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Qué dice la ley en Colombia sobre el aumento del salario mínimo tras advertencia de Petro al Banco de la República

La normativa en Colombia fija un proceso anual de ajuste salarial mediante concertación entre Gobierno, trabajadores y empleadores, sin ajustes extraordinarios durante el año

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El Gobierno de Gustavo Petro publicó un informe para conmemorar dos años de gestión, destacando avances en diversos sectores - crédito Infobae
Gustavo Petro advirtió que podría impulsar un nuevo aumento del salario mínimo si el Banco de la República sigue subiendo las tasas de interés, aunque la ley solo permite un ajuste anual. - crédito Infobae

Durante el Consejo de Ministros de este martes 21 de abril de 2026, el presidente Gustavo Petro, realizó una advertencia directa al Banco de la República. El mandatario señaló que, de continuar los incrementos en las tasas de interés, el Gobierno respondería con un nuevo aumento del salario mínimo.

Esta declaración ha generado interrogantes sobre los alcances legales del Ejecutivo en materia salarial, la vigencia de los principios constitucionales y el papel de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

La advertencia presidencial y el contexto económico

Durante la sesión, Petro cuestionó de forma directa a la Junta Directiva del Banco de la República por las recientes alzas en las tasas de interés, medidas que, según el mandatario, afectan la economía de los hogares colombianos. “Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos… es más, si en la junta siguen esa tontería, pues subimos otra vez el salario”, declaró, en una intervención que generó repercusión política y económica.

El jefe de Estado fundamentó su postura en el principio de salario vital y móvil, argumentando que los incrementos salariales no son los causantes de la inflación. “El salario no está creando inflación”, afirmó el mandatario.

El presidente Gustavo Petro critica a la junta directiva del Banco de la República, acusándola de estar influenciada por el uribismo. Advierte que si continúan subiendo las tasas de interés, su gobierno responderá con un nuevo aumento del salario para proteger la economía. - crédito Presidencia

La Ley 278 de 1996 es la norma que regula la concertación y fijación del salario mínimo en Colombia. De acuerdo con el artículo 8, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (integrada por delegados del Gobierno, los empleadores y los trabajadores) debe reunirse anualmente para negociar y acordar el salario mínimo que regirá durante el año siguiente.

El proceso inicia cada año y debe concluir antes del 30 de diciembre. Si las partes no logran consenso antes del 15 de diciembre, deben presentar por escrito sus desacuerdos. Entre el 15 y el 30 de diciembre, la comisión tiene la obligación de intentar una vez más alcanzar un acuerdo. Si el consenso resulta imposible, la ley faculta al Gobierno para fijar el salario mínimo por decreto, sustentando su decisión en criterios como la meta de inflación fijada por la Junta del Banco de la República, la productividad, el crecimiento del producto interno bruto (PIB), el índice de precios al consumidor (IPC) y la participación de los salarios en el ingreso nacional.

“Cuando definitivamente no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, para el año inmediatamente siguiente, a más tardar el treinta de diciembre de cada año, el Gobierno lo determinará teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC)”, especifica la legislación.

¿Puede el Gobierno modificar el salario mínimo fuera del proceso anual?

La ley colombiana no contempla la posibilidad de ajustar el salario mínimo en meses diferentes a diciembre, una vez que ya se ha fijado la cifra para el año en curso. El mecanismo legal prevé un solo ajuste anual, producto de la concertación tripartita o, en su defecto, de la decisión ejecutiva motivada por falta de consenso, siempre antes del 31 de diciembre.

Este proceso fue validado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-815 de 1999, que estableció que la función del Gobierno es netamente subsidiaria y que su decisión debe estar motivada por todos los parámetros legales y constitucionales. La Corte fue explícita: “El reajuste salarial que decrete nunca podrá ser inferior al porcentaje del IPC del año que expira. Y ello por cuanto el Gobierno está obligado a velar por que el salario mantenga su poder adquisitivo, de tal forma que garantice el mínimo vital y móvil a los trabajadores y a quienes de ellos dependen”.

Según el fallo, la motivación del decreto debe considerar de manera armónica todos los criterios legales y constitucionales: meta de inflación, IPC, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y crecimiento del PIB.

Limitaciones legales para un aumento extraordinario

La Ley 278 de 1996 no otorga al presidente la facultad de decretar incrementos extraordinarios del salario mínimo fuera del proceso anual regular. Para que el Gobierno pueda modificar el salario mínimo en cualquier otro momento del año, tendría que declararse una emergencia económica (con las restricciones que ello implica según la Constitución) o aprobarse una reforma legal específica que habilite este tipo de medidas.

El artículo 8 de la ley es claro al establecer que la decisión adoptada en diciembre rige para todo el año siguiente, y solo puede revisarse en el marco de una nueva concertación anual. La intervención del Ejecutivo fuera de este calendario carece de habilitación normativa, salvo situaciones excepcionales en las que el Congreso expida una nueva ley o se declare formalmente una emergencia económica, social o ecológica.

La Sentencia C-815 de 1999 refuerza este marco restrictivo al subrayar que el proceso de concertación y decisión ejecutiva debe concluir siempre antes del 31 de diciembre. “La atribución del Ejecutivo es, en el contexto aludido, netamente subsidiaria, lo cual significa que no adquiere competencia para dictar el decreto que fije el salario mínimo unilateralmente si no se han agotado las etapas anteriores, que buscaban el consenso como primer objetivo”, señala la Corte.

El papel de la concertación y los límites constitucionales

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es un órgano tripartito que busca equilibrio social y justicia en la política salarial. Está integrada por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, y tiene la función de negociar la política salarial, incluida la fijación del salario mínimo. Esta estructura y procedimiento están diseñados para evitar decisiones unilaterales y garantizar el consenso o, en su defecto, la motivación técnica y constitucional de cualquier decisión ejecutiva.

La Corte Constitucional ha sostenido que el Gobierno no goza de facultad discrecional ni arbitraria. “El Gobierno, en la hipótesis de la norma, debe ponderar los factores contenidos en ella, pero que, en todo caso, el reajuste salarial que decrete nunca podrá ser inferior al porcentaje del IPC del año que expira”, subraya la sentencia.

Aumentos salariales y el debate sobre la inflación

En la sesión del Consejo de Ministros, Petro negó que los aumentos del salario mínimo sean responsables de la inflación. El presidente atribuyó el leve incremento de la inflación registrada en marzo a factores especulativos en el sector energético, mencionando a Enel y la operación de la represa de Urrá. “Ya sabemos que el crecimiento pequeño, marginal de la inflación en el mes de marzo, se debe a la especulación de Enel, que se compra así mismo subiendo 9% la generación eléctrica”, afirmó.

Además, Petro defendió su política de “salario vital”, asegurando que ha sido clave para sostener el consumo interno y proteger a los trabajadores frente a la pérdida de poder adquisitivo.

¿Qué caminos legales existen para un reajuste extraordinario?

Dado el marco normativo actual, el Gobierno solo podría modificar el salario mínimo fuera del proceso anual si existiera una situación excepcional declarada, como una emergencia económica, social o ecológica, lo que requeriría un decreto especial y la revisión de la Corte Constitucional. Otra alternativa sería la expedición de una nueva ley por parte del Congreso, que autorice ajustes extraordinarios por fuera del calendario regular.

Hasta el momento, la legislación ordinaria y la interpretación constitucional restringen la posibilidad de aumentos del salario mínimo a una sola decisión anual. Cualquier otra medida requeriría un sustento legal y constitucional adicional, así como la debida motivación y justificación ante la opinión pública y los órganos de control.

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