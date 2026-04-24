Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

Los homicidios de dos líderes sociales elevan la preocupación en Cauca - crédito Luis Eduardo Noriega / EFE

El departamento de Cauca enfrenta una escalada de violencia tras el asesinato de dos líderes sociales en menos de 24 horas, elevando a 46 el número de defensores asesinados en Colombia durante 2026.

Los crímenes de Milton Penagos y Edwar Rubiano Álvarez, ocurridos el miércoles 22 de abril, generaron alarma y rechazo entre organizaciones sociales y autoridades locales, según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Milton Penagos: sindicalista y funcionario, víctima en el norte del Cauca

En la mañana del miércoles se reportó el homicidio de Milton Penagos, reconocido líder sindical y funcionario público de Santander de Quilichao, al norte del Cauca. Con base en lo revelado por Indepaz, Penagos era jefe de planeación de la empresa de servicios públicos Emquilichao, exsecretario de la alcaldía y vicepresidente del sindicato Sintrademquilichao.

De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió en su residencia, en circunstancias que todavía están bajo investigación. La administración municipal expresó solidaridad con la familia y lamentó la pérdida, resaltando el compromiso de Penagos con el desarrollo local y la defensa de los derechos laborales.

Milton Penagos, funcionario de Emquilichao y vicepresidente sindical, es asesinado en su hogar en Santander de Quilichao - crédito @Indepaz / X

La Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 013 de 2025, había advertido sobre el riesgo latente para líderes comunitarios en municipios como Santander de Quilichao, donde operan grupos armados ilegales que imponen normas y ejercen control territorial.

“El asesinato de líderes sociales representa un nuevo golpe a las comunidades y un llamado urgente al Estado para garantizar la vida de quienes defienden la paz y los derechos en los territorios”, declaró Leonardo González, coordinador de Indepaz.

Edwar Rubiano Álvarez: dirigente campesino y las controversias de su liderazgo en el cañón del Micay

Horas después del crimen de Penagos, el sur del departamento registró otro asesinato: Edwar Rubiano Álvarez, líder de la Asociación de Campesinos del Cañón del Micay y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Tigres, fue hallado muerto en una vía rural entre El Estanquillo y La Fonda, municipio de El Patía.

De acuerdo con testimonios comunitarios, Rubiano, de 34 años, había asumido la representación de la organización tras la captura de dos de sus líderes. Impulsaba procesos organizativos con campesinos cocaleros, buscando la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en una de las zonas más conflictivas del suroccidente colombiano. Su cuerpo fue trasladado al hospital de El Bordo, mientras se esperaba la llegada de sus familiares desde La Argentina, Huila.

Edwar Rubiano Álvarez, presidente de Junta de Acción Comunal y líder campesino del Cañón del Micay, es hallado muerto en El Patía - crédito X

Las investigaciones que siguen las autoridades tras el secuestro de 45 militares en El Tambo, Cauca, en 2025, apuntan a Edwar Rubiano Álvarez, conocido como alias Jimmy. Según inteligencia militar, este hombre habría jugado un papel central en la asonada en la cual secuestraron a los uniformados durante varias horas, bajo presión de la estructura Carlos Patiño.

Aunque se presenta como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Tigres, Rubiano sería en realidad una ficha clave de las Redes de Apoyo a la Estructura Residual de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. Su aparente doble papel le habría permitido ganar influencia en las comunidades del Cañón del Micay, una región estratégica para el narcotráfico.

Alias Jimmy también ocupaba el cargo de secretario de la Asociación Campesina de El Tambo, desde donde, de acuerdo con la inteligencia militar, impulsó la participación de la población en protestas y bloqueos que terminan por frenar las operaciones del Ejército.

Hasta la tarde del 23 de abril, las autoridades no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre este homicidio, aunque la noticia se difundió ampliamente en redes sociales y medios regionales.

La doble función de Edwar Rubiano Álvarez como presidente de la Junta de Acción Comunal y miembro de las Redes de Apoyo fortalece la influencia de los grupos armados ilegales - crédito X

Contexto de violencia y disputa territorial en el Cauca

El Cauca atraviesa un complejo panorama de seguridad, marcado por la presencia de disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la llamada Segunda Marquetalia y la fuerza pública, que desarrolla operaciones militares como Perseo en la zona.

La confrontación entre estos actores ilegales y el Estado mantiene en riesgo a los habitantes de municipios como El Patía, donde se produjo el asesinato de Rubiano Álvarez.

Con estos dos casos, ya son ocho los líderes sociales asesinados en el Cauca durante 2026, según datos de Indepaz. La organización documentó que, en lo corrido del año, han sido asesinados 46 líderes sociales en todo el país.

La situación de riesgo para defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en el departamento se agrava por la presencia de estructuras armadas como las disidencias de “Iván Mordisco” y el ELN, que disputan el control territorial y la economía ilegal en la región.

Llamado a la protección de líderes sociales

Tras confirmarse ambos asesinatos, la administración municipal de Santander de Quilichao y la empresa Emquilichao expresaron su rechazo y pidieron acciones efectivas para proteger la vida de quienes ejercen liderazgo social. Organizaciones como Indepaz y la Defensoría del Pueblo reiteraron la urgencia de implementar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional en municipios afectados por la violencia.

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos exigen respuestas y garantías para el ejercicio del liderazgo social en el departamento.