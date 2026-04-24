Otro accidente en fila del Burger Master: una camioneta arrolló a motociclistas en Bogotá, hay lesionados

Un vehículo utilitario deportivo oscuro y varias motocicletas dañadas se observan en una calle durante la noche. Una gran multitud de personas se congrega alrededor de los vehículos - crédito Pasa en Bogotá / X

Un accidente de tránsito ocurrido la noche del jueves en la localidad de Engativá, Bogotá, frente a un restaurante participante del Burger Master, dejó al menos una persona herida y varios vehículos con daños materiales.

El incidente se registró en la calle 52 con carrera 73A cerca de las 10:00 p.m, cuando una camioneta arrolló varias motocicletas estacionadas en el exterior del local.

Una camioneta embistió al menos cinco motocicletas frente a un establecimiento vinculado al Burger Master en Engativá, hacia las 22:00 del 23 de abril.

Como resultado, una persona resultó herida y fue atendida por personal médico de una ambulancia en el lugar, mientras los daños materiales afectaron principalmente a las motocicletas impactadas. La Policía Metropolitana de Bogotá llegó para atender la emergencia y comenzar la investigación del hecho, que generó alarma entre clientes y transeúntes.

El accidente causó momentos de confusión cuando el establecimiento recibía gran afluencia de clientes por el penúltimo día del reconocido evento gastronómico. Varios testigos señalaron que las motocicletas quedaron debajo del vehículo tras el impacto, lo que incrementó la tensión en la zona.

Las labores de emergencia se activaron tras el impacto registrado la noche del jueves, mientras centenares de clientes asistían al restaurante por el reconocido festival de hamburguesas - crédito captura de pantalla @pasaenBogotá

El Tiempo recogió el testimonio de una persona que relató: “Nosotros estábamos en el local haciendo fila cuando sucedió el accidente, 5 motos debajo de la camioneta”.

En imágenes divulgadas en redes sociales, se observa la camioneta verde oscuro encima de las motocicletas, mientras los propietarios reclamaban por los daños sufridos y algunos de los vehículos, según el medio, habrían quedado con pérdida total.

El personal de la ambulancia brindó atención inmediata a la persona lesionada y la presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió coordinar la atención y controlar la situación, confirmaron ambos medios. Los agentes iniciaron la recolección de información y verificaciones para esclarecer lo ocurrido y revisar la magnitud de los daños.

Investigación y versiones sobre las causas del accidente

Hasta el cierre de este reporte, las causas concretas del accidente no han sido establecidas oficialmente. La policía continúa las indagaciones para determinar el origen del siniestro.

Por su parte, el medio mencionado citó a un testigo que planteó la posibilidad de que el conductor de la camioneta estuviera bajo efectos de alcohol: “El conductor de la camioneta presuntamente estaría en estado de embriaguez”. Esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades y permanece como una versión de quienes presenciaron la colisión.

El récord de ventas consolida a Burger Master como evento líder en 2026

En menos de 72 horas, más de un millón de hamburguesas fueron vendidas durante la última edición de Burger Master en Colombia, un récord que consolida el evento como la iniciativa gastronómica de mayor impacto comercial y cultural del país en 2026.

La última edición del certamen alcanzó más de un millón de hamburguesas servidas en menos de 72 horas, lo que evidenció el alcance comercial y la capacidad de movilización de la industria gastronómica nacional - crédito Burguer master

La cifra, anunciada por el creador del certamen Tulio Zuloaga, subraya cómo la competencia se ha transformado en un catalizador económico capaz de movilizar a cientos de restaurantes, proveedores y consumidores en torno a la gastronomía local.

La velocidad de las ventas sobresale como un dato único de esta edición: hasta las 3:00 p.m. del miércoles 22 de abril, ya se habían servido más de 1 millón de hamburguesas, confirmó Zuloaga.

La magnitud de la respuesta se reflejó en largas filas, alta circulación de personas y restaurantes con ocupación máxima en varias ciudades.

El fenómeno excedió la caja registradora; implicó una movilización en cadena de proveedores de carne, pan, vegetales, empaques y servicios logísticos, además de la necesidad de reforzar el personal para atender la demanda extraordinaria.

La jornada representa mucho más que un repunte temporal en el consumo. Burger Master se ha consolidado como una plataforma comercial para pequeños, medianos y grandes restaurantes, que encuentran en el evento no solo una oportunidad de ingresos inmediatos, sino también de posicionamiento y acceso a una nueva clientela.

Tulio Zuloaga o Tulio recomienda nació en Barranquilla en 1970, se dedicó a la música antes de decidirse por la gastronomía - crédito @tuliorecomienda/Instagram

Para numerosos establecimientos, participar puede significar multiplicar el flujo habitual de clientes y cimentar relaciones de largo plazo con los consumidores, quienes tienden a regresar tras la temporada del evento.