipo dirigido por Pablo Repetto rozó el primer tanto con una jugada donde el defensor Fáiner Torijano estuvo a punto de marcar en contra, pero el travesaño lo evitó. Instantes después, Fagúndez abrió el marcador con un remate de media distancia que dejó sin respuesta al arquero Diego Martínez Banguera.

El conjunto local intentó reaccionar, aunque Rodallega amplió la diferencia seis minutos más tarde con un disparo desde el borde del área. Deportivo Pasto descontó a través de Santiago Córdoba (minuto 89), pero no logró igualar el partido pese a la presión final.

El árbitro principal fue Carlos Ortega, asistido en el VAR por Mauricio Pérez Ríos y Javier Leonardo Patiño Peralta. Entre las tarjetas mostradas destacan las amarillas para Johan Caicedo al 27, Matías Pisano al minuto 76), Mateo Garavito al minuto 78 y Jonathan Perlaza al 98.

Millonarios derrotó al Deportes Tolima y se acercó a la clasificación

Los Azules vencieron al Pijao en el Campín-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La lucha por los últimos cupos a la siguiente fase de la Liga BetPlay se intensificó con los triunfos de Millonarios y Santa Fe, que lograron sumar de a tres en escenarios adversos y mantienen abiertas sus posibilidades de clasificación de cara a la jornada final del todos contra todos. Ambas escuadras bogotanas dependerán de sí mismas para ingresar al selecto grupo de los ocho mejores, aunque Millonarios deberá asegurar una victoria más en la última fecha para sostener su aspiración.

El 23 de abril de 2026, Millonarios venció 2-0 a Deportes Tolima en El Campín, impulsando sus opciones matemáticas de seguir en competencia. Tolima, que ya aseguró su paso a la siguiente fase, no pudo evitar la derrota pese a la trayectoria sólida que venía exhibiendo como visitante.

Diversos incidentes en el partido aportaron dramatismo a la jornada: desde un error inusual del arquero Luis Marquínez en los primeros minutos, que dejó a Leonardo Castro frente al arco pero sin lograr concretar, hasta la definición de la ventaja en la segunda parte con un penalti sancionado tras intervención del VAR.

Al inicio del segundo tiempo, Tolima intentó tomar la iniciativa y generar peligro en busca del empate. Valencia dispuso de una oportunidad clara al minuto 47, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada. Ocho minutos más tarde, Millonarios elaboró una jugada colectiva que derivó en un penal, convertido con precisión por Leonardo Castro.

A partir de ese momento, Millonarios administró la ventaja y el encuentro perdió intensidad. En el minuto 75, Junior Hernández probó suerte con un disparo fuerte que exigió una intervención destacada de Guillermo de Amores. El conjunto bogotano mantuvo la solidez defensiva en el tramo final y aseguró una victoria clave.